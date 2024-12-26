"دبي أوتودروم" تحتفل بالذكرى الـ 20 بسباق ميشلان 24 ساعة دبي
تستعد حلبة "دبي أوتودروم" للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها في سباق دبي 24 ساعة الدولي العام المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة أكبر عدد من فرق (جي تي 3) GT3 من مختلف أنحاء العالم.
وتزامناً مع انطلاق النسخة العشرين من سباق الـ 24 ساعة دبي العالمي، ستستقبل حلبة دبي أوتودروم أفضل السائقين والفرق في سباق التحمل الأول لعام 2025، وذلك يومي 11 و12 يناير.
ستشارك أكثر من 30 سيارة من فئة (جي تي 3) GT3 في هذا الحدث، الذي سيشهد أيضاً عودة كأس الشرق الأوسط لسلسلة الـ 24 ساعة. وتم اختيار سباق ميشلان 24 ساعة دبي للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس حلبة دبي أوتودروم، حيث أشاد مديرها العام، فيصل السهلاوي، بالتأثير الكبير الذي أحدثه هذا الحدث على الحلبة، التي أصبحت وجهة عالمية رائدة في رياضة السيارات.
وقال السهلاوي: "تتمتع حلبة دبي أوتودروم بتاريخ عريق كموطن لسباق ميشلان 24 ساعة دبي الشهير، وتستضيف بكل فخر هذا الحدث العالمي منذ انطلاقته. ومن المناسب أن تحتفل الحلبة بالذكرى العشرين لتأسيسها خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه."
"على مدار العشرين عاماً الماضية، أصبح الحدث أقوى وأكبر، وجذب أفضل السائقين والفرق من عالم سباقات التحمل، ولن يكون الأمر مختلفاً في عام 2025. لقد شهدنا لحظات لا تُنسى حيث تنافس أبرز السائقين والفرق في العالم على مضمارنا. وكان من الملهم بشكل خاص أن نرى السائقين الإماراتيين يعرضون موهبة الإمارات العميقة، مما يبشر بمستقبل مشرق لرياضة السيارات في البلاد."
منذ افتتاحها في عام 2004، استضافت حلبة دبي أوتودروم أكثر من 20 سلسلة سباقات دولية وإقليمية ومحلية لرياضة السيارات، بما في ذلك سلسلة لومان الآسيوية، وبطولة الاتحاد الدولي للسيارات (جي تي ) GT، وبطولة فورمولا 4 الإمارات، وبطولة فورمولا ريجونال الشرق الأوسط، مما وفّر منصة للسائقين الدوليين والإماراتيين لاكتساب الخبرات اللازمة لتطورهم.
ومن بين السائقين الإماراتيين الذين سيشاركون في السباق على مضمار دبي أوتودروم الفائزان السابقان بسباق دبي 24 ساعة خالد القبيسي وسعيد المهيري، إلى جانب المواهب الواعدة مثل راشد الظاهري والأختين القبيسي آمنة وحمدة.
وأكد السهلاوي أهمية دعم جيل الشباب في الدولة لتحقيق طموحاتهم في رياضة السيارات.
وأضاف: "إن رعاية المواهب الإماراتية تشكل محوراً رئيسياً بالنسبة لنا، لأنهم قادرون على أن يصبحوا سفراء على المضمار وخارجه، وهذه الأحداث سوف تساعد فقط في تطويرهم".
"لقد رأينا في السابق التأثير الذي أحدثوه في رعاية الجيل القادم من المواهب. وباعتبارنا مكاناً لرياضة السيارات، يتعين علينا الحفاظ على عدد كبير من السائقين. ومن واجبنا تمكينهم من تحقيق أهدافهم وإلهام الآخرين لاتباع خطاهم وجعل دولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بهم".
خلال 20 عاماً من تشغيلها، نجحت حلبة دبي أوتودروم في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لرياضة السيارات والترفيه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع العديد من الإضافات الكبرى على المسار وخارجه.
وأضاف السهلاوي: "يُعد توسيع نطاق عروضنا في دبي أوتودروم أولوية أساسية. فقد أصبح مجمع الأعمال مركزاً رئيسياً لصناعة رياضة السيارات، ويعكس التزامنا بالاستدامة من خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح مرافقنا، التي تولد 100% من الطاقة التي نحتاجها."
وعلاوة على ذلك، حققت أكاديمية الكارتينج الخاصة بنا نجاحاً كبيراً حتى الآن مع وجود قائمة انتظار طويلة للعديد من السائقين الشباب الطموحين الراغبين في المشاركة.
"لقد حققنا الكثير ولدينا خطط مستقبلية لتعزيز مكانتنا كوجهة رائدة للترفيه ورياضة السيارات."