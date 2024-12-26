"دبي أوتودروم" تحتفل بالذكرى الـ 20 بسباق ميشلان 24 ساعة دبي

وقال السهلاوي: "تتمتع حلبة دبي أوتودروم بتاريخ عريق كموطن لسباق ميشلان 24 ساعة دبي الشهير، وتستضيف بكل فخر هذا الحدث العالمي منذ انطلاقته. ومن المناسب أن تحتفل الحلبة بالذكرى العشرين لتأسيسها خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه."

"على مدار العشرين عاماً الماضية، أصبح الحدث أقوى وأكبر، وجذب أفضل السائقين والفرق من عالم سباقات التحمل، ولن يكون الأمر مختلفاً في عام 2025. لقد شهدنا لحظات لا تُنسى حيث تنافس أبرز السائقين والفرق في العالم على مضمارنا. وكان من الملهم بشكل خاص أن نرى السائقين الإماراتيين يعرضون موهبة الإمارات العميقة، مما يبشر بمستقبل مشرق لرياضة السيارات في البلاد."

منذ افتتاحها في عام 2004، استضافت حلبة دبي أوتودروم أكثر من 20 سلسلة سباقات دولية وإقليمية ومحلية لرياضة السيارات، بما في ذلك سلسلة لومان الآسيوية، وبطولة الاتحاد الدولي للسيارات (جي تي ) GT، وبطولة فورمولا 4 الإمارات، وبطولة فورمولا ريجونال الشرق الأوسط، مما وفّر منصة للسائقين الدوليين والإماراتيين لاكتساب الخبرات اللازمة لتطورهم.

ومن بين السائقين الإماراتيين الذين سيشاركون في السباق على مضمار دبي أوتودروم الفائزان السابقان بسباق دبي 24 ساعة خالد القبيسي وسعيد المهيري، إلى جانب المواهب الواعدة مثل راشد الظاهري والأختين القبيسي آمنة وحمدة.