دبي: أساطير"كأس رايدر" في افتتاحية موسم الجولف العالمي

ستتأكد مرة أخرى مكانة دبي كواحدة من أرقى وجهات الجولف في العالم في بداية الموسم، وذلك في يناير المقبل عندما تجتمع نخبة من ألمع النجوم في بطولة "دبي انفيتايشنال 2026" بمنتجع خور دبي في الفترة من 15 إلى 18 يناير.

وبعد عام آخر حافل بالتحديات على الساحة العالمية، ستشهد الفعالية الافتتاحية لـ "السباق إلى دبي" (Race to Dubai) ضمن "الجولة الدولية" مزيجاً هائلاً من أبطال البطولات الكبرى، وأيقونات "كأس رايدر"، والنجوم الصاعدين، مما يمنح المشجعين لمحة مبكرة عن الجودة التي تميز موسم الجولف الشتوي في الإمارات.

ومن بين الأسماء البارزة المؤكدة، يبرز بطلا "البطولة المفتوحة" (Open Champions) شين لوري وفرانشيسكو موليناري، اللذان يضيفان سجل البطولات الكبرى وثقل "كأس رايدر" إلى قائمة النخبة المشاركة بالفعل.

وينضم الثنائي إلى المدافع عن اللقب تومي فليتوود، والفائز بخمس بطولات كبرى روري ماكلروي، ونجمي جولة "دي بي ورلد" رايان فوكس وراسموس نييرجارد-بيترسن، مما يضمن بداية موسم مدعومة بنجومية حقيقية.

يصل الأيرلندي لوري، أحد أكثر الشخصيات الأوروبية تأثيراً في تاريخ "كأس رايدر" الحديث، إلى دبي حاملاً معه ذكريات طيبة عن المنافسة في المنطقة. وقد اشتهر لوري بتسديد الضربة الحاسمة في "بيثبيج بلاك" للحفاظ على كأس رايدر لأوروبا، ويتطلع الآن لتحويل تلك الثقة إلى نجاح في بداية الموسم.

وليس اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً غريباً عن الفوز في الإمارات، حيث توج ببطولة أبوظبي "إتش إس بي سي" في عام 2019 قبل أن يرفع كأس "البطولة المفتوحة" في "رويال بورتراش" في وقت لاحق من العام نفسه.

وقال لوري: "أنا متحمس للمشاركة لأول مرة في بطولة دبي انفيتايشنال. لطالما كانت الإمارات مكاناً خاصاً بالنسبة لي، وبعد العام الذي قضيناه مع كأس رايدر، أتطلع لبدء عام 2026 في دبي".

عودة موليناري تضيف ثقلاً لتاريخ "كأس رايدر"

سيعود الإيطالي فرانشيسكو موليناري إلى منتجع خور دبي ولديه "مهمة لم تكتمل" بعدما حلّ خامساً في النسخة الافتتاحية عام 2024. ولا يزال الإيطالي واحداً من أكثر اللاعبين الأوروبيين احتراماً، مع تسعة انتصارات في جولة "دي بي ورلد" وجولة "بي جي إيه" (PGA TOUR)، يتصدرها فوزه التاريخي بـ "البطولة المفتوحة" عام 2018.

وسجلُّه في "كأس رايدر" رائع بنفس القدر؛ حيث كان موليناري شخصية محورية في فوز أوروبا الشهير في باريس عام 2018، محققاً خمسة انتصارات كاملة من خمس مباريات. ومنذ ذلك الحين، واصل تأثيره خارج الملعب، حيث شغل منصب نائب القائد في آخر نسختين من "كأس رايدر"، وقاد فريق "قارة أوروبا" في "كأس الفرق" في أبوظبي.

وقال موليناري: "لقد استمتعت حقاً بالنسخة الافتتاحية لبطولة دبي انفيتايشنال، ويسعدني العودة مجدداً. منتجع خور دبي هو وجهة رائعة، وتنسيق البطولة (للمحترفين والهواة) يجعلها حدثاً ممتعاً للغاية".

رسم ملامح موسم الجولف في الإمارات

تعتبر بطولة "دبي انفيتايشنال" بمثابة الستار الافتتاحي لربع سنوي حافل بجولف النخبة في دبي وبقية الإمارات، حيث يلتقي أبطال البطولات الكبرى ونجوم "كأس رايدر" والمواهب الناشئة عاماً بعد عام لبدء مواسمهم.

ويشهد التنسيق الفريد للبطولة تنافس 60 محترفاً من جولة "دي بي ورلد" جنباً إلى جنب مع 60 هاوياً في نظام "برو-آم" (Pro-Am) لمدة ثلاثة أيام، قبل المواجهة الختامية يوم الأحد المخصصة للمحترفين فقط. ويوفر هذا المزيج طابعاً تنافسياً وقرباً من الجماهير، وهو ما ساعد الحدث سريعاً في بناء هويته الخاصة ضمن أجندة "السباق إلى دبي".

وإلى جانب لوري وموليناري، تضم قائمة المشاركين مجموعة من الأسماء المعروفة، بمن في ذلك بادريج هارينجتون، وداني ويليت، وباتريك ريد، ومات والاس، وثوربيورن أولسن، وأليكس فيتزباتريك، وكيراديتش أفيبارنرات، إلى جانب المواهب الصاعدة مثل نيكولاي هويجارد، ويوجينيو شاكارا، وراسموس نييرجارد-بيترسن.

ومع توفر دخول عام مجاني وخيارات ضيافة متميزة تطل على الحفرة رقم 18، تقدم بطولة دبي انفيتايشنال مرة أخرى للمشجعين مقعداً في الصفوف الأمامية لمشاهدة جولف عالمي المستوى، مع تعزيز سمعة دبي كوجهة ينبض فيها موسم الجولف العالمي بالحياة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.dpworldtour.com.