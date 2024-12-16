خيول دولية بارزة تشارك في كرنفال دبي لسباق الخيل

وقد رحب البرنامج الدولي، الذي تم توسيعه في عام 2023 ليشمل كل المباريات التي تقام في مضمار ميدان، بفائز أجنبي واحد هذا الموسم عندما ضرب Heart Of Honor للمدرب البريطاني جيمي أوزبورن في السادس من ديسمبر.