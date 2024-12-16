خيول دولية بارزة تشارك في كرنفال دبي لسباق الخيل
استقبل نادي دبي لسباق الخيل تدفقاً قوياً من الخيول الدولية للمشاركة في كرنفال دبي لسباق الخيل، الذي يستمر هذا الأسبوع مع الجمعة الاحتفالية في 20 ديسمبر.
وتلقى النادي أكثر من 300 طلب لخيول من الخارج للمشاركة في الكرنفال الذي بدأ في 8 نوفمبر ويستمر حتى مارس، قبل انطلاق كأس دبي العالمي في 5 أبريل.
وقد رحب البرنامج الدولي، الذي تم توسيعه في عام 2023 ليشمل كل المباريات التي تقام في مضمار ميدان، بفائز أجنبي واحد هذا الموسم عندما ضرب Heart Of Honor للمدرب البريطاني جيمي أوزبورن في السادس من ديسمبر.
"أوزبورن" هو واحد من العديد من المدربين الذين يقومون بتدريب الخيول في دبي طوال فصل الشتاء، إلى جانب لوسي بوتي والعديد من المدربين البطل النرويجي نيلز بيترسون.
ومن بين الأسماء البارزة بين المتقدمين اسم نجم هونج كونج"رومانتيك واريور" Romantic Warrior، الذي يصل إلى دبي يوم الثلاثاء لبدء الاستعدادات لسباق G1 جبل حتا في 24 يناير.
وهو واحد من العديد من الفائزين في الفئة الأولى الذين تم ترشيحهم، ومن بينهم الفائز في الفئة الأولى دبي تيرف فاكتور شيفال، ودبي كينج جولد.
وفي معرض تعليقه على قوة الترشيحات، قال "إروان شاربي"، مدير عمليات السباق والعلاقات الدولية في DRC: "نحن سعداء بتلقي العديد من الطلبات المستقرة للكرنفال، والتي جاءت من جميع أنحاء العالم.
"كانت جودة الترشيحات عالية للغاية، ونحن سعداء للغاية لأن العديد من المدربين يرغبون في إقامة معسكر للخيول في دبي خلال الموسم، وهو ما يعزز اعتقادنا بأن هذا هو المركز المثالي للسباق في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
ويستمر الكرنفال يوم الجمعة، حيث من أبرز فعالياته سباق آل مكتوم مايل G2 وسباق آل راشدية G2.