خيول دبي تستعد لخطف الأضواء في يوم الأبطال البريطاني

تستعد القوى الكبرى في سباقات الخيول التابعة لدبي لمواصلة سلسلة نجاحاتها الذهبية في أسكوت هذا السبت، مع انطلاق يوم الأبطال البريطاني برعاية "كويبكو"، وهو الحدث الختامي البراق والرسمي لموسم سباقات الخيل المسطحة.
تتضمن بطاقة السباق الموسعة لهذا العام سبعة سباقات، من بينها خمسة سباقات من الفئة الأولى (Group 1)، تجمع بين نخبة من أفضل الخيول المتخصصة في المسافات الطويلة والقصيرة والمتوسطة من مختلف أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، لتشكل مشهدًا دراميًا من الإثارة الخالصة في مضمار أسكوت الشهير.
سيشارك ما يصل إلى 11 حصانًا تمثل دبي في مختلف السباقات، في تأكيد جديد على التزام الإمارة العميق بسباقات الخيل البريطانية. ومن بين هؤلاء المرشحين الأقوياء خيول مملوكة لكل من فريق جودلفين، وسعادة اللواء الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والشيخ محمد عبيد آل مكتوم، حيث يجلب كل منهم أنسابًا قوية وسجلاً حافلاً على المضمار الأسطوري لأسكوت.
مع جائزة مالية قياسية تبلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني، يُعد سباق "كويبكو تشامبيون ستيكس" (QIPCO Champion Stakes) الحدث الأهم في يوم الأبطال البريطاني.
وغالبًا ما يُوصف هذا السباق بأنه تاج سباقات الخيل المسطحة البريطانية، إذ يلتقي فيه أبرز خيول المسافات المتوسطة لخوض المواجهة الأخيرة للموسم. وقد أُقيم لأول مرة في عام 1877، وشهد أسماء أسطورية مثل "نايف" (2001)، و"فرانكل" (2012)، و"كراكسمن" (2017-2018)، ما رسخ سمعته كسباق يخلد فيه الأبطال أسماءهم بجدارة.
تتجه الأنظار مجددًا نحو حصان جودلفين "أومبدسمان"، الذي يقود تحدي دبي في السباق الذي بدأ تاريخه في مضمار "نيوماركت" عام 1877 قبل أن يُنقل إلى أسكوت عام 2011 كجزء من انطلاق يوم الأبطال البريطاني. يبلغ عمر "أومبدسمان" سبع سنوات، وهو ابن الفحل الفائز بسباق 2000 غينيز "نايت أوف ثاندر"، وقد فاز بسباقين من أربعة هذا الموسم، من بينها انتصارات كبرى في "أمير ويلز ستيكس" (Group 1) في رويال أسكوت، و"جدمونت إنترناشونال" (Group 1) في يورك.
يُشرف على تدريبه الثنائي الشهير، الأب والابن جون وثادي جوسدن، في إسطبل "كلارهفن" العريق في نيوماركت، حيث يجدد "أومبدسمان" مواجهته القوية مع "دولاكرو" التابع للمدرب آيدن أوبراين، في منافسة حامية ميزت موسم السباقات هذا العام. ومع امتلاك كل فريق فوزًا واحدًا في مواجهاتهما السابقة، يعد سباق السبت بمثابة الحسم المنتظر.
اختصر المدير العام لجودلفين، هيو أندرسون، تطلعات الفريق بقوله:
"لا أحد أفضل من جون في وضع خطة طموحة لحصان سباق رائع كهذا، ونحن نتطلع إلى نتائج جيدة في ختام الموسم إن شاء الله"، كما قال مطلع هذا الشهر".
كما يشارك فريق جوسدن بحصان جودلفين الآخر "ترولرمان"، الذي لم يُهزم في ثلاثة سباقات، بما في ذلك فوزه المذهل في "جولد كب" في رويال أسكوت. ويُعد المنافس الأبرز في سباق "لونغ ديستانس كب" لمسافة 3000 متر، أول سباقات الفئة الأولى في البرنامج بتمام الساعة 3:55 مساءً بتوقيت الإمارات.
يمكن لأداء "ترولرمان" القوي وقدرته على التحمل أن يمنح دبي بداية مثالية ليوم السباقات الكبير.
وتعليقًا على جاهزية خيول جودلفين وبقية خيوله، قال جوسدن لصحيفة "صن ريسينغ": "الخيول جميعها تصل إلى سباقاتها في حالة جيدة جدًا، وأنا سعيد بمستواها الحالي. نحن في المراحل الأخيرة من التحضيرات، ونتمنى أن يكون الحظ حليفنا يوم السباق."
ويضيف عنصرًا إضافيًا من الإثارة إلى سباق "تشامبيون ستيكس" دخول الحصان "المقام"، المملوك لسعادة اللواء الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ويتولى تدريبه إد ووكر.
ويملك الشيخ سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مالك إسطبلات مضمار جبل علي، وفرسه الخاص بمضمار جبل علي في دبي، فرصًا قوية أخرى في يوم الأبطال من خلال الحصانين "قدوة" الذي سيخوض سباق "كوين إليزابيث الثانية ستيكس" (Group 1)، و"وَردة" التي ستشارك في سباق "فيلليز آند ميرز ستيكس" (Group 1)، سعيًا لتحقيق ثلاثية رائعة مع المدرب أوين بروز.
كما تزيد مشاركة خيول الشيخ محمد عبيد آل مكتوم وسعيد سهيل، الفائزيْن سابقًا بسباق "ديربي إبسوم" — من عمق المنافسة، إذ يدخلان بخيول تملك فرصًا حقيقية للفوز.
ومع هذا الزخم الكبير وجودة المشاركين في جميع الفئات، يبدو أن يوم الأبطال البريطاني 2025 سيكون يومًا آخر مميزًا للخيول المملوكة لدبي التي استمتعت بموسم ناجح على المضامير البريطانية.
يوم الأبطال البريطاني 2025
متى: السبت 19 أكتوبر، أسكوت
الحدث: ختام موسم سباقات الخيل المسطحة في بريطانيا، ويضم سبعة سباقات، منها خمسة من الفئة الأولى (Group 1) بإجمالي جوائز يبلغ 4.35 مليون جنيه إسترليني.
الأهمية: سباق "كويبكو تشامبيون ستيكس" (1.3 مليون جنيه إسترليني) يتوج أبطال المسافات المتوسطة ويستقطب أفضل الخيول والفرسان والمدربين من المملكة المتحدة وأوروبا.
مشاركة دبي: 11 حصانًا تمثل جودلفين، والشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد عبيد آل مكتوم، يسعون لمواصلة موسم مذهل من النجاحات على المضامير البريطانية.