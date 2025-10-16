خيول دبي تستعد لخطف الأضواء في يوم الأبطال البريطاني

تتجه الأنظار مجددًا نحو حصان جودلفين "أومبدسمان"، الذي يقود تحدي دبي في السباق الذي بدأ تاريخه في مضمار "نيوماركت" عام 1877 قبل أن يُنقل إلى أسكوت عام 2011 كجزء من انطلاق يوم الأبطال البريطاني. يبلغ عمر "أومبدسمان" سبع سنوات، وهو ابن الفحل الفائز بسباق 2000 غينيز "نايت أوف ثاندر"، وقد فاز بسباقين من أربعة هذا الموسم، من بينها انتصارات كبرى في "أمير ويلز ستيكس" (Group 1) في رويال أسكوت، و"جدمونت إنترناشونال" (Group 1) في يورك.