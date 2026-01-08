خيول العالم في ضيافة دبي.. انطلاقة قوية لكرنفال السباقات

يتسارع العد التنازلي للذكرى الثلاثين لكأس دبي العالمي المرتقب بشدة في 28 مارس، حيث يعود كرنفال دبي للسباقات بقوة مساء الجمعة ببطاقة افتتاحية جذابة من تسعة أشواط للعام الجديد.
من الخيول الصاعدة ذات الثلاث سنوات إلى المشاركين الدوليين المخضرمين، يدور هذا الاجتماع حول إثبات الذات. يتصدره سباق لورد نورث هانديكاب وسباق الوصل ستيكس، وكلاهما برعاية الشريك الرئيسي لنادي دبي لسباق الخيل (DRC)، وداعم جميع السباقات التسعة، موانئ دبي العالمية، إنها ليلة مليئة بالعمق الجاد والسرد والتداعيات المستقبلية.
تبدأ السباقات في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وبينما قد لا يزال الوقت مبكرًا، فإن العديد من المنافسات تحمل بالفعل رهانات عالية.
لمحة عن السباق
لورد نورث هانديكاب (20:25 مساءً)
المسافة: 1800م
قيمة الجائزة: 350,000 درهم إماراتي
المضمار: عشبي
إشارات مبكرة على العشب
سمي تكريماً للفائز ثلاث مرات بسباق دبي تيرف (الفئة الأولى) البالغة جائزته 5 ملايين دولار، وقد اكتسب سباق لورد نورث هانديكاب بسرعة سمعة كسباق يكشف عن الخيول القادرة على الأداء بمستوى أعلى في وقت لاحق من الكرنفال.
تجمع نسخة هذا العام مزيجاً رائعاً من الأداء الأوروبي المثبت والخيول التي تكيفت بالفعل مع مضمار ميدان.
يمثل الأداء المحلي الحصان نيتف أمريكان، الفائز في سباقه الأخير، بينما يبدو موذركمب لـ تشارلي أبلبي مستعداً للتحسن بعد أن حل خلف ابن سويكس نيشن المملوك لـ واثنان ريسينغ قبل شهر. يعود أرابيان ستوري، الفائز بسباق بريتانيا ستيكس في رويال أسكوت، من فترة راحة لـ سعيد بن سرور ويضيف طبقة أخرى من الإثارة.
يخوض "فلايت بلان"، الفائز بسباق الفئة الثانية في أوروبا، ظهوره الأول في دبي لصالح المدرب كارل بيرك، الذي يقول إن مسافة 1800 متر "لا تثير أي مخاوف" لابن بطل سباق 2000 غينيا الإنجليزي (الفئة الأولى) "نايت أوف ثاندر". قال المدرب المقيم في شمال يوركشاير: "يبدو فلايت بلان رائعًا... تدرب جيدًا جدًا وحصل على مركز انطلاق جيد".
يتضاعف الاهتمام البريطاني من خلال "فورت جورج"، الذي يشارك لصالح إد ووكر من لامبورن والمالكة فيتري هاي، زوجة رجل الأعمال الاسكتلندي المقيم في دبي جيم هاي. حقق ووكر بالفعل نتائج في هذا الكرنفال وبدا متفائلاً بعد تدريب محلي، مشيرًا إلى أن "فورت جورج" "لم يجهد" وأحرز تقدمًا بدنيًا.
يجب أن يكون السباق حقيقيًا، مع كون السرعة والموقع حاسمين حول منعطفات مضمار ميدان الواسعة. قد تكون اللياقة البدنية حاسمة، خاصة ضد المنافسين الذين خاضوا بالفعل سباقات قوية على هذا المضمار.
لمحة عن السباق
سباق الوصل (19:50 مساءً)
المسافة: 1200 متر
قيمة الجائزة: AED300,000
المضمار: مضمار عشبي مستقيم
الخيول بعمر ثلاث سنوات تحت الأضواء
غالبًا ما يكون سباق الوصل هو أول مؤشر مهم لترتيب خيول الكرنفال بعمر ثلاث سنوات، وتجمع نسخة هذا العام مجموعة مثيرة من الخيول التي بلغت للتو ثلاث سنوات وتندفع على المسار العشبي المستقيم في ميدان.
يبرز "ووردز أوف تروث" من جودلفين بناءً على أدائه. قال المدرب الفائز بالسباقات الكبرى تشارلي أبلبي، الذي يمثل الفائز بسباق ميل ريف ستيكس من الفئة الثانية: "أثبت ووردز أوف تروث أنه منافس قوي الموسم الماضي وقضى الشتاء بشكل جيد حتى الآن. يبدو هو الحصان الذي يجب على الجميع التغلب عليه بناءً على سجل الأداء، ونحن واثقون من أن الظروف هنا ستناسبه. مع الفارس ويليام بويك على ظهره، يضع هو المعيار".
زميله في الإسطبل "ماكسيمايزد" هو قصة استعادة للمجد. بعد أن تراجع مستواه الموسم الماضي، تم إخصاؤه، ووفقًا لأبلبي، استمتع بتحضير "لا تشوبه شائبة". كما تقدم "سوورد ميكر"، بإشراف سعيد بن سرور، بثبات العام الماضي ومن المتوقع أن يكون منافسًا منذ البداية.
قال المدرب المشهور عالميًا: "تحسن سوورد ميكر طوال الموسم الماضي وتدرب جيدًا في دبي. إنه جاهز للانطلاق، ويبدو هذا السباق مناسبًا له. سنمنحه فرصة ونرى كيف سيؤدي".
يضيف المدرب السويدي أوسكار بيرنكلينت حبكة فرعية دولية، حيث يدفع بفرسين، بما في ذلك المهرة سوبريم شاين. وبينما قد تكون سباقات الوصل حادة بعض الشيء بالنسبة لهما، فإن بيرنكلينت واقعي بشأن التحدي، واصفًا ووردز أوف تروث بأنه "حصان صعب المنافسة".
تحليل سباق السرعة
غالبًا ما تكافئ سباقات المضمار المستقيم في ميدان التوازن والهدوء، وستشكل كيفية تعامل هؤلاء الشباب مع هذا الاختبار الفريد مساراتهم في الكرنفال، نحو فرصة محتملة للمنافسة على سباق القوز للسرعة (الفئة الأولى) بجائزة مليون دولار في ليلة كأس دبي العالمي.
يعود المدرب الإسباني غييرمو أريزكوريتا بقوة، بما في ذلك هالاسان في سباق جبل علي بورت هانديكاب والمخضرم المتجول فوريوسو على المضمار الترابي.
في وقت لاحق من المساء، يسعى سيلفر سورد لتحقيق فوز ثانٍ في ميدان للمدرب الجنوب أفريقي المقيم في المملكة المتحدة ديلان كونها، حيث سيحاول التغلب على سحب واسع في البوابة 16، بعد وصوله في قمة لياقته.
اختيارات كي تي
سباق 1: 1. الجَنوب, 2. ريبات
سباق 2: 1. أوسم فليت, 2. براذرلي لوف
سباق 3: 1. هالاسان, 2. مُلقّب
سباق 4: 1. غراي بوس, 2. زاندفورت
سباق 5: 1. ووردز أوف تروث, 2. سورد ميكر
سباق 6: 1. موثيكومب, 2. أرابيان ستوري
سباق 7: 1. إيكو بوينت, 2. ساوند موني
سباق 8: 1. رابرز ديلايت, 2. أرابيان أنجل
سباق 9: 1. سيلفر سورد, 2. أوليمبيك كاندل
أفضل حصان في اليوم: ووردز أوف تروث