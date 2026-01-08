خيول العالم في ضيافة دبي.. انطلاقة قوية لكرنفال السباقات

يتسارع العد التنازلي للذكرى الثلاثين لكأس دبي العالمي المرتقب بشدة في 28 مارس، حيث يعود كرنفال دبي للسباقات بقوة مساء الجمعة ببطاقة افتتاحية جذابة من تسعة أشواط للعام الجديد.

من الخيول الصاعدة ذات الثلاث سنوات إلى المشاركين الدوليين المخضرمين، يدور هذا الاجتماع حول إثبات الذات. يتصدره سباق لورد نورث هانديكاب وسباق الوصل ستيكس، وكلاهما برعاية الشريك الرئيسي لنادي دبي لسباق الخيل (DRC)، وداعم جميع السباقات التسعة، موانئ دبي العالمية، إنها ليلة مليئة بالعمق الجاد والسرد والتداعيات المستقبلية.

تبدأ السباقات في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وبينما قد لا يزال الوقت مبكرًا، فإن العديد من المنافسات تحمل بالفعل رهانات عالية.

لمحة عن السباق

لورد نورث هانديكاب (20:25 مساءً)

المسافة: 1800م

قيمة الجائزة: 350,000 درهم إماراتي

المضمار: عشبي

إشارات مبكرة على العشب

سمي تكريماً للفائز ثلاث مرات بسباق دبي تيرف (الفئة الأولى) البالغة جائزته 5 ملايين دولار، وقد اكتسب سباق لورد نورث هانديكاب بسرعة سمعة كسباق يكشف عن الخيول القادرة على الأداء بمستوى أعلى في وقت لاحق من الكرنفال.

تجمع نسخة هذا العام مزيجاً رائعاً من الأداء الأوروبي المثبت والخيول التي تكيفت بالفعل مع مضمار ميدان.

يمثل الأداء المحلي الحصان نيتف أمريكان، الفائز في سباقه الأخير، بينما يبدو موذركمب لـ تشارلي أبلبي مستعداً للتحسن بعد أن حل خلف ابن سويكس نيشن المملوك لـ واثنان ريسينغ قبل شهر. يعود أرابيان ستوري، الفائز بسباق بريتانيا ستيكس في رويال أسكوت، من فترة راحة لـ سعيد بن سرور ويضيف طبقة أخرى من الإثارة.

يخوض "فلايت بلان"، الفائز بسباق الفئة الثانية في أوروبا، ظهوره الأول في دبي لصالح المدرب كارل بيرك، الذي يقول إن مسافة 1800 متر "لا تثير أي مخاوف" لابن بطل سباق 2000 غينيا الإنجليزي (الفئة الأولى) "نايت أوف ثاندر". قال المدرب المقيم في شمال يوركشاير: "يبدو فلايت بلان رائعًا... تدرب جيدًا جدًا وحصل على مركز انطلاق جيد".

يتضاعف الاهتمام البريطاني من خلال "فورت جورج"، الذي يشارك لصالح إد ووكر من لامبورن والمالكة فيتري هاي، زوجة رجل الأعمال الاسكتلندي المقيم في دبي جيم هاي. حقق ووكر بالفعل نتائج في هذا الكرنفال وبدا متفائلاً بعد تدريب محلي، مشيرًا إلى أن "فورت جورج" "لم يجهد" وأحرز تقدمًا بدنيًا.

يجب أن يكون السباق حقيقيًا، مع كون السرعة والموقع حاسمين حول منعطفات مضمار ميدان الواسعة. قد تكون اللياقة البدنية حاسمة، خاصة ضد المنافسين الذين خاضوا بالفعل سباقات قوية على هذا المضمار.