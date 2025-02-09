"خيمينيز" يفوز ببطولة الحسن الثاني للجولف في المغرب
سجل الإسباني "ميغيل أنخيل جيمينيز" الجولة النهائية بواقع 69 ضربة تحت المعدل لينهي الجولة بإجمالي 11 ضربة تحت المعدل في 54 حفرة بواقع 208 ضربة، ويفوز ببطولة الحسن الثاني للجولف المكونة من 54 حفرة والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار في نادي رويال دار السلام (الملعب الأحمر) في الرباط بالمغرب، ضمن بطولة PGA Champions Tour.
ودخل جيمينيز الجولة النهائية متعادلاً مع النيوزيلندي ستيف ألكر. وبعد منافسة متقاربة طوال اليوم، جاءت نقطة التحول عندما سجل جيمينيز البالغ من العمر 61 عاماً ضربة نسر في الحفرة 17، ليضمن فوزه الرابع عشر في بطولة PGA Champions Tour.
وقال جيمينيز، الذي فاز ببطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك "للجولف عام 2010 في نادي الإمارات، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة: "لقد فزت في العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات والآن في الستينيات من عمري".
"هذا يجعلني فخوراً للغاية، فضلاً عن الانضمام إلى فريدي كوبلز بالفوز رقم 14 في جولة PGA Champions."
وأضاف: "لقد أنهيت السباق في المركز الثاني في وقت سابق من هذا العام بالتساوي مع إيرني إلس، وهذا الفوز يمنحني بداية رائعة لموسمي. إنه يأخذني إلى صدارة ترتيب كأس تشارلز شواب لعام 2025 ويمنحني الكثير من الثقة لبقية الموسم".
"لم أفز لمدة عامين، منذ بطولة بوينج كلاسيك في أغسطس 2022 - لذا من الرائع أن أكون ضمن دائرة الفائزين مرة أخرى. وهذا يُظهر أنه في عمر 61 عامًا، لا يزال بإمكاني التنافس مع الشباب".
آس سينغ
جاءت ضربة اليوم من اللاعب الهندي جيف ميلكا سينغ الحائز على جائزة دبي الذهبية فيزا، والذي نجح في تسجيل ضربة ناجحة في الحفرة 14 بمضرب 7 من مسافة 163 ياردة وسط رياح شديدة.
كانت هذه أول ضربة ناجحة في تاريخ كأس الحسن الثاني. حيث لامست الكرة منحدر المنطقة الخضراء بشكل مثالي، وكانت هذه هي الضربة التاسعة التي يسجلها ميلكا سينغ في البطولة والسابعة عشر في مسيرته.
"كنت أهدف إلى الجانب الأيمن من المنطقة الخضراء من نقطة الانطلاق. كانت ضربة جيدة، واعتقدت أنها ستمهد الطريق لفرصة تسجيل نقطة. إن تسجيلها كان أمرًا مثيرًا حقًا"، هكذا صرحت ميلكا سينغ.
وسجل ميلكا سينغ جولات بواقع 74 و72 و75 لتنهي البطولة عند 221 فوق المعدل، متعادلة في المركز 28.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز بعد الانتهاء من جولته، قال ميلكا سينغ: "بشكل عام، كنت سعيدًا حقًا بأسبوعي. لقد كان مسارًا صعبًا، لكنني أحببت التصميم - تقليدي جدًا في الأسلوب.
"لقد استقليت عربة جولف اليوم لأن الإنفلونزا أصابتني وشعرت بضعف شديد في بعض الأحيان. في الأسبوع المقبل، سأسافر إلى إسبانيا للمشاركة في جولة الأساطير لبدء موسم 2025، وبعد ذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع.
وأضاف "بعد ذلك سأتوجه إلى ماكاو للمشاركة في السلسلة الدولية ضمن الجولة الآسيوية، تليها المزيد من الفعاليات ضمن جولة الأساطير في أوروبا".
"كانت بداية جيدة بالنسبة لي في أول بطولة لي في بطولة Champions Tour. وآمل أن أحصل على دعوة للعودة إلى المغرب العام المقبل - لقد كان أسبوعًا مميزًا للغاية بالنسبة لي، كما أن الإعداد الكامل للبطولة، إلى جانب الضيافة المغربية، خلق ذكريات لا تُنسى لجميع اللاعبين".
نتائج
(7,329 ياردة، بار 73)
ما جيمينيز (إسبانيا) 70-69-69-208
س. ألكر (نيوزيلندا) 69-70-71—210
إي. إلس (RSA) 72-71-69—212
كيه جيه تشوي (كوريا) 74-69-70—213