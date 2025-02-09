"خيمينيز" يفوز ببطولة الحسن الثاني للجولف في المغرب

"كانت بداية جيدة بالنسبة لي في أول بطولة لي في بطولة Champions Tour. وآمل أن أحصل على دعوة للعودة إلى المغرب العام المقبل - لقد كان أسبوعًا مميزًا للغاية بالنسبة لي، كما أن الإعداد الكامل للبطولة، إلى جانب الضيافة المغربية، خلق ذكريات لا تُنسى لجميع اللاعبين".