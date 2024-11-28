خالد الجافلة على أعتاب لقب عالمي في "رالي دبي" بسيارة من صنعه
لو كان خالد الجافلة ملاكماً، لكان قد استخدم أسلوباً لا يعرف الخوف في الحلبة. وبنفس الروح الشجاعة التي يتحلى بها الإماراتي يخوض غمار الكثبان الرملية كسائق سباقات سيارات، حتى أنه يتنافس مع منافسيه في رالي مرعب مثل رالي داكار.
ومن المثير للدهشة أن الجافلة، وهو رجل يتنفس رياضة السيارات، لا يستطيع أن يتذكر على وجه التحديد متى وقع في حبها لأول مرة. لكنه يعرف أن فكرة خوض تحدي القيادة في الصحراء خطرت بباله لأول مرة عندما لم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره.
"لقد نشأت في عائلة رياضية في دبي، لذا ولدت فيها وترعرعت مع هذه الرياضة"، كما يقول.
وما بدأ كشغف سرعان ما تحول إلى هوس حيث قام الجافلة ببناء مسار في دبي مع أصدقائه حيث كان يركب حتى أصيب في الكتف وأوقفته.
لكن تلك الروح القتالية هي التي أعادته إلى الوقوف على قدميه مرة أخرى.
وسرعان ما وجه اهتمامه إلى السيارات قبل أن يصبح سائق رالي.
إنها رحلة أخذته إلى بعض الأحداث الأكثر شهرة وهو الآن يقف على أعتاب الفوز بأول بطولة عالمية له في رالي دبي الدولي حيث يحتاج إلى إنهاء قوي لرفع الكأس في الأول من ديسمبر، اليوم الأخير من الحدث.
حدث خاص
والآن بعد أن أقيمت الجولة النهائية للحدث العالمي في دبي، يقول الجافلة إن الفوز باللقب العالمي على أرضه سيكون بمثابة حلم يتحقق.
"كنا صغاراً عندما شاهدنا رالي دبي لأول مرة. لقد نشأنا مع هذا الرالي، عبر مراحل مختلفة من حياتنا. إنه حدث خاص بالنسبة لنا. لذا فإن الفوز به هنا سيكون عاطفيًا"، كما يقول.
رغم وجود العديد من الأبطال، إلا أنه ليس كل منهم يستطيع أن يدعي أنه في دوري الجافلة.
ويقوم الإماراتي، الذي يملك أيضاً شركة نقل ومرآباً في دبي، ببناء وتصميم سياراته الخاصة للمنافسة في الفعاليات.
"بدأت في تصنيع السيارات لهذه السباقات في عام 2010 عندما شاركت لأول مرة في رالي أبوظبي الصحراوي. شاركت في الحدث بسيارة من نوع باجي صنعتها بنفسي في مرآبي. وواصلت السباق بها"، يقول الجافلة الذي شارك أيضًا في أربع سباقات في رالي داكار.
منذ أكثر من 15 عامًا، بذل الجافلة جهودًا مضنية لبناء العربات في مرآبه - Dune Bike في رأس الخور.
"لقد قمت بتصميم وتصنيع هذه السيارات وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي للسيارات (FIA). لديهم معايير صارمة للغاية يجب الالتزام بها للحصول على جواز السفر للسيارة"، كما يقول.
"السيارة التي سأقودها في بطولة العالم في دبي قمت بناؤها بنفسي أيضًا."
ليست مهمة سهلة
وكشف الجافلة بعد ذلك عن كيفية تجميع كل القطع معاً لإعداد سيارة جاهزة للتشغيل في فعاليات الراليات رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم.
"يحتاج الأمر إلى مهندس هيكل، ومهندس جسم، ومصممين، والعديد من الأشياء، إنها ليست مهمة سهلة"، كما يقول.
"السيارة التي سأقودها الآن كلفتني حوالي 800 ألف درهم. كل العناصر، المكابح الخاصة، وأشياء السلامة، لذا فأنت بحاجة إلى الكثير من الأشياء التي تكون باهظة الثمن ويجب أن تلبي معايير الاتحاد الدولي للسيارات.
"لكنك تعلم، نحن نعلم ما نحتاجه لسيارتنا، الحجم، الوزن، القوة، والكثير من الأشياء، لذلك أقوم ببناء هذه السيارات من خلال الخبرة التي تعلمتها على مدى السنوات العشرين الماضية.
وكشف محمد البلوشي، الدراج الإماراتي الماهر الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم الثالثة له في دبي هذا الأسبوع، عن ما يجعل صديقه الجافلة مميزاً للغاية.
ويقول البلوشي "إنه العربي الوحيد الذي يقوم بذلك (بناء السيارات لفعاليات الراليات)، بشكل صحيح من مرآبه الخاص. وهو أيضًا المصمم الوحيد في العالم العربي".
"في البداية، اعتدنا أن ننتقده، لأنه يستثمر الكثير من الأموال، والكثير من المال والكثير من الطاقة. اعتدنا أن نسأله، "لماذا تفعل هذا؟"
"لكنه اليوم يجلس هنا ويسعى للفوز ببطولة العالم. عندما اعتقد الجميع أن هذا مستحيل، ولكنه نجح في ذلك وأثبت أنه ممكن".
تأثير كبير
نحن لا نعلم بعد ما إذا كان هذا المشروع الرياضي الممول ذاتياً سينتهي بجعل الجافلة بطلاً للعالم هذا الأسبوع.
ولكن ما نعرفه هو أن تأثيره على الرياضة في الإمارات العربية المتحدة أعظم بكثير من أي منصة تتويج.
"لقد فتحت المرآب في البداية لحفظ الدراجات لنفسي وأصدقائي، ثم أصبح أكبر وأكبر ونمت الأعمال"، كما يقول.
"كانت الرياضة تنمو معنا أيضاً. لقد بنينا مضمارًا، وركبنا وتدربنا. وكانت جميع الدراجات تتم صيانتها في مرآبي. في ذلك الوقت، لم يكن هناك الكثير من مثل هذه المرائب لمثل هذه الدراجات. والآن لا يوجد أحد غيرنا يقوم ببناء السيارات لهذه الأحداث!"