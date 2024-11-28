خالد الجافلة على أعتاب لقب عالمي في "رالي دبي" بسيارة من صنعه

ومن المثير للدهشة أن الجافلة، وهو رجل يتنفس رياضة السيارات، لا يستطيع أن يتذكر على وجه التحديد متى وقع في حبها لأول مرة. لكنه يعرف أن فكرة خوض تحدي القيادة في الصحراء خطرت بباله لأول مرة عندما لم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره.