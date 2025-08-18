"حمزة شيمايف" يرفع علم الإمارات بطلا لوزن المتوسط
حقق المقاتل المقيم في دبي حمزة شيمايف تاريخيا مساء السبت، بفوزه بلقب الوزن المتوسط في بطولة UFC في UFC 319 بعد فوزه الساحق بقرار الإجماع على دريكوس دو بليسيس.
حمل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي حصل على جواز سفر إماراتي في فبراير 2025، علم بلاده إلى المثمن واحتفل به بعد أن منحه الحكام فوزًا ساحقًا بنتيجة 50-44 في جميع البطاقات الثلاث. وبهذا الفوز، عزز شيمايف سجله الخالي من الهزائم إلى 15 فوزًا دون أي هزيمة.
كانت هذه لحظة فخر بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبح شيمايف، على الرغم من أنه من أصل شيشاني في روسيا، أول مقاتل مقيم في دبي يفوز ببطولة UFC، مما يعكس تأثير الدولة المتزايد على فنون القتال المختلطة العالمية.
حطم المقاتل أرقامًا قياسية عديدة في بطولة UFC خلال هذه العملية. ووفقًا لشبكة ESPN، سدد تشيماييف 529 ضربة، محطمًا الرقم القياسي السابق لماكس هولواي البالغ 447 ضربة والذي سجله عام 2021.
وخرج دو بليسيس، الذي دخل المباراة بصفته البطل برصيد 23 فوزا وهزيمتين، خلال أول 10 ثوان من المباراة وظل في موقف دفاعي طوال المباراة.
"كل الفضل يعود لحمزة"، اعترف الجنوب أفريقي بعد المباراة. "لقد هزمني بكل جدارة واستحقاق."
في الوقت الحالي، قال شيمايف إنه يركز أكثر على الاحتفال مع فريقه من الدفاع عن لقبه المقبل. وقال للصحفيين: "سأعود إلى الفندق، وأفرح مع أصدقائي، وأستمتع بهذا الفوز".
ويعد انتصار شيمايف إنجازاً بارزاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي استضافت العديد من فعاليات UFC في أبو ظبي، ووضعت نفسها كمركز عالمي للرياضات القتالية.
أبرز ما يميز البطاقة الرئيسية
ظل ليرون مورفي (17-0-1) دون هزيمة بعد أن تغلب على آرون بيكو بضربة قاضية في الجولة الأولى.
فاجأ كارلوس براتيس منافسه جيف نيل بضربة قاضية بالمرفق في منافسات وزن الويلتر، وذلك قبل ثانية واحدة فقط من نهاية الجولة الأولى.
حقق مايكل "فينوم" بيج فوزًا بالإجماع على جاريد كانونير بعد أن وجها ضربة قاضية مرتين في نزالهما في وزن المتوسط.
أخضع تيم إليوت كاي أساكورا لخنق المقصلة في الدقيقة 4:39 من الجولة الثانية في مباراتهما في فئة وزن الذبابة.
ستقام مباراة أخرى كبرى على لقب الوزن الثقيل في أبو ظبي في أكتوبر المقبل، حيث سيواجه توم أسبينال سيريل جين في بطولة UFC 321.