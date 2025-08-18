"حمزة شيمايف" يرفع علم الإمارات بطلا لوزن المتوسط

حمل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي حصل على جواز سفر إماراتي في فبراير 2025، علم بلاده إلى المثمن واحتفل به بعد أن منحه الحكام فوزًا ساحقًا بنتيجة 50-44 في جميع البطاقات الثلاث. وبهذا الفوز، عزز شيمايف سجله الخالي من الهزائم إلى 15 فوزًا دون أي هزيمة.