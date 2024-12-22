"جيم شانجيرز فالكونز" ينتزع لقب بطولة العالم للتنس
حقق فريق"جيم شانجيرز فالكون" Game Changers Falcons لقب الموسم الثالث من بطولة العالم للتنس بعد فوز صعب بنتيجة 20-16 على فريق"إس إل هوكس" TSL Hawks في ملعب الاتحاد ايرينا Etihad Arena الشهير يوم الأحد.
وعلى الرغم من خسارة المجموعتين الأوليين - زوجي السيدات وفردي السيدات - نجح فريق جيم تشينجرز فالكونز في تحقيق عودة رائعة، حيث سيطر على منافسات زوجي الرجال وفردي الرجال ليحصد اللقب بطريقة مثيرة.
في إعادة لمباراة الافتتاح للموسم، بدأت إيلينا ريباكينا وكارولين جارسيا من فريق جيم تشانجرز فالكونز بقوة، وكسرتا الإرسال الافتتاحي للمباراة ضد أرينا سابالينكا وميرا أندريفا من فريق تي إس إل هوكس. وعلى الرغم من أدائهما الرائع في مرحلة الدوري، بدت سابالينكا وأندريفا غير مستقرتين في وقت مبكر. ومع ذلك، فقد حققتا عودة رائعة حيث تعافتا من تأخرهما 0-5 لتعادلا 5-5. ثم تمكنت ريباكينا وجارسيا من كسر الإرسال مرة أخرى لاستعادة الصدارة، لكن سلسلة من الأخطاء غير القسرية سمحت لخصميهما بإجبارهما على خوض شوط كسر التعادل.
وفي الشوط الفاصل، وجدت سابالينكا وأندريفا نفسيهما متأخرتين مرة أخرى لكنهما أظهرتا رباطة جأش ملحوظة لتقلبا الأمور وتنتزعا مجموعة زوجي السيدات 7-6.
وواصلت أندرييفا، لاعبة التنس الشابة، تألقها في منافسات فردي السيدات ضد ريباكينا، حيث كسرت إرسالي ريباكينا الثاني والثالث لتتفوق عليها بسهولة وتحسم المجموعة 6-2، لتتقدم تي إس إل هوكس في النتيجة الإجمالية 13-8 في المباراة.
وفي منافسات الزوجي للرجال، سيطر الثنائي أندريه روبليف ودينيس شابوفالوف من فريق جيم تشانجرز فالكونز على المجموعة بأكملها أمام الثنائي سوميت ناجال وجوردان طومسون من فريق تي إس إل هوكس. وكسر الثنائي إرسال ناجال مرتين للحفاظ على تقدمهما وحسما المجموعة 6-2. وبهذا الفوز قلص الثنائي النتيجة الإجمالية إلى 14-15، مما مهد الطريق لمنافسات فردية مثيرة للرجال.
وبفضل مستواه المتميز، حافظ روبليف على إرساله الافتتاحي ليعادل النتيجة الإجمالية 15-15 قبل أن يفوز بثلاثة أشواط متتالية ليتقدم 18-15 ويفرض سيطرته على المباراة. وفي حين نجح ناجال في تقليص الفارق، نجح روبليف في إنهاء مجموعة الفردي للرجال بنتيجة 6-1 بطريقة مهيمنة ليساعد فريقه على الفوز باللقب بفوزه 20-16، ليشكل نهاية لا تنسى للموسم الثالث من بطولة رابطة التنس العالمية.
وفي حديثه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بعد المباراة، قال مدرب فريق جيم تشينجرز فالكونز وقائده جون لافني دي جاغر: "لقد شاركت في أحداث الفريق لفترة من الوقت، وكنت محظوظًا جدًا على مر السنين لوجود أشخاص جيدين حقًا في الفريق. إنهم يتعايشون جيدًا، وهم محترفون، ويظهرون وفي نهاية اليوم، يقدمون أداءً جيدًا. في المرة الأولى التي لعبنا فيها ضد فريق هوكس، كنا متأخرين، وعدنا من تلك النقطة للفوز بها وحدث نفس الشيء الليلة. لذا، فإن الشكل رائع، لأنك لا تخسر أبدًا ولديك دائمًا فرصة للفوز. لقد كانت حملة رائعة بالنسبة لنا، واستمتع بها الجميع ".
وأضاف شابوفالوف: "دائمًا ما نبحث عن المباريات خارج الموسم، وبطولة الفرق مثل بطولة العالم للتنس هي الطريقة المثالية لمعرفة مستواك. كان من الرائع أن أكون إلى جانب هؤلاء اللاعبين وأن أفوز بالبطولة".
وفي الوقت نفسه، قالت جارسيا: "في التنس، ليس من المعتاد أن تحظى بفرصة اللعب ضمن فريق، وقد استمتعت بذلك حقًا. لقد قضيت وقتًا رائعًا في التعرف على المزيد عن كل فرد في الفريق وأتطلع إلى المزيد من المرح في العام المقبل".
وقالت ريباكينا: "من الرائع دائمًا اللعب في أبوظبي أو دبي. لقد استمتعت حقًا بوقتي في بطولة العالم للتنس. وآمل أن يكون الأمر ممتعًا بنفس القدر في العام المقبل أيضًا".
بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة وشركة ميرال، أصبح الموسم الثالث من بطولة العالم للتنس أكبر وأكثر إثارة من أي وقت مضى. وشهد الحدث أحداثًا مثيرة من الطراز العالمي للتنس إلى جانب عروض كهربائية من فنانين عالميين مثل برايان آدمز وأناستاسيا وأيكون، ليعكس جوهر الحدث الحقيقي المتمثل في كونه "أعظم عرض على أرض الملعب!".