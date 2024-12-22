"جيم شانجيرز فالكونز" ينتزع لقب بطولة العالم للتنس

وفي حديثه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بعد المباراة، قال مدرب فريق جيم تشينجرز فالكونز وقائده جون لافني دي جاغر: "لقد شاركت في أحداث الفريق لفترة من الوقت، وكنت محظوظًا جدًا على مر السنين لوجود أشخاص جيدين حقًا في الفريق. إنهم يتعايشون جيدًا، وهم محترفون، ويظهرون وفي نهاية اليوم، يقدمون أداءً جيدًا. في المرة الأولى التي لعبنا فيها ضد فريق هوكس، كنا متأخرين، وعدنا من تلك النقطة للفوز بها وحدث نفس الشيء الليلة. لذا، فإن الشكل رائع، لأنك لا تخسر أبدًا ولديك دائمًا فرصة للفوز. لقد كانت حملة رائعة بالنسبة لنا، واستمتع بها الجميع ".