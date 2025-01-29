"جيك بيكوك" يتحدى الصعاب بيد واحدة في بطولة "ون"

لا يختلف "جيك "ذا ون" بيكوك" عن أي مقاتل مواي تاي عادي. ومن المدهش أن الإنجليزي وصل إلى بطولة ون، أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، رغم فقدانه لساعده الأيمن - وهو التحدي الذي لم يسمح له أبداً أن يردعه.
ومن المقرر أن يشارك بطل المواي تاي للمرة الثانية في البطولة عندما يواجه الياباني المتميز "شينجي سوزوكي" في نزال للوزن الخفيف في بطولة ون 171: قطر. ستُقام الفعالية المرتقبة في 20 فبراير في صالة لوسيل الرياضية.
يعيش "بيكوك" الآن في كندا، والفرق بين أطرافه هو نتيجة لعيب خلقي منع ذراعه اليمنى من النمو، مما جعلها تحتاج إلى البتر. ومع ذلك، كانت طفولته مماثلة إلى حد كبير لطفولة أقرانه.
ونشأ "جيك"، نجل لاعب خط وسط تشيلسي السابق "جافين بيكوك"، وهو يلعب كرة القدم، لكنه انجذب إلى الرياضات القتالية في وقت مبكر، بدءاً من الكاراتيه في سن السابعة عندما سجله والداه في هذه الرياضة لبناء الثقة ومهارات الدفاع عن النفس. وقد أدّت موهبته الطبيعية في هذه الرياضة، إلى جانب مدرب داعم كان يعامله على قدم المساواة، إلى إرساء الأساس لشغفه مدى الحياة.
قال "بيكوك": "لقد ساعدني الانتقال إلى رياضة الكاراتيه التي تعتمد على الاحتكاك الجسدي الكامل على تقوية شخصيتي وغرس فيّ عقلية ثابتة. ومع ذلك، كان إيمان مدربي الأول الراسخ بي هو الذي وضعني حقاً على مسار نحو العظمة".
لقد اتخذت رحلته منعطفاً محورياً عندما انتقل هو وعائلته في سن الخامسة عشرة إلى كالجاري بكندا. وإذا كان الانضباط في رياضة الكاراتيه قد شكل تطوره المبكر، فإن رياضة المواي تاي هي التي أصبحت في النهاية دعوته. من خلال التكيّف مع اختلافه الجسدي، صقل "بيكوك" أسلوب قتال مميز، مستغلاً الدقة، والتوقيت، والذكاء للتغلب على الخصوم. ولم يعمل نهجه المبتكر على تحييد القيود فحسب، بل حوّلها إلى أصول.
وقال: "إن فقدان معظم ذراعي اليمنى يعني أنني لا أستطيع القيام بمجموعات تقليدية أو تقنيات معينة تتضمن هذا الجانب".
"لقد دفعني هذا إلى ابتكار أسلوب مميز حقاً واستراتيجيات فريدة، مع ضمان ضبط كل حركة أقوم بها وتطويرها باستمرار. والمهارة الأكثر أهمية التي طورتها هي العقلية التي تدفعني إلى السعي لتحقيق التقنية المثالية، والتوقيت، والذكاء في الحلبة."
بعد تفوقه في مشهد المواي تاي الكندي، تنافس "بيكوك" في بطولة "الطريق إلى ون: كندا" في أوائل عام 2024، حيث وصل إلى النهائي. بعد أن سدّد ضربة قاضية مذهلة ليحصل على عقد في بطولة ون، جعل وصول "بيكوك" إلى بطولة ون منه أول منافس بيد واحدة على الإطلاق في المنظمة.
"لقد كان الفوز بهذا العقد هو أعظم إنجازاتي"، كما صرّح "بيكوك". "لقد أدركت أنني خُلقت للظهور على المسرح الكبير، والآن يبدأ العمل الحقيقي. أريد أن أذهل العالم - أن أكون الأفضل على الإطلاق، وأن أواجه أقوى المنافسين، وأن أنهي مسيرتي في أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم".
وفي أول ظهور له في بطولة ون في بانكوك ضد "كوهي" شينجو في أبريل الماضي، بدأ مهمته بشكل مثالي، حيث حقق فوزاً ساحقاً على مدار ثلاث جولات وترك خصمه يعود إلى غرف تبديل الملابس على كرسي متحرك.
بفضل أسلوبه الفريد وشغفه بالترفيه، نجح "بيكوك" في ترسيخ سمعته كواحد من أكثر المواهب إثارة في هذه الرياضة، وذلك بعد أن حقق 11 انتصار في 12 نزال احترافي. والآن، بينما يستعد لمواجهة "سوزوكي" في قطر، تتحول رحلته ببطء إلى رمز للمرونة والعزيمة لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم.
بينما كان يبني مسيرته في القتال، سعى "بيكوك" أيضاً إلى تحقيق شغفه بالتدريب من خلال تأسيس صالة "دوناميس مواي تاي" في كالجاري، ألبرتا. أصبحت الصالة الرياضية واحدة من أكثر مراكز التدريب ازدحاماً في غرب كندا، حيث توفر مساحة يتعايش فيها الشمول والتميّز.
وقال: "فتح صالة "دوناميس" سمح لي بأن أكون قدوة للآخرين. لقد جعلتني القيادة أثناء المنافسة مقاتلاً ومدرباً أفضل. أريد أن ألهم الناس للاعتقاد بأنه حيثما توجد إرادة توجد وسيلة. إنها مسؤولية كبيرة لأن بناء السمعة يستغرق العمر كله، ولكن تدميرها يستغرق لحظة واحدة فقط".
ورسالته إلى الرياضيين الشباب الذين يواجهون تحديات قوية بنفس القدر: "لا تدع أحداً يخبرك أبداً أنك لا تستطيع القيام بذلك. سواء في الرياضة أو الحياة، فإن المثابرة والإيمان بنفسك يمكن أن يجعل أي شيء ممكناً. حتى عندما واجهت العديد من المشككين والعديد من العقبات، حاولت الحفاظ على ثباتي. لم أستسلم أبداً - لذلك إذا كان لديك حلم وهدف، فيمكنك أيضاً أن تفعل ذلك".
من صد المتنمرين عندما كان تلميذاً في المدرسة إلى الهيمنة على الساحة العالمية، فإن قصة "جيك "ذا ون" بيكوك" هي قصة تصميم وإلهام لا هوادة فيها. ولا يمكن للمشجعين أن يتوقعوا شيئاً أقل من الحماس عندما يخطو إلى الحلبة مرة أخرى في صالة لوسيل الرياضية في 20 فبراير.