"جيك بيكوك" يتحدى الصعاب بيد واحدة في بطولة "ون"

لقد اتخذت رحلته منعطفاً محورياً عندما انتقل هو وعائلته في سن الخامسة عشرة إلى كالجاري بكندا. وإذا كان الانضباط في رياضة الكاراتيه قد شكل تطوره المبكر، فإن رياضة المواي تاي هي التي أصبحت في النهاية دعوته. من خلال التكيّف مع اختلافه الجسدي، صقل "بيكوك" أسلوب قتال مميز، مستغلاً الدقة، والتوقيت، والذكاء للتغلب على الخصوم. ولم يعمل نهجه المبتكر على تحييد القيود فحسب، بل حوّلها إلى أصول.