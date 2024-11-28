"جون راهم" يشارك للمرة الأولى في بطولة "دبي ديزرت كلاسيك 2025"

سيشارك البطل العالمي "جون راهم" في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للجولف 2025، في أول ظهور له بعد انتظار طويل. تُقام البطولة في نادي الإمارات للجولف الشهير خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير.

ويطمح النجم الإسباني إلى تحقيق المزيد من النجاحات في دبي، بعد فوزه ببطولة موانئ دبي العالمية في أعوام 2017 و2019 و2022، وتصدره تصنيفات السباق إلى دبي في عام 2019. سينضم جون راهم إلى زملائه من لاعبي كأس رايدر الأوروبيين، بما في ذلك حامل اللقب روري ماكلروي والحائز على الميدالية الفضية الأولمبية تومي فليتوود، في منافسة عالمية ضمن حدث سلسلة رولكس المرموق، الذي تبلغ قيمة جوائزه 9 ملايين دولار.

وقال الفائز بعشر بطولات في بطولة موانئ دبي العالمية، والذي تشمل انتصاراته الاحترافية الـ22 حول العالم بطولة الماسترز 2023، وبطولة أمريكا المفتوحة 2021، وخمسة ألقاب في سلسلة رولكس: "هذا حدث سمعت عنه الكثير، وأنا متحمس للمشاركة لأول مرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير."

"لقد حققت نجاحاً كبيراً في دبي في الماضي، لذا فهو مكان يحمل الكثير من الذكريات الجميلة بالنسبة لي، لذا سيكون من الرائع العودة إلى هناك".