"جون راهم" يشارك للمرة الأولى في بطولة "دبي ديزرت كلاسيك 2025"
سيشارك البطل العالمي "جون راهم" في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للجولف 2025، في أول ظهور له بعد انتظار طويل. تُقام البطولة في نادي الإمارات للجولف الشهير خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير.
ويطمح النجم الإسباني إلى تحقيق المزيد من النجاحات في دبي، بعد فوزه ببطولة موانئ دبي العالمية في أعوام 2017 و2019 و2022، وتصدره تصنيفات السباق إلى دبي في عام 2019. سينضم جون راهم إلى زملائه من لاعبي كأس رايدر الأوروبيين، بما في ذلك حامل اللقب روري ماكلروي والحائز على الميدالية الفضية الأولمبية تومي فليتوود، في منافسة عالمية ضمن حدث سلسلة رولكس المرموق، الذي تبلغ قيمة جوائزه 9 ملايين دولار.
وقال الفائز بعشر بطولات في بطولة موانئ دبي العالمية، والذي تشمل انتصاراته الاحترافية الـ22 حول العالم بطولة الماسترز 2023، وبطولة أمريكا المفتوحة 2021، وخمسة ألقاب في سلسلة رولكس: "هذا حدث سمعت عنه الكثير، وأنا متحمس للمشاركة لأول مرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير."
"لقد حققت نجاحاً كبيراً في دبي في الماضي، لذا فهو مكان يحمل الكثير من الذكريات الجميلة بالنسبة لي، لذا سيكون من الرائع العودة إلى هناك".
تشكيلة رائعة
وقال "سيمون كوركيل"، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: "إذا ألقينا نظرة على قائمة الفائزين السابقين في الحدث، فمن الواضح أن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك تفخر بجمع أفضل لاعبي العالم للتنافس على منصة مميزة بحق."
"إن التأكيد على أن جون راهم سيشارك لأول مرة في ملعب المجلس في يناير هو بالتأكيد استمرار لذلك، ونحن سعداء بالإعلان عن إدراجه في ما يتشكل ليكون أحد أكثر المجالات إثارة في تاريخ الحدث.
قال كوركيل: "إن سجل راهم يتحدث عن نفسه، ومشاركته إلى جانب لاعبين مثل روري ماكلروي، تومي فليتوود، وغيرهم من نجوم كأس رايدر الأوروبيين، تمنح عشاق الجولف فرصة لا مثيل لها لمشاهدة أفضل اللاعبين في العالم يتنافسون في نادي الإمارات للجولف."
وأضاف أن "هذا الحدث يواصل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للجولف، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمتفرجين لما يعد بأن يكون أسبوعاً لا ينسى".
بالإضافة إلى تذاكر الدخول العامة المجانية وعدد محدود من خيارات الضيافة المتبقية، يشهد حدث عام 2025 إطلاق خيار تذاكر جديد تماماً - "ذا سوشيال أون سيكستين The Social on Sixteen". يقدم هذا الخيار نقطة مراقبة تطل على الحفرة السادسة عشر من ملعب المجلس.
من المؤكد أن الباقة الجديدة ستثير اهتمام المشجعين الذين يحبون متابعة الأحداث أثناء الاستمتاع بيوم من المرح والتواصل مع الأصدقاء.
وتمثل الباقة الجديدة، التي تتضمن 4 ساعات من المشروبات ومجموعة مختارة من خيارات تناول الطعام الفاخرة، قيمة كبيرة، حيث تتوفر التذاكر المبكرة ابتداءً من 650 درهماً إماراتياً فقط.
تأسست بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989، وهي بطولة رئيسية في بطولة موانئ دبي العالمية وأحد أحداث سلسلة رولكس المرموقة. لقد لعبت دوراً مهماً في تقديم لعبة الجولف إلى منطقة الشرق الأوسط وخلقت بعضاً من أكثر اللحظات التي لا تُنسى في تاريخ هذه الرياضة.
وسيشكل حدث عام 2025 حصوله على شهادة (جي أي أو) GEO® للعام الثاني على التوالي، بعد أن أصبحت البطولة الوحيدة التي تحصل على هذه الشهادة في الشرق الأوسط وفي (سلسلة رولكس لبطولة موانئ دبي العالمية) DP World Tour Rolex Series.
لمزيد من التفاصيل وشراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaidesertclassic.com وعبر تطبيق "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" Hero Dubai Desert Classic المتوفر الآن على أب ستور و غوغل بلاي .