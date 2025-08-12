رياضة

"جورجينا" و"رونالدو" يعلنان خطوبتهما

نشرت جورجينا صورة ليدها المزينة بخاتم كبير عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها ببساطة "أوافق".
وأخيرًا، ستعقد جورجينا رودريجيز ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قرانهما، حيث أعلنت عارضة الأزياء خبر خطوبتهما يوم الاثنين.

وفي منشور مفاجئ، نشرت العارضة صورة ليدها المزينة بخاتم كبير، وعلقت ببساطة: "نعم، أفعل ذلك. في هذه الحياة وفي كل حياتي".

بدأت علاقة الزوجين الطويلة عام ٢٠١٦ في متجر غوتشي بمدريد. لديهما خمسة أطفال ويعيشان حاليًا في المملكة العربية السعودية.

هنأ المذيع البريطاني بيرس مورغان "الزوجين الرائعين" عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أتمنى لهما النجاح في زواجهما كما حققه في ملاعب كرة القدم!".

وقد انفجرت مشاركة جورجينا بالتعليقات التي عبرت عن سعادتهم، حتى أن موقع يوتيوب انضم إلى الحملة من خلال حسابه الرسمي، وأسقط بعض الرموز التعبيرية للتعبير عن أمنياتهم.

