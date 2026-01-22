جمعة الموضة في "ميدان": ليلة النخبة تترقب حسم بطاقات كأس دبي العالمي

وقد استقطب سباق "2000 غينيس الإمارات" (فئة 3)، الذي أصبح الآن جزءاً من الطريق إلى "ديربي كنتاكي"، مجموعة قوية من الخيول يتقدمهم "ديفون آيلاند" الذي لم يهزم على الأرضية الرملية. كما تضم الأمسية القوية سباقات "بلو بوينت سبرينت" (فئة 2)، و"فايربريك ستيكس" (فئة 3)، بالإضافة إلى الجولة الثانية من "تحدي مكتوم" للخيول العربية الأصيلة (فئة 1)، مما يضمن ليلة من سباقات النخبة من البداية وحتى النهاية.