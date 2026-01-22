جمعة الموضة في "ميدان": ليلة النخبة تترقب حسم بطاقات كأس دبي العالمي

منذ انطلاقتها قبل موسمين، نجحت فعالية "جمعة الموضة" في مضمار "ميدان" سريعاً في ترسيخ مكانتها كحدث بارز في "كرنفال دبي لسباقات الخيل"، وتأتي نسخة هذا العام لترفع سقف الطموحات إلى مستويات أعلى. ومع تصنيف جميع الأشواط التسعة في الأمسية ضمن فئات "جروب"، يمثل هذا الاجتماع دليلاً قوياً على الجودة والهيبة العالمية التي بات يتمتع بها الكرنفال حالياً.
وبرعاية شركة "لونجين"، الشريك الاستراتيجي العريق لنادي دبي لسباقات الخيل، يتصدر الأمسية المتألقة سباقان متميزان من الفئة الأولى (جروب 1)؛ هما "تحدي آل مكتوم" المرموق بجوائز تبلغ 3.6 مليون درهم، وسباق "جبل حتا" بجوائز تبلغ 1.8 مليون درهم، وكلاهما يعدان محطتين تحضيريتين حاسمتين نحو ليلة "كأس دبي العالمي" في 28 مارس.
وفي قلب هذه الأمسية يأتي سباق "تحدي آل مكتوم"، وهو السباق الذي ساهم في تشكيل ملامح المنافسين في كأس دبي العالمي لأكثر من ثلاثة عقود منذ انطلاقته الأولى عام 1994 في مضمار "ند الشبا"، الذي حل محله مضمار "ميدان" في عام 2010.
لمحة عن السباق: تحدي آل مكتوم
· السباق: تحدي آل مكتوم الفئة الأولى
· المسافة: 2000 متر
· قيمة الجائزة: 3.6 مليون درهم
· الأرضية: ترابية
· الأهمية: تحضير رئيسي لسباق "كأس دبي العالمي" البالغة جوائزه 12 مليون دولار في 28 مارس.
يمتلك المدرب السابق البطل بوبات سيمار أوراقاً قوية في هذا التحدي، حيث يدفع بستة خيول من أصل تسعة مشاركين، بمن في ذلك حامل اللقب "ووك أوف ستارز" والبطل السابق "كبير خان"، الذي كان يدربه سابقاً بطل المدربين ثماني مرات دوغ واتسون.
وقال سيمار عن "ووك أوف ستارز" الذي حل رابعاً في سباق "الانتصار" (ليستد) في ديسمبر: "كان على ووك أوف ستارز تحمل وزن كبير في مشاركته الأولى أمام خيول كانت في كامل جاهزيتها للسباقات. هو الآن لائق بدنياً، ومع تساوي الأوزان، نأمل أن يقدم أداءً جيداً".
ومن المتوقع أن يتحسن أداء "كبير خان"، الذي فاز بهذا السباق عام 2024، بشكل ملحوظ مع استخدام "الغمامات"، بينما يعود "أرتوريوس" (وصيف "هارت أوف هونر" في سباق الانتصار) إلى مسافته المفضلة، جنباً إلى جنب مع "إمبريال إمبيرور" الفائز بستة سباقات.
وفي مواجهة كتيبة سيمار، يبرز الجواد "هارت أوف هونر" الذي يمثل الفارس السابق والمدرب الحالي جيمي أوزبورن، الذي حقق أبرز إنجازاته في دبي عندما قاد "توست أوف نيويورك" للفوز ببطولة "ديربي الإمارات" عام 2014. وقال أوزبورن: "طالما كان الرتم سريعاً وتحول السباق إلى اختبار حقيقي لقوة التحمل من البداية للنهاية، فإنه سيبدع ويظهر إمكانياته".
وبينما يستحوذ "تحدي آل مكتوم" على الأضواء، يضيف سباق "جبل حتا" (الفئة الأولى) عمقاً إضافياً للأمسية، مع تواجد خيول جودلفين "أوبرا بالو" و"نيشنس برايد" ضمن أبرز المرشحين في هذا التحضير الهام لسباق "دبي تيرف".
وقال المدرب تشارلي آبلبي: "قدم أوبرا بالو أداءً جيداً في سباق الراشدية واكتسب خبرة قيمة في الركض بمضمار ميدان. إنه يدخل السباق في حالة ممتازة، وهذا هو الاختبار المنطقي التالي له. أما نيشنس برايد فيمتلك خبرة كبيرة، والظروف هناك تناسبه؛ إنه حصان صلب للغاية".
ومع ذلك، يواجه ثنائي آبلبي منافسة قوية من "سيلاوي"، الفائز بسباق "كندا الدولي" (جروب 1) لصالح "وذنان ريسينغ" والمدرب حمد الجهني، بينما يسجل الحصان "ميداك" (الفائز بسباق فئة ثالثة في فرنسا) بداية مثيرة للاهتمام مع المدرب البريطاني إيان ويليامز.
وفي وقت مبكر من الأمسية، يشهد سباق "قلعة الفهيدي" (فئة 2) مواجهة متجددة بين الفائزين مؤخراً "ميسيتريوس نايت" و"ماربان"، بينما يضع سباق "الشندغة سبرينت" (فئة 3) نجم إسطبلات مصبح المهيري "النصيب" في مواجهة منافسيه المعتادين.
وقد استقطب سباق "2000 غينيس الإمارات" (فئة 3)، الذي أصبح الآن جزءاً من الطريق إلى "ديربي كنتاكي"، مجموعة قوية من الخيول يتقدمهم "ديفون آيلاند" الذي لم يهزم على الأرضية الرملية. كما تضم الأمسية القوية سباقات "بلو بوينت سبرينت" (فئة 2)، و"فايربريك ستيكس" (فئة 3)، بالإضافة إلى الجولة الثانية من "تحدي مكتوم" للخيول العربية الأصيلة (فئة 1)، مما يضمن ليلة من سباقات النخبة من البداية وحتى النهاية.
تبدأ السباقات من الساعة 5:30 مساءً.
اختيارات كي تي
السباق 1: 1. مراد، 2. فيزهير.
السباق 2: 1. كوميشنر كينغ، 2. مندلسون باي.
السباق 3: 1. ميستيريوس نايت، 2. مربان.
السباق 4: 1. النصيب، 2. موفاسا.
السباق 5: 1. كفر أب، 2. سبارتان أرو.
السباق 6: 1. ووك أوف ستارز، 2. هارت أوف أونور.
السباق 7: 1. أوبرا بالو، 2. نيشنز برايد.
السباق 8: 1. ديفون آيلاند، 2. سيكس سبيد.
السباق 9: 1. ميدان، 2. صن واي.
أفضل سباقات اليوم’ هي أوبرا بالو وديفون آيلاند.