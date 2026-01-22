"جمعة الموضة" في ميدان.. المضمار منصة عرض عالمية

يتوقع الخبراء أن تجعل المنافسة الشرسة بين نخبة من أفضل خيول العالم من فعالية "جمعة الموضة" (Fashion Friday) مشهداً لا ينسى. فإلى جانب الإثارة على مضمار السباق، يَعِد معرض عالمي للقبعات وحفل ترفيهي بإضافة لمسات من الألوان والرقي إلى احتفالات يوم الجمعة، 23 يناير.

في صباح يوم الخميس، انطلقت مجموعة من الخيول ومدربيها إلى المضمار للإحماء والاستعداد للسباق. وسيكون جوهر أمسية الجمعة هو برنامج استثنائي يتكون من تسعة أشواط، تتضمن ثلاثة سباقات من "الفئة الأولى" (Group 1). الحدث الأبرز هو تحدي آل مكتوم (الفئة الأولى)، والذي سيكون بمثابة تحضير لكأس دبي العالمي المقرر إقامته في 28 مارس من هذا العام. ووفقاً لـ ديفيد أوفاريل، مساعد مدير العلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، فمن المتوقع أن يكون الحسم عند خط النهاية عبر "الصورة الضوئية" (Photo finish) لشدة المنافسة.

وقال أوفاريل: "سيكون هناك حامل اللقب (ووك أوف ستارز - Walk Of Stars). كما سيشارك (إمبيريال إمبيرور - Imperial Emperor) الذي يشرف عليه المدرب بوبات سيمار. هؤلاء سيواجهون (هارت أوف أونر - Heart of Honour) الذي حل ثانياً في ديربي الإمارات العام الماضي، ويدربه جيمي أوزبورن الذي يمثل المملكة المتحدة، لذا ينبغي أن نرى صداماً قوياً بين هذا الثلاثي".