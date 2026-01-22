"جمعة الموضة" في ميدان.. المضمار منصة عرض عالمية

يتوقع الخبراء أن تجعل المنافسة الشرسة بين نخبة من أفضل خيول العالم من فعالية "جمعة الموضة" (Fashion Friday) مشهداً لا ينسى. فإلى جانب الإثارة على مضمار السباق، يَعِد معرض عالمي للقبعات وحفل ترفيهي بإضافة لمسات من الألوان والرقي إلى احتفالات يوم الجمعة، 23 يناير.
في صباح يوم الخميس، انطلقت مجموعة من الخيول ومدربيها إلى المضمار للإحماء والاستعداد للسباق. وسيكون جوهر أمسية الجمعة هو برنامج استثنائي يتكون من تسعة أشواط، تتضمن ثلاثة سباقات من "الفئة الأولى" (Group 1). الحدث الأبرز هو تحدي آل مكتوم (الفئة الأولى)، والذي سيكون بمثابة تحضير لكأس دبي العالمي المقرر إقامته في 28 مارس من هذا العام. ووفقاً لـ ديفيد أوفاريل، مساعد مدير العلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، فمن المتوقع أن يكون الحسم عند خط النهاية عبر "الصورة الضوئية" (Photo finish) لشدة المنافسة.
وقال أوفاريل: "سيكون هناك حامل اللقب (ووك أوف ستارز - Walk Of Stars). كما سيشارك (إمبيريال إمبيرور - Imperial Emperor) الذي يشرف عليه المدرب بوبات سيمار. هؤلاء سيواجهون (هارت أوف أونر - Heart of Honour) الذي حل ثانياً في ديربي الإمارات العام الماضي، ويدربه جيمي أوزبورن الذي يمثل المملكة المتحدة، لذا ينبغي أن نرى صداماً قوياً بين هذا الثلاثي".
وحقق سيمار، رئيس إسطبلات زعبيل، نجاحاً هائلاً الموسم الماضي بعد تدريبه لـ (لوريل ريفر - Laurel River) الذي فاز بكأس دبي العالمي 2024، مما يؤكد قوة تحديه هذا العام.
من جانبه، أعرب جيمي أوزبورن، الذي يشارك بانتظام في كأس دبي العالمي منذ عام 2010، عن حماسه لسباقات هذا العام. وقال لصحيفة خليج تايمز صباح الخميس بعد الإشراف على خيوله في المضمار: "لقد حققنا نتائج متفاوتة، لكن خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحنا نجلب عدداً أكبر من الخيول، وأصبح كأس دبي العالمي جزءاً أكثر أهمية في عامنا. هذا العام، الكرنفال أقوى بكثير من السنوات السابقة وأعتقد أن هناك الكثير من الخيول الجيدة، لذا من المرجح أن تكون السباقات تنافسية للغاية وصعبة الفوز. تحدي آل مكتوم (الفئة الأولى) سباق مهم جداً بالنسبة لنا ونأمل أن تتاح لنا فرصة جيدة للفوز به".
وبعيداً عن المضمار الرملي، لا يقل برنامج المضمار العشبي إثارة؛ حيث ستصطف خيول دولية من النخبة للمشاركة في سباق "جبل حتا" (الفئة الأولى)، بينما سيحتل المتخصصون في السرعة الصدارة في سباق "بلو بوينت سبرينت" (الفئة الثانية) و"الشندغة سبرينت" (الفئة الثالثة).
إلى جانب السباقات، ستتسلط الأضواء أيضاً على معرض الموضة والقبعات. سيقدم معرض منسق للقبعات في "الكونكورس 3" قطعاً مميزة من تصميم مصممين رائدين، بمن فيهم: بي سميث، فيكتوريا تشارلز، كيم فليتشر، إيفلين ماكديرموت، ليزا تان، "صحر ميلينري"، وسارة كانت. ولإضافة المزيد من الفخامة، ستكشف مصممة القبعات البريطانية الشهيرة فيكتوريا غرانت عن قطع من مجموعتها "Couture Millinery for the Wild at Heart".
ووفقاً للمصممة ليزا تان، فإن أحد أحدث الصيحات يتمثل في القبعات الصغيرة التي أطلقت عليها اسم "قبعات المضيفات" (Airhostess hats). وقالت: "إنه اتجاه رأيته في كأس ملبورن حيث تكون قطع الرأس صغيرة وتستقر بشكل مريح على الرأس. لست متأكدة مما إذا كانت قد وصلت إلى الإمارات بعد، لكني أحب هذه القبعات لأنها مريحة للغاية عندما يتبادل الناس العناق في الكرنفال. وبشكل عام، فإن آداب (اتيكيت) سباقات الخيل تميل للقبعات الصغيرة".