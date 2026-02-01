ثنائية إثيوبية ذهبية تُزين سماء ماراثون دبي

بشكل لا يصدق، كانت هذه هي الثنائية الإثيوبية الخامسة على التوالي في ماراثون دبي، وهو أكبر حدث في الشرق الأوسط والذي سيطر عليه تاريخياً رياضيون من إثيوبيا وكينيا.