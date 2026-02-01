ثنائية إثيوبية ذهبية تُزين سماء ماراثون دبي

فاز العداء الإثيوبي لمسافات طويلة نبريت ميلاك بلقب الرجال في ماراثون دبي يوم الأحد، حيث نزل الآلاف من عشاق الجري إلى الشوارع للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للسباق الأيقوني.
في غضون ذلك، فازت الإثيوبية أنشينالو ديسي بلقب السيدات، حيث قدمت أداءً رائعًا في سباق التحمل لتحصل على المركز الأول.
بشكل لا يصدق، كانت هذه هي الثنائية الإثيوبية الخامسة على التوالي في ماراثون دبي، وهو أكبر حدث في الشرق الأوسط والذي سيطر عليه تاريخياً رياضيون من إثيوبيا وكينيا.
بدعم من مجلس دبي الرياضي، شهد السباق تنافس عدائين نخبة من جميع أنحاء العالم على الألقاب في مسار مسطح وسريع.
وبصرف النظر عن الحدث الرئيسي، شارك الآلاف من العدائين أيضاً في سباق الطريق الشهير لمسافة 10 كيلومترات وسباق المرح لمسافة 4 كيلومترات.
(المزيد قادم)