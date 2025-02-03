ثلاثية رائعة لفريق"جودلفين" بقيادة"فيرست كونكويست"
بدا الحصان "فيرست كونكويست" التابع لـ "تشارلي أبلبي" أفضل من أي حصان آخر عندما فاز بسباق "لورد نورث هانديكاب" قبل ثلاثة أسابيع، وأثبت ذلك عندما حقق فوزاً ساحقاً في سباق "دبي ميلينيوم ستيكس" (فئة 3) - السباق الرئيسي في بطاقة الكرنفال يوم الجمعة.
وقد استخدم الحصان "فيرست كونكويست"، الذي امتطاه "ويليام بويك"، والذي كان سعيداً بكبح جماحه في مؤخرة المجموعة طوال سباق 2000 متر، حركته القوية جيداً بمجرد أن اقتربوا من خط النهاية. وتعادل في مسافة 100 متر وفاز بفارق ضئيل عن "كايرو"، الذي كان متأخراً بفارق طول ونصف الطول، و"هايبانك" الذي جاء في المركز الثالث.
"أردت أن أركبه مثلما فعل "ميكائيل" في المرة الماضية، فهذه هي الطريقة التي يحب أن يُركب بها، لم تكن الوتيرة قوية بأي حال من الأحوال وعندما يكون الحاجز بعيداً مثل هذا فمن الصعب أن يعود من الخلف، لذلك كان أداءه جيداً للغاية." كما قال "بويك".
"إنه حصان يتجه إلى أعلى المستويات حقاً."
احتفل "أبلبي" و"جودلفين" بالثلاثية، والتي بدأت عندما فازت "ماونتن بريز" بالسباق الثاني، وهو السباق الأول من سباقات "ماوج ستيكس" للخيول التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
كانت المهرة الأصيلة، وهي الأخت غير الشقيقة للفائزة بسباقات المجموعة 1 "بينتاتوبو"، قد حافظت على صدارة المجموعة 1 في الموسم الماضي وكانت في فئة مختلفة عن منافسيها التسعة هنا. وقد كانت ابنة "لوبي دي فيجا" هادئة في وقت مبكر من السباق بمسافة 1400 متر، لكن "بويك" لم يبال بالموقف، ونجحت في الفوز بفارق ستة أطوال ونصف الطول على "أوكتانز".
وقال "بويك": "لقد كان من حقها الفوز والفوز كما فعلت. لقد كنت سعيداً حقاً بما فعلته حيث كانت تبلغ عامين فقط وفازت في مايو على مسافة خمسة فيرلونج (1000 متر). الآن فازت على مسافة سبعة فيرلونج (1400 متر) وسيكون الميل (1600 متر) جيداً.
"أتخيل أن سباق "جميرا 1000 غينيز" (في سوبر ساترداي، 1 مارس) سيكون من ضمن الخطط. إنه برنامج رائع للخيول التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات هنا."
وفي وقت لاحق، أطلق "جودلفين" مهرة مثيرة للإعجاب بنفس القدر، "رومانتيك ستايل"، والتي تغلبت على الذكور في سباق "دبي سبرينت".
كانت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات هي المرشحة المفضلة عندما حصلت على المركز الثاني على مسافة 1600 متر في سباق "كيب فيردي" (فئة 2) في المرة الأخيرة ويبدو أن الركض السريع هو نقطة قوتها.
كانت تسير دائماً بقوة في وسط المسار تحت قيادة "بويك" وكان الأمر يتعلق بموعد فوزها، وليس ما إذا كانت ستفعل ذلك، وهو ما فعلته بأقل قدر من الضجة، لتتقدم بفارق طولين ونصف عن "حاسم".
يعد "ريتشي مولين" أحد أشهر الفرسان في غرفة الوزن، واحتفل الفارس الفائز بالمجموعة الأولى بفوزه رقم 600 في الإمارات العربية المتحدة عندما فاز "هالاسان" بسباق "جميرا غينيز" التحضيري الختامي.
قبل السباق، استحوذ "القدرة" رفيق "هالاسان" في الإسطبل، والذي احتل المركز الأول في المجموعة الأولى بعمر عامين، على معظم الاهتمام. حاول جاهداً، تحت قيادة "بيوك"، اللحاق بـ"هالاسان" في المراحل الختامية، لكن الفائز استفاد من لياقته البدنية في السباق وعبر خط النهاية متقدماً بفارق طول.
وفي وقت سابق، كان السباق الأول، وهو سباق "ذا أويسيس" من "إعمار هانديكاب"، سباقاً مهماً للمدرب "علي البدواوي" من مضمار "ميدان" والذي حقق انطلاقة قوية في الموسم بفضل "سمارت سيستم".
كان ابن "ذا فاكتور" يخوض مشاركته التاسعة هنا تحت قيادة مدربه الثالث، لكن "البدواوي" وجد المفتاح له وسجل نجاحاً ساراً من البوابة إلى خط النهاية في السباق الترابي، ممتداً بشكل جيد بعد المنعطف الأخير ومتغلباً على "ديفي لامب" بفارق أقل قليلاً من ثلاثة أطوال.
عاد الحاجز ليكون الموقع المثالي في السباق الثالث، سباق "فالي باي إعمار" لفئة الثلاث سنوات، حيث انتصر الحصان "أنديفيتد".
يستضيف مضمار "ميدان" يوم الجمعة المقبل، السابع من فبراير، ثمانية سباقات أخرى، حيث ستُقام سباقات "لورد جليتر هانديكاب" و"دبي تروفي".