ثلاثية رائعة لفريق"جودلفين" بقيادة"فيرست كونكويست"

"أردت أن أركبه مثلما فعل "ميكائيل" في المرة الماضية، فهذه هي الطريقة التي يحب أن يُركب بها، لم تكن الوتيرة قوية بأي حال من الأحوال وعندما يكون الحاجز بعيداً مثل هذا فمن الصعب أن يعود من الخلف، لذلك كان أداءه جيداً للغاية." كما قال "بويك".