"تيم كاب"بأبوظبي: الجولف يكسر الحواجز ويجذب الجميع

من الواضح أن رياضة الجولف عادت إلى الواجهة من جديد، وهي أكثر روعة من أي وقت مضى. ويمكن أن يُعزى قدر كبير من هذا الانتعاش إلى منصات إعلامية مثل برنامج Full Swing الذي تقدمه Netflix، والذي قدم نظرة من الداخل إلى عالم المحترفين في بطولة PGA TOUR.