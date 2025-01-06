"توز"يحقق الفوز الثالث في سباق "دباوي ستيكس ج3"

الحصان البالغ من العمر ست سنوات، والذي يدربه "سايمون وإيد كريسفورد"، شارك في أول سباق له في ميدان، وكان يركبه لأول مرة "بات دوبس"، الذي نفذ تحديه بشكل دقيق. كان في منتصف الترتيب لمعظم السباق، لكنه تمكن من التسلل عبر فجوة صغيرة ليصل الي بوكَر فيس في اللحظة الأخيرة، مانعاً المتسابق البريطاني هولوواي بوي من الفوز بفارق ضئيل.