"توز"يحقق الفوز الثالث في سباق "دباوي ستيكس ج3"
كانت ليلة سباق سيف الشرف في ميدان مليئة بالإثارة، حيث قدم "بوكَر فيس" أداءً مذهلاً ليتفوق على هولوواي بوي في السباق الرئيسي ج2 زعبيل ميل.
الحصان البالغ من العمر ست سنوات، والذي يدربه "سايمون وإيد كريسفورد"، شارك في أول سباق له في ميدان، وكان يركبه لأول مرة "بات دوبس"، الذي نفذ تحديه بشكل دقيق. كان في منتصف الترتيب لمعظم السباق، لكنه تمكن من التسلل عبر فجوة صغيرة ليصل الي بوكَر فيس في اللحظة الأخيرة، مانعاً المتسابق البريطاني هولوواي بوي من الفوز بفارق ضئيل.
قال دوبس "اعتقدت أنني تعرضت للهزيمة!". "لقد قلت لداني تودوب أحسنت [على الحصان هولوواي بوي] وهو يتقدم، لذا كانت مفاجأة مفرحة.
انطلقت في السباق من مسافة 600 متر (ثلاثة فيرلونغ) وكان لدي موقع مثالي للحفاظ على الأمور تحت السيطرة معه. تمكنت من الدخول خلف ويليام [بويك، على نوبل داينستي] في منتصف المسافة الخلفية، وكنت مرتاحاً لموقعي حينها. ظننت أنه بعد الفيرلونغ الأخير سنتجاوز ويليام، لكني رأيت داني على الجانب الآخر وكان متقدماً عليّ بنصف طول تقريباً.
"لقد تحسن هذا الحصان كحصان في سن الست سنوات."
أصبح توز أحد أبرز نجوم سباقات الخيل في الإمارات العربية المتحدة، وحقق نجم السباق فوزه الثالث على التوالي في سباق دباوي ستيكس ج3، ليصبح بذلك الحصان الثاني الذي يفوز به مرتين، بعد رينالدوثيويزارد.
ربما كان على توز، الذي امتطاه "تادغ أوشيا" والذي كان فوزه رقم 800 في الإمارات العربية المتحدة، أن يبذل جهداً أكبر للفوز على كولور أب مقارنة بسباق القرهود سبرنت في ديسمبر، ولكن النتيجة كانت نفسها ولكن بفارق خمسة أطوال بدلاً من ستة أطوال.
قال أوشيا: 'إنه حصان مميز، وحصان رائع للإسطبل. إنه لشرف كبير أن أتمكن من قيادته في فوزي الثمانمائة. أتذكر فوزي بالسباق نفسه في فوزي السبع مائة على"الحصان سويسرا".
"واجهت لحظة من القلق الطفيف أثناء التوجه إلى البداية عندما رأى شيئاً وتوقف فجأة، ولكن لحسن الحظ تمكنت من البقاء على ظهره."
وتحققت النجاحات الدولية في آخر سباق في جدول السباقات، وهو سباق "زوهو كونديشنز ستيكس" الذي يبلغ طوله 2810 متر، عندما حقق 'إبيك بويت' الفوز، مانحاً المدرب البريطاني ديفيد أوميرا فوزه السادس في دبي.
ربما يكون الفوز قد عوض هزيمة تودوب السابقة على هولواي بوي حيث كان هذه المرة قادراً على الصمود، حيث وصل إلى المقدمة على بعد 200 متر وكان لديه ما يكفي للتغلب على كينج أوف كونكويست وكيفاف اللذين أنهيا السباق بسرعة.
وقال تودوب "'كان يبدو عليه النشاط الزائد الليلة، وهذه ليس طبيعته. لكن السباق انتهى بشكل جيد وتمكن من إنهاء المهمة بنجاح".
وكان أسياسي أحد أكثر الفائزين إثارة للإعجاب في البطولة، حيث أظهر لمنافسيه تفوقه في افتتاح سباق زعبيل تيرف.
قاد راي داوسون الحصان، الذي يدربه مايكل كوستا، ليتفوق بعد أن نجا من اصطدام في البداية وتمكن من متابعة الركض بحماس، وظل يمتلك الكثير من الطاقة عندما تقدم من مسافة 400 متر. فاز بفارق طولين وطول واحد أمام ثنائي جودلفين، إل كوردوبس وإنفليس فيكتوري، ليحقق أربعة انتصارات من 11 سباقاً في مسيرته."
ربما بدا السباق صعباً بالنسبة لداوسون، لكنه لم يعتقد ذلك، حيث قال: "لا يمكنك أبداً أن تحظى بسباق يسير بسلاسة مثل هذا! لقد كان مثالياً، خاصة من تلك القرعة [12].
"كنت أتمنى فقط الحصول على المركز المتوسط ولحسن الحظ كنت خلف ويليام بويك، وكان حصاني يتمتع بالكثير من القوة والمهارة".
كانت ليلة جيدة أخرى لفريق أحمد بن حرمش الثابت، الذي احتفل بثنائية، بدأت عندما فاز رساس بسباق سورد أوف إكسلانس ستيكس، على مسافة 1200 متر.
كان هذا الجواد البالغ من العمر أربع سنوات يخوض أول سباق له على العشب تحت قيادة كونور بيزلي وكان دائماً في المقدمة، حيث برز بشكل كبير ليحقق فوزاً بفارق طول كبير على الجوادين الأخيرين بومباي بازار وتوبر بيل.
وقال بيزلي: "كان أداؤه هنا على مسافة 1000 متر رائعاً، وقد اختار المدرب السباق المثالي اليوم. لم يكن عليه أي ضغط وكان شجاعاً طوال السباق حتى اجتياز خط النهاية.'"
فريق بن حرماش معروف بمهارته مع الخيول الشابة، وحققوا الفوز في السباق الثاني من ثنائيتهم مع غولدن فيكومات الذي فاز بتجربة 2000 جينيس الإماراتي.
أشاد ابن فيكوما بغياب هارت أوف أونور، الذي تغلب عليه في المركز الثالث في المرة الماضية، بفوزه السلس هنا. لقد انطلق في الصدارة عند المنعطف الأخير ولم يبدُ أبداً أنه سيُلحق به، حيث عبر خط النهاية بفارق طولين وربع الطول عن نيمبل بوي.
وقال بيزلي: "إنه يتمتع بكل شيء - الأناقة والمظهر. كنت سعيداً جداً عندما تم اختياري في الموقع [12] لأن مسافة 1400 متر تعتبر قصيرة بما فيه الكفاية بالنسبة له".
"السر في أدائه هو أنه كان في إيقاع مستمر طوال السباق، ولن تكون مسافة الميل أو حتى أطول منها مشكلة له"
من النادر أن يمر يوم سباق في ميدان يحتوي على سباقات على العشب دون أن يحقق تشارلي آبلبي فوزاً، لكنه تأخر هذه المرة، ليحقق الفوز في سباق جمييرا ستيكس قبل الأخير.
رغم ذلك، بدا أن الفائز كان حصانه الثاني، حيث تم اختيار ويليام بويك لركوب الحصان الأكثر ترشيحاً، هالاسان. لكن 'إيج أوف جولد' وريكسي مولين كانا في المقدمة، حيث اندفعا من الجهة الخارجية ليتفوقا على المتصدر لفترة طويلة، 'ذا فينغال رافين'، ويصمدان أمام هالاسان بفارق طول وطول ربع.
يقام سباق ميدان مرة أخرى يوم الجمعة المقبل، عندما يكون سباق لورد نورث هانديكاب هو السباق الرئيسي.