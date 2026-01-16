"تنس دبي للسيدات 2026" تجمع الـ 20 الأوائل عالمياً

تعود بطولات سوق دبي الحرة للتنس في عام 2026 بواحدة من أقوى قوائم بطولة رابطة محترفات التنس 1000 في تاريخها، حيث تضم جميع اللاعبات العشرين الأوائل في العالم لأسبوع السيدات من 15 إلى 21 فبراير.

يضم مجال عام 2026 مجموعة كاملة من النجمات المصنفات عالمياً، بما في ذلك المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والمصنفة الثانية عالمياً إيغا شفيونتيك، والمصنفة الثالثة عالمياً كوكو غوف، والمصنفة الرابعة عالمياً أماندا أنيسيموفا، إلى جانب إيلينا ريباكينا (الخامسة)، وجيسيكا بيغولا (السادسة)، وجازمين باوليني (السابعة)، وبطلة 2025 ميرا أندريفا (الثامنة)، وماديسون كيز (التاسعة)، وبليندا بنسيتش (العاشرة).