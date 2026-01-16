"تنس دبي للسيدات 2026" تجمع الـ 20 الأوائل عالمياً

تعود بطولات سوق دبي الحرة للتنس في عام 2026 بواحدة من أقوى قوائم بطولة رابطة محترفات التنس 1000 في تاريخها، حيث تضم جميع اللاعبات العشرين الأوائل في العالم لأسبوع السيدات من 15 إلى 21 فبراير.
يضم مجال عام 2026 مجموعة كاملة من النجمات المصنفات عالمياً، بما في ذلك المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والمصنفة الثانية عالمياً إيغا شفيونتيك، والمصنفة الثالثة عالمياً كوكو غوف، والمصنفة الرابعة عالمياً أماندا أنيسيموفا، إلى جانب إيلينا ريباكينا (الخامسة)، وجيسيكا بيغولا (السادسة)، وجازمين باوليني (السابعة)، وبطلة 2025 ميرا أندريفا (الثامنة)، وماديسون كيز (التاسعة)، وبليندا بنسيتش (العاشرة).
تتصدر القائمة سابالينكا، التي تعود إلى دبي بعد موسم 2025 المتميز الذي أبرزه انتصارها في بطولة أمريكا المفتوحة، حيث فازت اللاعبة البيلاروسية بلقبها الرابع في البطولات الكبرى وحققت فوزاً ثانياً على التوالي في نيويورك. وتعزيزاً لمكانتها في صدارة التنس النسائي، بدأت سابالينكا موسم 2026 بشكل ممتاز بالاحتفاظ بلقبها في بطولة بريسبان الدولية دون خسارة أي مجموعة.
تعود أيضاً إيغا شفيونتيك، بطلة البطولات الكبرى ست مرات، بعد موسم استثنائي آخر حيث فازت النجمة البولندية بلقب ويمبلدون 2025 ووصلت إلى نهائيات متعددة في بطولات رابطة محترفات التنس 1000، لتنهي العام بواحدة من أعلى نسب الفوز في الجولة.
تنضم إليهن غوف، التي استمتعت بحملة 2025 حاسمة بفوزها ببطولة فرنسا المفتوحة، وهو لقبها الثاني في البطولات الكبرى والأول على الملاعب الترابية. كما أضافت اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 21 عاماً لقب بطولة الماسترز 1000 في سينسيناتي ووصلت إلى الدور نصف النهائي في كل من بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، لتنهي العام ضمن المراكز الثلاثة الأولى لأول مرة.
حظيت البطلة المدافعة أندريفا بموسم مذهل في عام 2025 شهدت فيه تحقيق انتصار تاريخي في دبي، مما جعلها أصغر بطلة في تاريخ بطولات رابطة محترفات التنس 1000. تبَعَت اللاعبة الروسية البالغة من العمر 18 عاماً هذا النجاح بالوصول إلى ربع نهائي بطولتين كبيرتين وصعود سريع إلى قائمة أفضل 15 لاعبة في العالم. وتصل إلى دبي وهي تتطلع للدفاع عن اللقب الذي أطلقها إلى الساحة العالمية.
قال راميش سيدامبي، المدير الإداري لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة: "يسعدنا أن نرحب بجميع أفضل 20 لاعبة مرة أخرى". وأضاف: "يعكس عمق المواهب الملتزمة لعام 2026 مكانة هذا الحدث في أجندة التنس العالمية. أصبحت دبي محطة أساسية لأفضل اللاعبين في العالم، ونتطلع إلى أسبوع استثنائي آخر من التنس العالمي المستوى".
تضم قائمة المشاركين أيضًا مواهب مثل المصنفة 12 عالميًا وبطلة دبي مرتين إيلينا سفيتولينا، بالإضافة إلى المصنفة 17 عالميًا الكندية فيكتوريا مبوكو، التي دفعتها عروضها المذهلة إلى قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم لأول مرة. يضيف وجودهن عمقًا إضافيًا إلى قائمة المشاركين التي تعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر المحطات تنافسية في أجندة WTA.
وعلق صلاح تهلك، مدير البطولة ونائب المدير الإداري لسوق دبي الحرة، قائلاً: "تواصل رياضة التنس للسيدات وضع معايير جديدة للتنافسية والجودة. ومع تأكيد مشاركة أفضل 20 لاعبة، يمكن للمتفرجين توقع مباريات شيقة منذ اليوم الافتتاحي. يقدم حدث WTA الخاص بنا لحظات لا تصدق كل عام، ويعد عام 2026 بأن يكون كذلك".
ستقام بطولات 2026 مرة أخرى على التوالي، مع حدث WTA 1000 للسيدات في الفترة من 15 إلى 21 فبراير وبطولة ATP 500 للرجال في الفترة من 23 إلى 28 فبراير. تبدأ أسعار التذاكر من Dh65 على الموقع dubaidutyfreetennischampionships.com أو ticketmaster.ae.