تنس الريشة: فيديو ترويجي عالمي لبطولة "العين ماسترز"

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة "العين ماسترز 2025" الفيديو الترويجي العالمي للبطولة، وهو عرض حيوي يمزج بين رياضة الريشة الطائرة عالمية المستوى وجمال مدينة العين الخالد.
ومن المقرر أن تقام بطولة العين ماسترز خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر في نادي العين الرياضي الثقافي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وستكون أكبر حدث للريشة الطائرة على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستقبل البطولة أكثر من 250 لاعباً من 55 دولة، يتنافسون جميعاً على نقاط تصنيف قيمة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.
يسلط الفيديو الترويجي الضوء على المعالم الأكثر شهرة في العين - من واحة العين الهادئة إلى قلعة الجاهلي التاريخية وجبل حفيت المهيب - والتي تتداخل بشكل سلس مع الحركة السريعة لرياضة الريشة الطائرة.
يظهر في الفيلم لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة وأسطورة كرة القدم الإماراتية سبيت خاطر، رمزًا للإرث الرياضي للمدينة. ويظهر تميمة البطولة، "الشاهين"، بإطلالة مبهجة، بينما تُضفي الأغنية الرسمية للبطولة لمسةً مُلهمة.
وتعليقًا على الإطلاق، قال طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: "نفخر بدعم بطولة العين ماسترز 100، إحدى أكبر وأهم بطولات الريشة الطائرة على مستوى العالم. إن تراث العين الغني وسمعتها المتنامية في استضافة الفعاليات العالمية يجعلانها المكان الأمثل لاستضافة هذه البطولة العالمية."
قالت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ورئيسة اللجنة المنظمة: "يُرسل هذا الفيديو رسالة واضحة للعالم، مفادها أن العين وجهة رياضية وتاريخية وثقافية شاملة ومتميزة. ومع بدء العد التنازلي لبطولة العين ماسترز 2025، نرحب بالعالم لتجربة هذا الحدث المذهل. بمشاركة نخبة من ألمع نجوم هذه الرياضة، نلتزم بتقديم بطولة تعكس شغف الإمارات بالرياضة وقدرتنا على استضافة فعاليات رفيعة المستوى."
وأضافت: "من خلال عرض المواقع التراثية الخلابة في العين إلى جانب الرياضة النخبوية، فإننا لا نروج لرياضة الريشة الطائرة فحسب، بل نحتفل أيضًا بهوية المدينة كوجهة عالمية فريدة من نوعها".
وأعرب نجم المنتخب الوطني ونادي العين سبيت خاطر، الذي يظهر بشكل بارز في الفيديو، عن فخره بالمشاركة في هذا الفيديو الترويجي.
يشرفني دعم هذه البطولة في مدينتي العين. آمل أن تُلهم هذه البطولة الجيل القادم لغرس حب الرياضة والسعي نحو التميز.
من المتوقع أن تكون بطولة العين ماسترز 2025 بمثابة اتحاد مثير للمنافسة على أعلى مستوى والاحتفال الثقافي، مما يضع العين بقوة على الخريطة الرياضية العالمية.