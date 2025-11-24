تفوق عجمان تايتنز على رويال تشامبس في أبوظبي T10

جهد شامل مع المضرب ضمن لعجمان تايتنز الفوز بسبعة ويكيت على رويال تشامبس في بطولة أبوظبي T10 لعام 2025 الجارية.
في الوقت نفسه، فاز كويتا كافالري (100/7) على أسبين ستاليونز (92/8) بفارق ثمانية أشواط في المباراة الثانية من اليوم في ملعب زايد للكريكيت.
لعب ريلي روسو (37 من 20) دورًا رئيسيًا في مطاردة التايتنز، مما ساعد الفريق على تحقيق هدف 110 جولة في 8.2 أوفر فقط لتسجيل انتصارهم الثاني على التوالي بعد خسارتين مبكرتين، بينما انزلق التشامبس إلى هزيمتهم الرابعة على التوالي في البطولة.
في وقت سابق، كان أداء وسيم أكرم المتميز 2/7 من أوفرين هو الجهد البارز مع الكرة لصالح التايتنز.
أعطى أنورين دونالد (16 من 5) بداية قوية لمطاردة التايتنز، حيث ضرب اثنين من الأربعات وستة في الأوفر الافتتاحي قبل أن يسقط أمام دانيال سامز. لم يتراجع الزخم أبدًا، حيث حافظ أليكس هيلز (21 من 10) وريلي روسو على المطاردة في حالة تسارع.
كسر هيلز ثلاثة أربعات وستة قبل أن يضرب كريس جوردان في الأوفر الخامس، بينما سجل روسو أعلى النقاط بأربعة أربعات وستين قبل أن يرسله ريشي دهاوان عند 78/3.
من هناك، أنهى معين علي (29* من 10) المهمة بأسلوب رائع. قام اللاعب الشامل بتجاوز الحبال مرتين وضغط على ثلاثة حدود ليضمن النصر.
في الأدوار الأولى، على الرغم من خسارة آرون جونز أمام وسيم أكرم في الأوفر الأول، قاد جيسون روي (42 من 25) وبراندون مكملين (43 من 26) رويال تشامبس بشراكة 80 جولة وضعت منصة قوية. ضرب روي أربعة أربعات وستين قبل أن يكسر بيوش شاولا الشراكة في الأوفر السابع.
عاد أكرم ليزيل كوينتين سامبسون (٢ من ٥) ليحقق ثاني وكيته في الليلة، لكن كريس جوردان (١٣ من ٥) أضاف شرارة متأخرة بضربة ستة وأربعة في الجولة الأخيرة. رد كريس جرين فورًا، حيث أخرج كل من جوردان وماكمولن ليبقي الأبطال عند ١٠٩/٥.