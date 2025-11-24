تفوق عجمان تايتنز على رويال تشامبس في أبوظبي T10

أعطى أنورين دونالد (16 من 5) بداية قوية لمطاردة التايتنز، حيث ضرب اثنين من الأربعات وستة في الأوفر الافتتاحي قبل أن يسقط أمام دانيال سامز. لم يتراجع الزخم أبدًا، حيث حافظ أليكس هيلز (21 من 10) وريلي روسو على المطاردة في حالة تسارع.