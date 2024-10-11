تعادل مخيب للإمارات أمام كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم
تعادل منتخب الإمارات مع كوريا الشمالية 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على استاد هزاع بن زايد في العين ضمن الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.
وافتتح يحيى الغساني التسجيل في الدقيقة 66 بعد أن تصدى حارس المرمى خالد عيسى لركلة الجزاء التي نفذها "هان كوانج سونج"، لكن "جونج إيل جوان" أدرك التعادل في وقت متأخر من المباراة.
ووجدت كوريا نفسها تحت ضغط مبكر، حيث صنعت الإمارات فرصة عندما بدأ حارب عبدالله المشرخ هجمة وجدت برونو لكن حارس المرمى كانج جو هيوك كان سريعًا في التقدم من مرماه لالتقاط الكرة.
وحصل الإماراتيون على فرصة أخرى في الدقيقة 19 عندما أرسل عبدالله حمد المنهالي كرة عرضية فشل برونو في التعامل معها.
وواصل برونو التحرك بحرية داخل منطقة جزاء كوريا، حيث مرر الكرة أولا إلى حارب عبدالله سهيل الذي سددها ببراعة، ثم شاهد رأسية خليفة الحمادي تمر فوق العارضة من تمريرة ثابتة.
وكاد المنتخب الكوري أن يفاجئ الإمارات في الدقيقة 38 عندما اعترض هان كوانج سونج تمريرة ضالة ليقتحم منطقة الجزاء، لكن دفاع الإمارات سرعان ما أغلق المساحة.
وجاءت أخطر فرصة في المباراة لصالح الضيوف في الدقيقة 41 لكن محاولته بالرأس سددها جونج كوم سونج مرت بجوار القائم الأيمن بعد ركلة ركنية نفذها كوانج سونج.
ولم يستسلم عيسى في الشوط الثاني حيث رفعت كوريا من وتيرة اللعب قليلا واحتاج حارس المرمى إلى إبعاد تسديدة ري إيل سونج من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49 قبل أن يحبط ركلة حرة نفذها كيم يو سونج بعد ذلك بثلاث دقائق. وبعد لحظات، تم إلغاء مطالبة كوريا بركلة جزاء بعد هجمة مرتدة من منتصف الملعب شهدت انطلاقة سريعة للبديل كيم كوك جين داخل منطقة الجزاء تصدى لها كوامي كواديو.
وبعد أن سمحت لكوريا الجنوبية بفرض أسلوبها، وجهت الإمارات هجومها بقوة في الدقيقة 66 عندما مرر عبدالله حمد كرة رائعة إلى الغساني في الجهة اليمنى ليضع البديل - الذي شارك في المباراة لدقيقتين فقط - الكرة في مرمى "جو هيوك".
ورفضت كوريا الاستسلام واقتربت من إدراك التعادل في الدقيقة 71 لكن كوك جين أبعد محاولته من زاوية ضيقة قبل أن تتاح لها فرصة إنقاذ المباراة بعد لحظات عندما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد خالد إبراهيم بسبب خطأ ضد إيل سونج.
لكن عيسى تصدى للمحاولة من كوانج سونج لكن حارس مرمى الإمارات لم يتمكن من منع رأسية جونج إيل جوان من عبور خط المرمى في الدقيقة 86 لتشارك كوريا الشمالية في النقاط.
وتملك الإمارات أربع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن أوزبكستان وإيران وستواجه أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل بينما تواجه كوريا الجنوبية قرغيزستان.
تملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي من المقرر أن يشارك فيها 48 فريقا.
تم تقسيم 18 فريقا إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها ستة فرق في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، حيث أوقعت قرعة الدور الأول منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقرغيزستان وكوريا الشمالية.
وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات الذي يضم ستة فرق.
سيتم تقسيم الفرق الستة في الدور الرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة فرق. وسيحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقتين الأخيرتين المباشرتين لكأس العالم، بينما سيخوض الفريقان الوصيفان معركة فاصلة.
ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي إلى بطولة فاصلة بين الاتحادات القارية تضم خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم.
ولم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم منذ ظهورها الأول في البطولة العالمية عام 1990.