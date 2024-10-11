تعادل مخيب للإمارات أمام كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

ولم يستسلم عيسى في الشوط الثاني حيث رفعت كوريا من وتيرة اللعب قليلا واحتاج حارس المرمى إلى إبعاد تسديدة ري إيل سونج من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49 قبل أن يحبط ركلة حرة نفذها كيم يو سونج بعد ذلك بثلاث دقائق. وبعد لحظات، تم إلغاء مطالبة كوريا بركلة جزاء بعد هجمة مرتدة من منتصف الملعب شهدت انطلاقة سريعة للبديل كيم كوك جين داخل منطقة الجزاء تصدى لها كوامي كواديو.