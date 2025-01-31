"تشاكارا" يتصدر بطولة الهند للجولف بضربة "إيجل" مذهلة

وسجل الإسباني 68 ضربة تحت المعدل ليتقدم على الفلبيني "جوستين كويبان" و"دانتاي بونما" من تايلاند، اللذين سددا، من خلال اللعب معاً، 70 ضربة في نادي "دي إل إف" للجولف والريف - أحد أصعب الملاعب في المنطقة، حيث كانت النتيجة عالية اليوم وتنافس شديد في كل حفرة.