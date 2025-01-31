"تشاكارا" يتصدر بطولة الهند للجولف بضربة "إيجل" مذهلة
سدّد "يوجينيو تشاكارا" تسع ضربات بواقع ست ضربات تحت المعدل للمرة الثانية، بما في ذلك ضربة "إيجل" في الحفرة قبل الأخيرة، ليتصدر جدول ترتيب لاعبي الجولف في اليوم الافتتاحي لبطولة الهند الدولية البالغة قيمتها 2 مليون دولار برعاية "دي إل أف" في الجولة الآسيوية.
وسجل الإسباني 68 ضربة تحت المعدل ليتقدم على الفلبيني "جوستين كويبان" و"دانتاي بونما" من تايلاند، اللذين سددا، من خلال اللعب معاً، 70 ضربة في نادي "دي إل إف" للجولف والريف - أحد أصعب الملاعب في المنطقة، حيث كانت النتيجة عالية اليوم وتنافس شديد في كل حفرة.
أدى تأخير بدء اليوم لمدّة ساعة بسبب الضباب إلى عدم تمكن 42 لاعباً من إنهاء جولاتهم. وكان أبرز هؤلاء الياباني "كازوكي هيجا" الذي سدد أربع ضربات تحت المعدل مع تبقي ثلاثة حفر عندما حل الظلام في حوالي الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، والأسترالي "آرون ويلكين" الذي سدّد ست ضربات تحت المعدل قبل ثلاثة حفر من النهاية.
وكان الأمريكي "برايسون ديشامبو"، حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وزميله نجم "ليف جولف"، "خواكين نيمان" من تشيلي، في نفس المجموعة، تحت المعدل بواقع ضربتين مع تبقي حفرتين.
ضربات فوق المعدّل
كافح "تشاكارا" في البداية على مضمار "دي إل إف" في أول تسع حفر له، وهي الثانية له حيث بدأ في الحفرة العاشرة. سدد 3 ضربات فوق المعدّل في الحفرة 13 ثم ضربة فوق المعدّل في الحفرة التالية.
ومع ذلك، فقد أظهر بعد ذلك سبب اعتباره أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة في اللعبة بتسجيله ثلاث ضربات "بيردي" متتالية. فقد أسقط الكرة في الحفرة 18 قبل الأداء المذهل، الذي تضمن ضربة "إيجل" وأربع ضربات "بيردي" ولم يتراجع تحت المعدّل.
وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي فاز بالفعل في الجولة الآسيوية ببطولة خليج سانت أندروز 2023، والتي تعد أيضاً جزءاً من السلسلة الدولية: "من الجيد أن أعود".
وأضاف: "لقد كنت أعمل بجد على تحسين أدائي، ولعبي، وكان موسماً رائعاً. أعني أنني كنت مذهلاً في أربع حفر، وأشعر وكأنني لم أخطئ في تسديد ضربة. في أول ثلاث حفر، كانت لديّ فرص جيدة لتسديد ضربات "بيردي"، وكنت في وضع جيد".
"ثم سددت ضربة جيدة ولكنها ارتدت، أعتقد أنها ارتطمت برأس رشاش أو شيء من هذا القبيل. وكادت أن تتجاوز السياج، وحققت سبعة دون أي ضربات سيئة. لكنني رغم ذلك عدت إلى اللعب."
مساعدة النسر
كما كان على "كويبان" أن يشكر نسراً ساعده في الإنهاء تحت المعدل. وجاءت مساعدته في الحفرة السادسة بمعدّل أربع ضربات حيث سدد ضربة من مسافة 122 ياردة. وهبطت الكرة على بعد قدمين من الحفرة ثم دارت.
وقال: "إنه ملعب صعب للغاية، إنه واحد من أصعب الملاعب التي نلعب فيها. لا يمكنك الاسترخاء هنا على الإطلاق. نعم، تحتاج إلى التركيز الكامل في كل ضربة. لم ألعب هنا من قبل. أنا سعيد بأي نتيجة إيجابية بالطبع".
احتفظ "كويبان" ببطاقة اللعب الخاصة به العام الماضي، حيث احتل المركز 54 في ترتيب الاستحقاق للجولة الآسيوية، وهو ما خفف عبئاً كبيراً عن كتفيه.
"في العام الماضي، كانت معركة. بصراحة، نعم، لم أكن أسدد الضربات بشكل جيد حقاً، لكنني كنت أحاول فقط استخدام خبرتي لإبقاء نفسي ضمن أفضل 65 لاعباً. نعم، كان من الجيد أنني نجحت في ذلك."
دخل "بونما" الأسبوع بعد تحقيق المركز الثامن المشترك في بطولة "سمارت إنفينيتي" المفتوحة بالفيليبين الأسبوع الماضي - الحدث الافتتاحي للموسم في الجولة الآسيوية. أربع ضربات "بيردي" وضربتين فوق المعدّل جعلته يحقق البداية التي كان يبحث عنها.
سعيد بالنتيجة
وقال اللاعب التايلاندي الفائز مرتين في الجولة الآسيوية، كان آخرها بطولة بنجلاديش المفتوحة في عام 2022: "أشعر أنني بحالة جيدة اليوم".
"أنا سعيد حقاً بنتيجة اليوم لأنني لعبت دون أي توقعات لأن الملعب صعب وهذا ما يجعلني ألعب بشكل مريح. لعبت ضربة تلو الأخرى وحافظت على الزخم. هذا كل شيء."
ويأتي المكسيكي "كارلوس أورتيز"، والأمريكي "أولي شنايدرجانز"، والسويدي "تشارلي ليند" في المركز التالي برصيد 71 - وهما اثنان فقط من بين ستة الذين حققوا أقل من المعدل اليوم.
وكان "أورتيز" و"شنايدرجانز" ضمن مجموعة صغيرة من اللاعبين الذين تمكنوا من الإنهاء في فترة ما بعد الظهر.
تألق مضيف البطولة
اللاعب الهندي المتصدّر هو "أنيربان لاهيري" (الهند) المقيم في دبي والذي يعمل أيضاً كمضيف للبطولة هذا الأسبوع. وقد حقق رصيد 72 ليحتل المركز الثالث عشر المشترك في نهاية اليوم الأول بعد أن أتمّ جولتيه بـ 36 ضربة على الملعب الذي أعاد تصميمه "غاري بلاير".
يسعى "لاهيري" لتحقيق فوزه الأول منذ بطولة "هيرو إنديان" المفتوحة عام 2015.
"أنا أيضاً مضيف، لكن مهمتي الأساسية هذا الأسبوع هي الخروج وتقديم أفضل ما لديّ من أداء للجولف ومحاولة الفوز بالبطولة"، كما قال. "لم أفقد هذا التركيز في أي وقت، وكان استعدادي للموسم وهذا الأسبوع أيضاً مع وضع ذلك في الاعتبار."
"لذا، فإن استعداداتي جيدة وأشعر بثقة كبيرة. أشعر بالحماس الشديد. ومن الواضح أن اللعب أمام جماهيرنا المحلية يشكل متعة وحافزاً إضافياً".
الحدث الافتتاحي لهذا الأسبوع هو المرحلة الأولى من سلسلة 2025 الدولية. لمعرفة جميع النتائج الرائدة بعد اليوم الأول، تفضل بزيارة موقغ "www.Asiantour.com".