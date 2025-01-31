"تشارلز" و"زامبا" يقودان "الشارقة ووريورز" للتصفيات
قدّم فريق "الشارقة واريورز" أداءً قوياً حيث اعتمد على 65 نقطة من "جونسون تشارلز" وبعض الكرات الرائعة من "آدم زامبا" (3/37) و"آدم ميلن" (3/33) ليحقق فوزاً بأربعة ويكيتات ضد فريق أبوظبي نايت رايدرز في مباراة "آي آل تي 20" في ملعب الشارقة للكريكيت يوم الخميس.
ويشكل الفوز دفعة قوية لفرص ووريورز في تجاوز مرحلة المجموعات حيث صعد من المركز السادس إلى المركز الثالث برصيد ثماني نقاط في تسع مباريات.
وبعد اختياره اللعب أولاً، نجح فريق الشارقة ووريورز في تقييد فريق أبوظبي نايت رايدرز بتسجيل 161 نقطة مقابل 8 نقاط في 20 جولة، وذلك بفضل النجم الأسترالي "آدم زامبا" الذي سجل ثلاثة ويكيتات (4-0-27-3).
وأحرز "كايل مايرز" 56 نقطة من 35 كرة، لكن بقية لاعبي نايت رايدرز لم يتمكنوا من استثمار بداياتهم بشكل فعال.
في الرد، وصل فريق الشارقة ووريورز إلى الهدف في 19 جولة وخسر ستة ويكيتات حيث سجل لاعب الافتتاح "جونسون تشارلز" 65 من 35 كرة.
وكان "زامبا" سعيداً للغاية بحصوله على ثلاثة ويكيتات في مباراته الرابعة هذا الموسم في "آي آل تي 20".
وقال "زامبا" الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة: "كنت أحاول القيام بدوري والحصول على أهم الويكيتات لتسهيل المهمة على اللاعبين في الخط الخلفي. أنا منافس بطبيعتي وأحب الدخول في المنافسة واللعب مع أفضل اللاعبين".
وأشاد قائد فريق أبوظبي نايت رايدرز بالروح القتالية التي يتمتع بها فريقه رغم الهزيمة.
"لقد واصلنا المحاولة حتى النهاية. أعتقد أنه كان بوسعنا إنهاء جولاتنا في الضرب بشكل أفضل، فقد كنّا على وشك تسجيل 200 نقطة لكننا سجلنا 160 نقطة"، هذا ما قاله لاعب منتخب جزر الهند الغربية.
"كانت النقطة الأساسية هي السيطرة على اللعب بقوة. لقد لعبوا بتسديدات هجومية ونجحوا في اختراق الدفاع بينما كنّا في موقف دفاعي. انسجمنا في المباراة بعد فوات الأوان. ما زلنا في البطولة وما زال أمامنا الكثير لنتنافس عليه".
النتائج المختصرة:
فاز فريق الشارقة ووريورز على فريق أبوظبي نايت رايدرز بأربعة ويكيتات.
أبو ظبي نايت رايدرز 161/8 في 20 جولة ("كايل مايرز" 56، "روستون تشيس" 33، "جيسون هولدر" 26، "آدم زامبا" 3 مقابل 27، "آدم ميلن" 3 مقابل 33)
الشارقة ووريورز 162/6 في 19 جولة ("جونسون تشارلز" 65، "توم كولر كادمور" 39، "سونيل نارين" 2 مقابل 20، "جيسون هولدر" 2 مقابل 22)
لاعب المباراة : آدم زامبا