"تشارلز" و"زامبا" يقودان "الشارقة ووريورز" للتصفيات

"كانت النقطة الأساسية هي السيطرة على اللعب بقوة. لقد لعبوا بتسديدات هجومية ونجحوا في اختراق الدفاع بينما كنّا في موقف دفاعي. انسجمنا في المباراة بعد فوات الأوان. ما زلنا في البطولة وما زال أمامنا الكثير لنتنافس عليه".