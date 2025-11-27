ترقية كبيرة لمركز خليفة الدولي للبولينج

بدأت مدينة زايد الرياضية عملية تجديد كبيرة لمركز خليفة الدولي للبولينج. تمثل هذه الترقية المرحلة الأولى من خطة أوسع لإعادة تصور هذا المرفق متعدد الأغراض كمركز جاهز للمستقبل لاستضافة المنافسات الدولية، والفعاليات المجتمعية، وتنمية مواهب الشباب.
قال داني كليما، المدير العام لمدينة زايد الرياضية: "نحن لا نقوم فقط بترقية مرفق محبوب – بل نخلق مساحة تجمع الناس معًا، من الاتحادات الدولية والدوريات التنافسية إلى اللاعبين العاديين والمجتمعات المحلية".
قال: "إن تجديد مركز خليفة الدولي للبولينج هو خطوة أساسية أخرى في رحلتنا المستمرة لإحياء مدينة زايد الرياضية وتعزيز دورها كوجهة رائدة للرياضات القاعدية والوطنية والدولية".
ستقدم هذه الترقية الأخيرة، التي تم تنفيذها بالشراكة مع Brunswick Bowling، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا البولينج، أنظمة متطورة للمسارات والتسجيل، مما سيعزز تجربة الزوار بشكل أكبر. كما سيستفيد الزوار من رحلة محسنة عبر المرفق، مع تحسينات في جميع أنحاء المنشأة.
سيتم إغلاق مركز البولينج لأعمال التجديد من 25 نوفمبر حتى 31 ديسمبر، وسيفتح أبوابه مرة أخرى في العام الجديد.
افتتح في عام 1999 وصُمم خصيصًا للمسابقات النخبوية، ويضم المرفق 40 مسارًا وقد استضاف سلسلة من البطولات المرموقة، بما في ذلك عدة بطولات عالمية، وبطولة آسيا للبولينج، ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة.
مع أكثر من 17,000 مباراة تُلعب كل شهر، يظل المركز محورًا نابضًا بالحياة لكل من لاعبي البولينج الهواة والمحترفين.