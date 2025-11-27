ترقية كبيرة لمركز خليفة الدولي للبولينج

ستقدم هذه الترقية الأخيرة، التي تم تنفيذها بالشراكة مع Brunswick Bowling، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا البولينج، أنظمة متطورة للمسارات والتسجيل، مما سيعزز تجربة الزوار بشكل أكبر. كما سيستفيد الزوار من رحلة محسنة عبر المرفق، مع تحسينات في جميع أنحاء المنشأة.