تذاكر موسمية متاحة للبيع لمباريات فريق دبي لكرة السلة

بعد موسم أول تاريخي في دوري ABA، لفت فريق دبي لكرة السلة أنظار الآلاف حول العالم. ورغم أن مشواره انتهى متأخرًا عن النهائي باحتلاله المركز الثالث، إلا أن الموسم وضع أسسًا قوية لموسم يُتوقع أن يكون حاسمًا للنادي.