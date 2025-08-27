تذاكر موسمية متاحة للبيع لمباريات فريق دبي لكرة السلة

بدأت مبيعات التذاكر الموسمية لجدول دوري دبي لكرة السلة 2025/26 رسميًا، مما يمنح المشجعين فرصة لتأمين مكانهم في كل لحظة من ما سيكون أكبر فصل لكرة السلة في المنطقة.
ويمثل هذا الموسم الظهور الأول المرتقب لدبي في بطولة اليوروليغ، التي تعد واحدة من أكثر مسابقات كرة السلة تنافسية وذات مكانة مرموقة على مستوى العالم.
تشهد بطولة اليوروليغ نخبة من أندية اللعبة الأكثر نجاحاً وشهرة، والتي تستعد للمشاركة في دبي لأول مرة في تاريخها.
وبالإضافة إلى ذلك، يعود فريق دبي لكرة السلة إلى دوري ABA بعد موسم افتتاحي متميز شهد وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي في موسمه الأول ممثلاً لمدينة دبي.
مع ما لا يقل عن 31 مباراة على أرضنا في الموسم العادي المقرر في كلتا المسابقتين، يمكن للجماهير أن تتطلع إلى برنامج عالمي المستوى من الترفيه الرياضي في موطن كرة السلة في دبي - صالة كوكا كولا أرينا.
يُعَدّ دوري كرة السلة الأوروبي (اليوروليغ) من أقوى دوريات كرة السلة في العالم، وقد أعلن في أواخر مايو عن توسيعه من 18 إلى 20 فريقًا. وتمّ تأكيد انضمام فريق دبي لكرة السلة كأحد الفريقين الجديدين اللذين ضمنا مكانهما المرموق في موسم 2025/2026 من دوري كرة السلة الأوروبي.
بعد موسم أول تاريخي في دوري ABA، لفت فريق دبي لكرة السلة أنظار الآلاف حول العالم. ورغم أن مشواره انتهى متأخرًا عن النهائي باحتلاله المركز الثالث، إلا أن الموسم وضع أسسًا قوية لموسم يُتوقع أن يكون حاسمًا للنادي.
تحت إشراف المدرب جوريكا جوليماك، من المقرر أن يشارك فريق دبي لكرة السلة لأول مرة في الدوري الأوروبي في موسم 2025/26، حيث سيتنافس وجهاً لوجه مع بعض من أكثر فرق كرة السلة شهرة في العالم.
في مواجهة فرق مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وباناثينايكوس، وأولمبياكوس، وحامل اللقب فنربخشة، إلى جانب أندية النخبة الأخرى، ستجلب بطولة دبي لكرة السلة كرة السلة الأوروبية من الدرجة الأولى إلى صالة كوكاكولا أرينا من سبتمبر إلى يونيو.
في موسمه الأول، استقطب نادي دبي لكرة السلة ما يقارب 80 ألف مشجع إلى صالة كوكاكولا أرينا، ممهدًا الطريق لعصر جديد لهذه الرياضة في المنطقة. وبصفته الفريق الشرق أوسطي الوحيد المُمثل في دوري ABA الموسم الماضي، كان على دبي إثبات جدارته منذ اليوم الأول. وبفضل قاعدة جماهيرية متحمسة ومتنامية، يواصل النادي دعمه وإيمانه بمجتمعه.
الآن، مع انطلاق الموسم التاريخي للفريق في بطولة اليوروليغ، يمكن للمشجعين اختيار مقاعدهم الآن وتأمين مكانهم لدعم أول فريق كرة سلة في المدينة على موقع كوكاكولا أرينا الرسمي.