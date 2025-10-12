تذاكر محدودة لمشجعي الإمارات في مواجهة قطر.. 8% من المقاعد مخصصة للأبيض

بعد الفوز المثير 2-1 على عمان يوم السبت، يستعد "المنتخب الأبيض" لمواجهة قطر في الدوحة يوم الثلاثاء على أمل تحقيق الفوز الذي يضمن تأهل الإمارات إلى كأس العالم العام المقبل.
للمباراة ضد قطر، تم تخصيص 8٪ من سعة الملعب لمشجعي المنتخب الإماراتي، وأعلن الاتحاد عن توفر عدد محدود من التذاكر.
سيبدأ التسجيل الإلكتروني لشراء التذاكر اليوم الأحد في الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، الموافق 7 مساءً بتوقيت الدوحة.
كما نوّه الاتحاد إلى أن المشجعين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر المباراة يُمكنهم التوجه إلى فندق شيراتون (قاعة المجلس) أو فندق راديسون بلو (قاعة جوانا) لمشاهدة المباراة التي ستقام في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.
في يوم المباراة، سيُفتح استقبال المشجعين بدءًا من الساعة 5:30 مساءً. كما وفر يويفا مواد تشجيعية لمشجعي "المنتخب الأبيض".
وفقًا لترتيب المجموعة أ الحالي في تصفيات كأس العالم الآسيوية، تتصدر الإمارات الجدول برصيد ثلاث نقاط، بينما قطر وعمان متساويتان بنقطة واحدة لكل منهما.
ستحصل الإمارات على تذكرة مباشرة لكأس العالم 2026 إذا لم تخسر أمام قطر.
التعادل يكفي الإمارات، في حين أن القطريين بحاجة إلى الفوز للتأهل إلى كأس العالم العام المقبل، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.]