تذاكر محدودة لمشجعي الإمارات في مواجهة قطر.. 8% من المقاعد مخصصة للأبيض

كما نوّه الاتحاد إلى أن المشجعين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر المباراة يُمكنهم التوجه إلى فندق شيراتون (قاعة المجلس) أو فندق راديسون بلو (قاعة جوانا) لمشاهدة المباراة التي ستقام في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.