تخفيف قيود التبرع بالدم للرياضيين في الإمارات 2025

وأوضحت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (Usada) أن "استخدام الفورموتيرول عن طريق الاستنشاق لا يزال مسموحاً به بحدّ أقصى 54 ميكروغرام على مدار 24 ساعة، ولكن يُمنع على الرياضيين استخدام أكثر من 36 ميكروغرام على مدار 12 ساعة". وأضافت الوكالة: "يهدف هذا التعديل إلى السماح للرياضيين باستخدام الفورموتيرول علاجياً فقط، ولمنع أيّ شخص من استخدام جرعة كبيرة دفعة واحدة بهدف تحسين أدائهم الرياضي بشكل غير مشروع".