تخفيف قيود التبرع بالدم للرياضيين في الإمارات 2025
في خبر سار للرياضيين الإماراتيين، أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (Wada) عن تخفيف بعض القيود المتعلقة بالتبرع بالدم، اعتباراً من 1 يناير 2025. وسيُسمح للرياضيين بالتبرع بالدم أو مُكونات الدم الأخرى، وفقاً لأحدث إرشادات الوكالة.
وقد أصدرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (Wada)، وهي وكالة دولية تقود الحركة العالمية للرياضة الخالية من المنشطات، قائمة عام 2025 للقيود والمواد المحظورة، والتي ستكون متاحةً قريباً للرياضيين في الدولة، وفقاً لما أعلنته الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات العربية المتحدة (Nada).
وأشارت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات العربية المتحدة (Nada)، يوم أمس الخميس، إلى أن الإرشادات الجديدة لم تعد تحظر التبرع بالدم أو مُكونات الدم الأخرى، طالما أن العملية تُجرى في مركز تجميع مُعتمد داخل مُنشأة رعاية صحية مُرخصة في الدولة.
في السابق، كان التبرع بالدم محظوراً لاحتمالية ارتباط هذه العملية بـ "تنشيط الدم"، وهي عملية تعزيز الدم بشكل مصطنع لتحسين أداء الرياضي. وخلال التبرع بالدم، يمكن إزالة بعض المُكونات مثل خلايا الدم الحمراء وإعادة إدخالها مرة أخرى إلى الجسم، مما كان يُثير مخاوف بشأن إمكانية استغلال هذه العملية لأغراض غير مشروعة.
أما الآن، فقد سُمح بهذه العملية شرط أن تتم لأغراض التبرع فقط، وفقاً لإرشادات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (Wada)، كما أوضحت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (Usada).
ومن التغييرات الرئيسية الأخرى التي طرأت على قائمة المواد المحظورة، تعديل الحد الأقصى المسموح به لاستخدام "فورموتيرول المُستنشق"، وهو دواء ستيرويدي يُستخدم لعلاج الربو وأمراض الرئة الأخرى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (Usada) أن "استخدام الفورموتيرول عن طريق الاستنشاق لا يزال مسموحاً به بحدّ أقصى 54 ميكروغرام على مدار 24 ساعة، ولكن يُمنع على الرياضيين استخدام أكثر من 36 ميكروغرام على مدار 12 ساعة". وأضافت الوكالة: "يهدف هذا التعديل إلى السماح للرياضيين باستخدام الفورموتيرول علاجياً فقط، ولمنع أيّ شخص من استخدام جرعة كبيرة دفعة واحدة بهدف تحسين أدائهم الرياضي بشكل غير مشروع".
(معلومات من وام)