تحدي أبوظبي الصحراوي 2025: مراحل ماراثونية وتحديات غير مسبوقة

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "انتقل تحدي الصحراء من قوة إلى قوة طوال تاريخه الغني ويظل في طليعة سباقات الراليات بعد 34 عامًا، وذلك بفضل مزيج من العمل الجاد والاستعداد للتطور، مما أدى إلى حصوله على مكانة بطولة العالم المستحقة لعقود من الزمن".