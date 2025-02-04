تحدي أبوظبي الصحراوي 2025: مراحل ماراثونية وتحديات غير مسبوقة
أصبح المسرح مهيئاً لانطلاق تحدي أبوظبي الصحراوي، حيث تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، مع استعداد الأفضل والأكثر شجاعة لخوض واحدة من أكثر المسارات ابتكاراً وتحدياً في تاريخ الرالي الممتد على مدار 34 عاماً.
وتم تحويل المقدمة بشكل جديد، لتصبح نسخة أكثر ملاءمة للمتفرجين من النسخة الافتتاحية لتحدي الصحراء لعام 2025.
وللمرة الأولى في التاريخ، سينطلق الرالي المكون من خمس مراحل صعبة من مدينة العين أيضاً بدلاً من أبوظبي.
بعد المرحلة الأولى من العين وحتى مزيرعة، سيتوجه السائقون والدراجون في تحدي أبوظبي الصحراوي الرابع والثلاثين إلى المخيم في القوع، والذي سيكون، كجزء من نهج جديد ومثير، مرحلة ماراثونية ليس فقط للدراجات، ولكن أيضًا للسيارات.
ومع إقامة المرحلتين الثالثة والرابعة على منحدر الماراثون الصعب، حيث يُحرم المتسابقون من المساعدة الميكانيكية وقطع الغيار الخارجية، سيخوض الناجون منهم المرحلة النهائية الكبرى في المرحلة الخامسة التي تبلغ ذروتها في أبوظبي.
ويواصل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الذي يلعب دوراً حيوياً في تنمية المنطقة ونموها الاقتصادي، تشجيع تطوير رالي الصحراء كحدث بارز في أجندة سباقات الطرق الوعرة والجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الطويلة للسيارات (W2RC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM).
رغم أن رالي أبوظبي الصحراوي التقليدي غني بالتاريخ، فإنه يواصل التطور مع مرور الوقت بفضل الدعم المستمر من مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يعمل بشكل وثيق مع منظمي الحدث، منظمة الإمارات لرياضة السيارات (EMSO).
تعمل جميع الأطراف بلا كلل من أجل رفاهية سكان الظفرة، وتضع الاستدامة نصب عينيها، بهدف حماية البيئة الرائعة التي يطلق عليها تحدي أبوظبي الصحراوي موطنه، مع حماية تقاليد وهوية السكان دائمًا.
وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "انتقل تحدي الصحراء من قوة إلى قوة طوال تاريخه الغني ويظل في طليعة سباقات الراليات بعد 34 عامًا، وذلك بفضل مزيج من العمل الجاد والاستعداد للتطور، مما أدى إلى حصوله على مكانة بطولة العالم المستحقة لعقود من الزمن".
تعتبر نقطة انطلاق تحدي الصحراء 2025، وهي واحة العين الداخلية، غنية بالتاريخ، وسيتم الإعلان عن الموقع الدقيق للمرحلة الخاصة الفائقة بين بقايا العصر البرونزي قريبًا.
وتمتد المرحلة الأولى من العين حتى مزيرعة في قلب واحة ليوا، وهي ستختبر المتنافسين هذا العام منذ البداية، وقد تكون المرحلة الأصعب مع اقتراب السباق من بوابة الربع الخالي الغامضة والعنيدة.
من هذا الملاذ الأخضر، يتجه الطريق إلى كثبان رملية مخيفة يبلغ ارتفاعها 300 متر. ويشهد الربع الخالي، الذي يعد جزءًا من أكبر صحراء رملية متصلة على هذا الكوكب، درجات حرارة شديدة تتراوح من أكثر من 50 درجة في ذروة الصيف إلى 5 درجات فقط في الشتاء.
على الرغم من مدى روعة الربع الخالي وقسوته، إلا أنه يشكل جنة للمتنافسين. سواء على عجلتين أو أربع، كانت الصحراء اللامتناهية دائمًا عاملًا رئيسيًا في جذب مثل هذا العدد من المشاركين الدوليين المرموقين وتعزيز تحدي الصحراء كأحد أبرز أحداث تقويم W2RC.
من مزيرعة، يقترب المتسابقون من معسكر الماراثون في القوع. ومع سماء الليل المذهلة والكثبان الرملية الفريدة على شكل نجوم، فإن المشهد يعد بأن يكون دراميًا مثل السباق. وفي غياب أي مساعدة، سيصلي المشاركون من أجل رحلة خالية من المتاعب من القوع وإليها إلى مخيم الربع الخالي، حيث يمكن لمركباتهم مرة أخرى الحصول على الخدمة الكاملة.
وبعد المرحلتين الثالثة والرابعة، والقواعد الصارمة التي تحكم معسكرات الماراثون، يتعين على المتسابقين ومركباتهم أن يكونوا في أفضل حالاتهم قبل انطلاق السباق النهائي نحو ساحل الخليج العربي. وفي ظل المناظر الطبيعية التي لم تتغير منذ آلاف السنين، سيعود المشاركون إلى ناطحات السحاب في أبو ظبي، حيث توفر عاصمة الإمارات العربية المتحدة خلفية مناسبة لرالي يتطور باستمرار في البحث عن التميز، مثل المدينة التي تحمل اسمه.