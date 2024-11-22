تحديات مثيرة في رالي دبي الدولي 2024 بمشاركة نخبة من أبطال العالم
يتصدر الفائزون في العديد من الفعاليات، ناصر العطية والبطل المحلي محمد البلوشي، المشاركين بالسيارات والدراجات النارية، بينما يستعد أفضل فرق الطرق الوعرة في العالم لخوض التحديات الصعبة في الكثبان الرملية في دبي والأماكن الجميلة الوعرة في حتا الأسبوع المقبل.
ولا تزال الألقاب متاحة للتنافس في العديد من الفئات مع اقتراب موسم كأس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والدراجات النارية (FIM) من نهايته، حيث يُختتم بالنسخة الثامنة من رالي دبي الدولي الأسبوع المقبل (28 نوفمبر - 1 ديسمبر).
يتجه أفضل السائقين والدراجين في العالم نحو المنافسة النهائية في عام 2024، في أحد أبرز الأحداث الرياضية السنوية في الشرق الأوسط.
ومنذ إعادة إحيائه كرالي باها في عام 2016، منح هذا الحدث طاقة جديدة، وأصبح رالي باها دبي الدولي حدثاً لا بد من المشاركة فيه بالنسبة للمتنافسين على الطرق الوعرة والمشجعين على حد سواء. وتتضمن مغامرة هذا العام المناطق الصخرية المحيطة بحتا، تليها الكثبان الرملية شديدة الصعوبة في دبي، مع مركز الحدث الذي سيعود مرة أخرى إلى قلب المدينة، في دبي فستيفال سيتي.
يصبح حدث دبي هو الحدث الحاسم في بطولة كأس العالم لراليات باها للدراجات النارية FIM ومعظم فئات السيارات في كأس العالم لراليات باها عبر البلاد FIA.
مرة أخرى، سيعتمد المنظمون على الموثوقية المعروفة والقدرة الفائقة على الطرق الوعرة التي تتمتع بها سيارات تويوتا، بما في ذلك سيارات لاند كروزر، لتمكين مسؤولي الحدث من أداء مهام رئيسية حساسة للوقت في أكثر التضاريس الصحراوية تحدياً.
إن الدعم الحيوي الذي تقدمه شركة الفطيم تويوتا من خلال توفير المركبات المساندة يساعد في جعل التحديات اللوجستية الصعبة التي يفرضها الرالي ممكنة للمتنافسين والمنظمين على حد سواء.
مع إغلاق باب التسجيل، تم تأكيد تشكيلة رائعة من المواهب مع قيام تويوتا بتوريد أكبر عدد من السيارات في فئة "ألتميت" Ultimate.
بعد ظهوره الأول في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات باها في رالي دبي الدولي العام الماضي، يعود النجم الأمريكي الصاعد سيث كوينتيرو بآمال كبيرة في تحقيق النجاح الشامل في سيارته تويوتا هيلوكس، التي يقودها الألماني دينيس زينز.
ويضم تحدي "سباقات تويوتا غازو" أيضاً البرازيلي لوكاس مورايس، الذي فاجأ المشاركين المعتادين بفوزه بالمرحلة الأولى في أول ظهور له في منافسات الضاحية في دبي عام 2022. واصل مسيرته ليحتل المركزين الخامس والثاني في فئته في أحد أكثر سباقات باها إرهاقاً جسدياً في العالم.
ويشارك في السباق أرماند مونليون في سيارته هيلوكس، ومن المتوقع أن يتأقلم بشكل جيد، بالإضافة إلى خوان كروز ياكوبيني من فريق تويوتا أوفر درايف، الأرجنتيني المخضرم الذي احتل منصة التتويج في دبي قبل 12 شهراً، مع داني أوليفيراس مرة أخرى.
ويكمل هجوم تويوتا أوفر درايف الثنائي الفرنسي رونان شابوت وجيلز بيلو.
ويواجه نجوم الرالي على متن سيارات الهايلوكس مجموعة كبيرة من المتنافسين، بما في ذلك الفائز برالي دبي العام الماضي والمتسابق الأكثر نجاحاً في تاريخ الحدث، القطري ناصر العطية، الذي عاد للمنافسة في واحدة من أحداثه المفضلة.
هذه المرة، لن يتنافس بطل العالم ثماني مرات (خمسة ألقاب في رالي كروس كانتري وبطل بطولة العالم للراليات ثلاث مرات) في فئة "السيارات الكبيرة" حيث اختار قيادة سيارة "توروس T3 تشالنجر" التي يديرها فريقه البارع.
بينما يعمل على تطوير سيارة "داسيا ساندريادير" Dacia Sandrider الجديدة التي تهدف إلى اقتحام موسم راليات 2025، فإنه يركز أيضاً على تطوير المواهب الجديدة والناشئة.
ومن بين الأسماء التي تكتسب شهرة كبيرة البطل الإماراتي خالد الجافلة، الذي حقق فوزاً شاملاً على متن سيارته من طراز توروس تشالنج T3، متفوقاً على السيارات المشاركة في فئة "ألتيميت" في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الاتحاد الدولي للسيارات، باها الأردن. ويتوجه السائق المحلي إلى نهائي الموسم وهو يتصدر كأس العالم T3 بالتساوي في النقاط مع الإسباني إدواردو بونس، ولكن بفارق ضئيل بعد فوزه في الأردن، ويتجه الآن إلى الحدث الذي يُقام في بلاده.
في نهاية الأسبوع الماضي، سيواجه متصدر بطولة العالم الجديد جواو فيريرا وفيليبي بالميرو (فريق أكس-رايد ميني جي سي دبليو) "X-Raid Mini JCW" المتصدرين السابقين فرناندو ألفاريز وخافيير بانسيري (فريق "ساوث ريسنغ كان-أم-) "South Racing Can-Am"، حيث فاز الفريق الأخير بالفعل في فئة T4، ولكنهم الآن يركزون على الجائزة الأكبر على الإطلاق.
وتتصدر تحدي السيدات السائقة السعودية دانيا عقيل، التي انتقلت مؤخراً إلى فئة "ألتميت كارس" Ultimate Cars، في حين تشارك أيضاً نجمة الرالي كروس النرويجية الناشئة وسباقات "إكستريم أي" Extreme E هيدا هوساس، التي تنتقل إلى سلسلة كأس العالم باها التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في سيارة "أر أكس سبورت مافيريك أكس3" (RX Sport Maverick X3).
ومن بين الدراجات النارية، يتطلع النجم المحلي محمد البلوشي للدفاع عن لقبه في رالي دبي الدولي وتحقيق فوزه الثالث في هذا الحدث. واستعد البلوشي لحدثه المحلي بفوزه في رالي الأردن يوم الأحد الماضي، ويبدو في حالة جيدة بعد فوزه بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في مسيرته.
وتشارك الفطيم للسيارات مرة أخرى في الجولة النهائية من كأس العالم الدولية للراليات الصحراوية (باها) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM)، وذلك من خلال موقع الحدث ومقره الرئيسي في دبي فستيفال سيتي، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي الحيوي الذي تقدمه الفطيم للسيارات - تويوتا.