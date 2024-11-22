تحديات مثيرة في رالي دبي الدولي 2024 بمشاركة نخبة من أبطال العالم

يتصدر الفائزون في العديد من الفعاليات، ناصر العطية والبطل المحلي محمد البلوشي، المشاركين بالسيارات والدراجات النارية، بينما يستعد أفضل فرق الطرق الوعرة في العالم لخوض التحديات الصعبة في الكثبان الرملية في دبي والأماكن الجميلة الوعرة في حتا الأسبوع المقبل.

ولا تزال الألقاب متاحة للتنافس في العديد من الفئات مع اقتراب موسم كأس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والدراجات النارية (FIM) من نهايته، حيث يُختتم بالنسخة الثامنة من رالي دبي الدولي الأسبوع المقبل (28 نوفمبر - 1 ديسمبر).

يتجه أفضل السائقين والدراجين في العالم نحو المنافسة النهائية في عام 2024، في أحد أبرز الأحداث الرياضية السنوية في الشرق الأوسط.

ومنذ إعادة إحيائه كرالي باها في عام 2016، منح هذا الحدث طاقة جديدة، وأصبح رالي باها دبي الدولي حدثاً لا بد من المشاركة فيه بالنسبة للمتنافسين على الطرق الوعرة والمشجعين على حد سواء. وتتضمن مغامرة هذا العام المناطق الصخرية المحيطة بحتا، تليها الكثبان الرملية شديدة الصعوبة في دبي، مع مركز الحدث الذي سيعود مرة أخرى إلى قلب المدينة، في دبي فستيفال سيتي.

يصبح حدث دبي هو الحدث الحاسم في بطولة كأس العالم لراليات باها للدراجات النارية FIM ومعظم فئات السيارات في كأس العالم لراليات باها عبر البلاد FIA.