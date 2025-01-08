"تايجر وودز" و"ماكلروي" يدشنان دوري "تي جي أل" بمزيج من التكنولوجيا والإثارة

وأشار "كلارك": "هذا الشكل يلعب على نقاط قوة "تايجر". فهو لا يحتاج إلى التعامل مع العبء البدني الذي يفرضه عليه أسبوع كامل من البطولة، لذا فقد يكون هذا هو المكان المثالي لكي يراه المشجعون وهو يلعب".