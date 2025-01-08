"تايجر وودز" و"ماكلروي" يدشنان دوري "تي جي أل" بمزيج من التكنولوجيا والإثارة
تم يوم أمس الثلاثاء إطلاق دوري "تي جي أل" للجولف الداخلي، وهو الدوري الذي طال انتظاره والذي يرأسه كل من "تايجر وودز" و"روي ماكلروي"، في "بالم بيتش جاردنز" بفلوريدا، بهدف جذب جيل جديد من الجماهير من خلال مزج التكنولوجيا المتطورة بتقاليد لعبة الجولف في صيغة مليئة بالإثارة.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتنافس 24 من أفضل لاعبي رابطة محترفي الجولف، بما في ذلك "وودز" و"ماكلروي"، في مباريات جماعية مدّتها ساعتان يتم بثها مباشرة ليلتي الاثنين والثلاثاء.
ومن المتوقع أن يعمل الهيكل السريع للدوري والعناصر التفاعلية على إعادة تشكيل كيفية تفاعل المشجعين مع الرياضة، مما يقدم لمسة مثيرة للعبة التقليدية.
وتجمع "تي جي أل" بين لعبة الجولف الافتراضية والحقيقية، حيث يقوم اللاعبون بتسديد الضربات على شاشة محاكاة شاهقة الارتفاع بارتفاع خمسة طوابق قبل الانتقال إلى سطح قابل للتعديل. وستُقام المباريات على ملعب صغير بحجم ملعب كرة القدم الأمريكية، وستتضمن كل ضربة بثاً مباشراً، ولاعبين مزودين بميكروفونات، وموسيقى، ومهلة تسديد مدّتها 40 ثانية للحفاظ على استمرارية الحركة.
أعرب "وايندهام كلارك"، بطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2023 وعضو فريق "ذا باي غولف كلوب"، عن سعادته بإمكانية نجاح الدوري في جلب طاقة جديدة إلى هذه الرياضة.
وقال "كلارك": "قد يكون هذا هو مستقبل لعبة الجولف. إنها سريعة وجذابة وقد تصبح واحدة من أكثر الأشياء الرائعة التي يمكن مشاهدتها في ليالي الاثنين بعد مباريات كرة القدم".
إن هذا الشكل، الذي يتطلب جهداً بدنياً أقل بكثير من البطولة التقليدية، يمكن أن يوفر فرصة فريدة لـ"وودز" للتنافس على مستوى عال دون التحديات التي يفرضها المشي لعدّة جولات على مدار عدّة أيام.
وأشار "كلارك": "هذا الشكل يلعب على نقاط قوة "تايجر". فهو لا يحتاج إلى التعامل مع العبء البدني الذي يفرضه عليه أسبوع كامل من البطولة، لذا فقد يكون هذا هو المكان المثالي لكي يراه المشجعون وهو يلعب".
وأكدّ "روري ماكلروي"، الذي يلعب لفريق "بوسطن كومن"، أن بطولة "تي جي أل" ليست مخصصة لاستبدال بطولة الجولف التقليدية، بل إنها تهدف إلى استكمالها من خلال الوصول إلى جمهور أوسع وأصغر سناً.
وأضاف "ماكلروي" خلال حدث ترويجي: "لا يوجد بديل لبطولة الجولف. ولكن مع بطولة "تي جي أل"، نعمل على الابتكار لجذب فئة ديموغرافية مختلفة، وتكثيف التنسيق، وتحديد موعد البطولة في وقت يمكن فيه لعدد أكبر من الناس متابعتها. الأمر يتعلق بجعل الجولف أكثر سهولة وإثارة".
وواجهت البطولة، التي كان من المقرر أن تنطلق في أوائل عام 2024، تأخيرات بعد تعرض قبة المنشأة المضيفة لأضرار. ويتميز الهيكل الذي تم تجديده الآن بدعامات فولاذية، مما يضمن مكاناً قوياً للمسابقة.
"تي جي أل" هي فكرة مبتكرة من ابتكار "وودز" و"ماكلروي" من خلال شركتهما "تي أم آر دبليو سبورتس" (TMRW Sports)، والتي تم تطويرها بالتعاون مع رابطة محترفي الجولف. تهدف هذه البطولة إلى جلب لعبة الجولف إلى المستقبل من خلال الجمع بين تقاليدها الغنية والتكنولوجيا المبتكرة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "تي أم آر دبليو سبورتس" "مايك ماكارلي": "يتعلق الأمر بعرض لعبة الجولف بطريقة جديدة. لقد تصور "تايجر" و"روري" تنسيقاً لا يجذب المشجعين الحاليين فحسب، بل يجذب أيضاً أولئك الذين ربما لم يتابعوا هذه الرياضة من قبل.
"من خلال تقديم لعبة الجولف بهذه الطريقة الديناميكية والتفاعلية، نأمل أن ننشئ جسراً مع اللعبة التقليدية."
بفضل تنسيقها الفريد وجدولها الزمني المزدحم بالمشاهدين وقائمة نجومها، من المتوقع أن تحقق بطولة "تي جي أل" نجاحاً باهراً في عالم الرياضة.
ومع انطلاق البطولة، ستتجه جميع الأنظار إلى "بالم بيتش جاردنز" لمعرفة ما إذا كان هذا المفهوم الجديد والجريء قادراً على جذب قلوب مشجعي الجولف والقادمين الجدد على حد سواء.