"تارين" يتصدر بطولة البحرين وسط منافسة شرسة

حقق تارين بداية قوية في جولته، حيث سجل ضربة بار في أول ثلاث حفر قبل أن يسجل ضربة بيردي من مسافة 12 قدمًا في الحفرة الرابعة. ثم سجل ضربة أخرى من مسافة 21 قدمًا في الحفرة السادسة واستغل ضربة البار الثالثة في الحفرة السابعة لزيادة تقدمه.