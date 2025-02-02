"تارين" يتصدر بطولة البحرين وسط منافسة شرسة
سيتقدم "كالوم تارين" بفارق ضربة واحدة في الجولة الأخيرة من بطولة "بابكو إنيرجيز" البحرين بعد تفوقه على مجموعة قوية من المتسابقين في اليوم الثالث المثير من بطولة جولة موانئ دبي العالمية.
بدأ الإنجليزي اليوم بتقدم بفارق ضربتين، لكنه سرعان ما سقط في الصدارة بعد أن افتتح بثلاثة بارات متتالية.
ثم بدأت جولته في النبض بالحياة مع تسجيله لطيور في الحفر الرابعة والسادسة والسابعة، متقدما بأربع ضربات عن بقية زملائه.
لكن الزخم تحول مرة أخرى عندما ارتكب مواطنه الإنجليزي دان براون ثلاثة أخطاء في خمس حفر بدءا من الحفرة الثامنة ليتمكن من معادلة النتيجة.
لكن تارين لم يتمكن أحد من تجاوزه يوم السبت، وأنهى اليوم وحيدًا في الصدارة برصيد 13 تحت المعدل بعد أن نجح في العودة إلى المنزل مسجلاً 72 ضربة.
يستطيع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً أن يستمد الثقة من أدائه وهو يسعى للفوز بلقبه الأول في بطولة DP World Tour يوم الأحد، بعد أن منح نفسه عدة فرص لتحقيق نقطة واحدة في الحفر التسعة الخلفية.
ولكن هناك رباعي هائل يتأخر بفارق ضربة واحدة عن الصدارة، وهو الإسباني بابلو لارازابال، والإيطالي فرانشيسكو لابورتا، والإنجليزيان براون وبراندون روبنسون تومسون.
حقق تارين بداية قوية في جولته، حيث سجل ضربة بار في أول ثلاث حفر قبل أن يسجل ضربة بيردي من مسافة 12 قدمًا في الحفرة الرابعة. ثم سجل ضربة أخرى من مسافة 21 قدمًا في الحفرة السادسة واستغل ضربة البار الثالثة في الحفرة السابعة لزيادة تقدمه.
أدى إخفاقه في تسديد الكرة في الحفرة الثامنة إلى حصوله على ضربة فوق المعدل، لكنه ما زال يحتفظ بفارق ثلاث ضربات في التسعة الأخيرة.
لكن هذا التقدم تبخر بعد أن ارتكب خطأين متتاليين في الحفرتين 11 و12، ليعود إلى 13 تحت المعدل، مما سمح لبراون باللحاق به في الصدارة.
وعلى الرغم من إهداره فرص تسجيل نقطة واحدة في الحفر 14 و15 و18، نجح تارين في تثبيت نفسه بتسجيل ستة نقاط في النهاية ليظل في مركز الصدارة قبل المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد.
"أشعر بالإحباط بعض الشيء، حقًا. لقد حققت بداية جيدة للغاية، وشعرت براحة كبيرة"، قال تارين.
"لقد أخطأت للتو في بعض الضربات في منتصف الجولة - ثلاث ضربات في الحفرة الثامنة، وأخطأت ضربة قصيرة في الحفرة التاسعة، وكانت لدي فرصة جيدة في الحفرة العاشرة ولم أستغلها."
"في الحفرة الحادية عشرة، شعرت أن ضربتي لم تكن سيئة، لكنها تعرضت لركلة قوية في الاتجاه الصحيح. ثم أصبح من الصعب الوصول إلى العلم الخلفي، وفشلت في تسديد ضربة قصيرة في الحفرة التالية."
"لكنني صمدت حتى النهاية. كنت محبطًا، ولكنني ما زلت في الصدارة، وسنحاول مرة أخرى غدًا."
"لقد شعرت بالراحة طوال الأسبوع، وشعرت بالراحة هناك اليوم. لقد أظهرت البداية ذلك - لقد كنت أسير على الطريق الصحيح في سبع حفر."
"لقد أخطأت في ضربتين أو ثلاث هنا وهناك، ولكن هذه هي طبيعة لعبة الجولف. المجموعة الأخيرة غدًا، وأنا في الصدارة، لذا فهناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن أن نستفيد منها".
نتائج الجولة الثالثة الرائدة
(7,302 ياردة، بار 72):
- سي.تارين (م.) 64-67-72—203
- ب. روبنسون تومسون (الإنجليزية) 61-75-68—204
- ف. لابورتا (إيطاليا) 70-66-68—204
- ب. لارازابال (إسبانيا) 66-68-70—204
- د. براون (الإنجليزية) 68-65-71—204