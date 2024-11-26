تأهل المفلحي والهلالي وفييرا في بطولة كأس الحبتور للتنس
تأهل محمد المفلحي وكريم الهلالي وريكاردو فييرا بسهولة إلى الجولة التالية من منافسات بطولة الماسترز المفتوحة لفئة الرجال فوق 35 عاماً في بطولة كأس الحبتور التاسعة للتنس التي أقيمت في أكاديمية هوب للتنس في واحة السيليكون، يوم الاثنين.
وتغلب المفلحي على منافسه شنجيس بيكبيرجين بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و 6-2، فيما تغلب الهلالي على مصطفى الهاشمي بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و 6-4، وتغلب فييرا بسهولة على أرونكومار سالفراج بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و 6-2 في المباريات الثلاث التي أقيمت في وقت متأخر من المساء.
وفي منافسات الرجال المفتوحة، أقيمت مباراة واحدة فقط، حيث تمكن لوكا كورداس من التغلب على روهيت غانيشان بنتيجة 6-1، 6-1، بينما تقدم فيصل خاطري وغابرييل راد إلى الدور التالي بعد هزيمتين متتاليتين من أحمد بانمار وفارس صادق على التوالي.
وتقام مباريات الجولة الثانية من الفئتين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وتقام المسابقة السنوية للتنس للناشئين والناشئات في أربع فئات عمرية منفصلة (تحت 12 و 14 و 16 و 18 عاماً) وثلاث مسابقات للكبار - وهي بطولة الرجال المفتوحة وبطولة السيدات المفتوحة والماسترز (35 عاماً وما فوق).
وستقام النهائيات في جميع الفئات الإحدى عشرة بالتزامن مع بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين في 8 ديسمبر.
وتشكل هذه الفعالية جزءاً من بطولة "الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة" - المبادرة المجتمعية الجديدة من مبادلة بالشراكة مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة للتنس، وتحت مظلة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.
ويوفر البرنامج مساراً فريداً للاعبين الطموحين في دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع مهاراتهم وترك بصمة على الساحة العالمية للتنس. سلسلة "الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة" معتمدة بالكامل من قبل اتحاد الإمارات للتنس وستقام في أماكن متعددة في أبوظبي ودبي والفجيرة.
ولا تساهم النقاط التي يتم جمعها من خلال بطولات الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة في التصنيف الرسمي للاعب في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ستساهم أيضاً في تصنيف مميز في بطولة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة.
وفي نهاية السلسلة، سيتأهل أفضل 8 لاعبين في كل فئة إلى نظام تصفيات مصمم لتحديد الأبطال. وستبلغ هذه المنافسة ذروتها خلال بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في فبراير، حيث ستقام المباراة النهائية لبطولة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة حيث سيحظى الفائزون بألقابهم المستحقة.
من بين مجموعة من الجوائز المذهلة طوال السلسلة، تنتظر الفائزين بفئتي U14 و U16 فرصة لا مثيل لها، وهي رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل للتدريب في أكاديمية "خوان كارلوس فيريرو" المرموقة في إسبانيا. تشتهر الأكاديمية برعاية بعض من أكثر المواهب المميزة في العالم، وتضم مجموعة رائعة من اللاعبين، بما في ذلك بطل ويمبلدون الحالي، كارلوس ألكاراز.