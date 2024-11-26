تأهل المفلحي والهلالي وفييرا في بطولة كأس الحبتور للتنس

من بين مجموعة من الجوائز المذهلة طوال السلسلة، تنتظر الفائزين بفئتي U14 و U16 فرصة لا مثيل لها، وهي رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل للتدريب في أكاديمية "خوان كارلوس فيريرو" المرموقة في إسبانيا. تشتهر الأكاديمية برعاية بعض من أكثر المواهب المميزة في العالم، وتضم مجموعة رائعة من اللاعبين، بما في ذلك بطل ويمبلدون الحالي، كارلوس ألكاراز.