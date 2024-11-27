تأهل المرزوقي وسماحة وميزون وكورداس في كأس الحبتور للتنس
شهدت منافسات فئة الرجال المفتوحة في بطولة كأس الحبتور التاسعة للتنس تأهل كل من "عبدالله المرزوقي" و"جيوفاني سماحة" و"جولين ميزون" و"لوكا كورداس" إلى الجولة التالية.
وضمن منافسات يوم أمس الثلاثاء على ملعب نادي "هب" للتنس في واحة السيليكون، حقق "المرزوقي" فوزاً مثيراً على "كريستيان كوستين" بنتيجة 4-6، 6-2، 10-7، فيما سحق "سماحة" خصمه "غابرييل رعد" بنتيجة 6-0، 6-0، ليتأهل كلاهما إلى الدور التالي من البطولة.
أما "جولين ميزون"، فقد حقق فوزاً سهلاً على "فيصل خاطري" بنتيجة 6-2 و6-0، بينما حقق "لوكا كورداس" فوزه الثاني في يومين بتغلبه على "سوراميا باندي" بنتيجة 6-1 و6-2.
أما في منافسات فئة الرجال المفتوحة (فوق 35 عاماً)، فقد كان "مكتوم صاحب كازي" هو الفائز الوحيد في المنافسة التي أقيمت يوم الثلاثاء.
تقام المسابقة السنوية للتنس للناشئين والناشئات في أربع فئات عمرية منفصلة (تحت 12 و14 و16 و18 عاماً)، وتشمل ثلاث فئات لكبار السن، وهي بطولة الرجال المفتوحة وبطولة السيدات المفتوحة والماسترز (35 عاماً وما فوق).
ستُقام النهائيات في جميع الفئات الإحدى عشرة بالتزامن مع بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين في 8 ديسمبر.
يعتبر هذا الحدث جزءاً لا يتجزأ من بطولة "الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة"، وهي مبادرة مجتمعية جديدة أطلقتها شركة مبادلة بالشراكة مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة للتنس، وتحت مظلة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.
يُعد هذا البرنامج فرصة متميزة للاعبين الطموحين في الإمارات العربية المتحدة لصقل مهاراتهم وترك بصمة واضحة على الساحة العالمية للتنس. وتُقام سلسلة بطولة "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة"، والمُعتمدة بالكامل من قِبل اتحاد الإمارات للتنس، في مواقع مختلفة في أبوظبي ودبي والفجيرة.
لن تقتصر فائدة النقاط التي يتم جمعها من خلال منافسات "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة" على تعزيز التصنيف الرسمي للاعب في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ستُساهم أيضاً في تصنيف مُميز خاص ببطولة "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة".
النتائج
بطولة الرجال المفتوحة:
عبدالله المرزوقي فاز على كريستيان كوستين بـ 4-6، 6-2، 10-7
جيوفاني سماحة فاز على غابرييل رعد بـ 6-0 و6-0
جوليان ميزون ضد فيصل خاطري بـ 6-2، 6-0
لوكا كورداس تغلب على سوراميا باندي بـ 6-1 و6-2
أكثر من 35 بطولة: مكتوم صاحب كازي فاز على مايك كيولاخوني بـ 6-0، 6-2.