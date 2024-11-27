تأهل المرزوقي وسماحة وميزون وكورداس في كأس الحبتور للتنس

وضمن منافسات يوم أمس الثلاثاء على ملعب نادي "هب" للتنس في واحة السيليكون، حقق "المرزوقي" فوزاً مثيراً على "كريستيان كوستين" بنتيجة 4-6، 6-2، 10-7، فيما سحق "سماحة" خصمه "غابرييل رعد" بنتيجة 6-0، 6-0، ليتأهل كلاهما إلى الدور التالي من البطولة.