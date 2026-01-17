بين الذكريات والبطولات.. سعيد بن سرور يسطّر فصلاً جديداً من المجد في كرنفال دبي

هناك ليالٍ في مضمار "ميدان" يتردد صداها بأهمية أعمق، وقد قدمت أمسية الجمعة ضمن "كرنفال دبي لسباقات الخيل" واحدة من تلك اللحظات؛ حيث عزز سعيد بن سرور، عميد مدربي "جودولفين"، سلطته الدائمة على أكبر مسرح لسباقات الخيل في دولة الإمارات.

وفي الشوط الرئيسي للأمسية، سباق "كيب فيردي" (Group 2) برعاية "عزيزي للتطوير العقاري"، قاد بن سرور المهرة "دبي بيتش" (Dubai Beach) إلى فوز مثير، مسجلاً فوزاً تاريخياً سادساً له في هذا السباق ومعادلاً الرقم القياسي، وهو إنجاز أنهى فترة هدوء غير معتادة للمدرب الشهير.

ومع العودة للمنافسة لمسافة الميل، استقرت "دبي بيتش" خلف المتصدرين قبل أن تنطلق بقوة من الخارج عند المنعطف الأخير. ثم دخلت في صراع ثلاثي محتدم في الأمتار الأخيرة، لكنها أظهرت عزيمة حقيقية لتتفوق بفارق ضئيل على "كويد برو كوو" (Quid Pro Quo)، الفائزة بسباقات الفئة الأولى المتعددة في جنوب إفريقيا، وزميلتها في الإسطبل "دبي تريجر" (Dubai Treasure)، في انتصار مؤثر ومثير.

بالنسبة لمدرب بدأت هيمنته في مضمار "ند الشبا" في التسعينيات وامتدت عبر "ميدان" إلى أعظم مضامير السباق في العالم، كانت المشاعر أكثر عمقاً لأن السباق يحمل اسم "كيب فيردي"، وهي واحدة من أشهر المهرات التي دربها بن سرور على الإطلاق، بطلة سباق "1000 جينيز" (G1) وأفضل مهرة في أوروبا سن ثلاث سنوات لعام 1998.