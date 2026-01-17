بين الذكريات والبطولات.. سعيد بن سرور يسطّر فصلاً جديداً من المجد في كرنفال دبي

هناك ليالٍ في مضمار "ميدان" يتردد صداها بأهمية أعمق، وقد قدمت أمسية الجمعة ضمن "كرنفال دبي لسباقات الخيل" واحدة من تلك اللحظات؛ حيث عزز سعيد بن سرور، عميد مدربي "جودولفين"، سلطته الدائمة على أكبر مسرح لسباقات الخيل في دولة الإمارات.
وفي الشوط الرئيسي للأمسية، سباق "كيب فيردي" (Group 2) برعاية "عزيزي للتطوير العقاري"، قاد بن سرور المهرة "دبي بيتش" (Dubai Beach) إلى فوز مثير، مسجلاً فوزاً تاريخياً سادساً له في هذا السباق ومعادلاً الرقم القياسي، وهو إنجاز أنهى فترة هدوء غير معتادة للمدرب الشهير.
ومع العودة للمنافسة لمسافة الميل، استقرت "دبي بيتش" خلف المتصدرين قبل أن تنطلق بقوة من الخارج عند المنعطف الأخير. ثم دخلت في صراع ثلاثي محتدم في الأمتار الأخيرة، لكنها أظهرت عزيمة حقيقية لتتفوق بفارق ضئيل على "كويد برو كوو" (Quid Pro Quo)، الفائزة بسباقات الفئة الأولى المتعددة في جنوب إفريقيا، وزميلتها في الإسطبل "دبي تريجر" (Dubai Treasure)، في انتصار مؤثر ومثير.
بالنسبة لمدرب بدأت هيمنته في مضمار "ند الشبا" في التسعينيات وامتدت عبر "ميدان" إلى أعظم مضامير السباق في العالم، كانت المشاعر أكثر عمقاً لأن السباق يحمل اسم "كيب فيردي"، وهي واحدة من أشهر المهرات التي دربها بن سرور على الإطلاق، بطلة سباق "1000 جينيز" (G1) وأفضل مهرة في أوروبا سن ثلاث سنوات لعام 1998.
وجاء هذا الفوز، بشكل لائق، أمام الجماهير الإماراتية التي شاهدت مسيرته المتألقة تتكشف عاماً بعد عام، حيث سجل أكثر من 2,000 فوز حول العالم، ما يقرب من 200 منها في مستوى الفئة الأولى (G1).
وكان سعيد بن سرور متأملاً بهدوء بعد السباق، مدركاً لأبعاد المعنى وراء هذا الانتصار، وقال: "أنا سعيد جداً بالفوز بسباق كيب فيردي مرة أخرى"، وهو الفوز الذي عادل به الرقم القياسي لزميله في جودولفين "تشارلي آبلبي". وأضاف: "دبي بيتش مهرة متطورة، وسننظر في مشاركتها ومشاركة دبي تريجر في سباق بالانشين (G2، 1800 متر)".
وبشكل شخصي، يعلم المقربون من بن سرور ما تعنيه له الانتصارات في "ميدان"، خاصة مثل هذه. فالفوز على أرضه، وفي أكبر محفل للرياضة في الإمارات، وأمام مشجعين إماراتيين شغوفين، لا يزال يترك أثراً عميقاً لدى مدرب ساهمت مسيرته بشكل كبير في صياغة النجاح العالمي لـ "جودولفين".
السباق: كيب فيردي (فئة 2) – برعاية عزيزي للتطوير العقاري.
المسافة: 1600 متر.
الفائز: دبي بيتش.
المدرب: سعيد بن سرور.1
الفارس: كيران شويمارك.
يعد "كيب فيردي" أكثر من مجرد سباق من الفئة الثانية؛ فهو اختبار محوري في بداية الموسم للنخبة من المهرات والأفراس، وحجر زاوية للوصول إلى سباق "بالانشين" (الفئة 2، 1800 متر)، وهو سباق مرموق سمي على اسم الخيل "بالانشين" التي فازت بسباق "إبسوم أوكس" والديربي الأيرلندي عام 1994. غالبًا ما يشير النجاح هنا إلى مهرة قادرة على السيطرة على هذه الفئة، وأداء "دبي بيتش" القوي في مسافة الميل ونهايتها القوية يوحي بأنها مستعدة تماماً لزيادة المسافة.
وكان مدرب "كويد برو كوو"، جيروم رينييه، كريماً في الهزيمة، معترفاً بأن مهرته قاتلت بقوة وبدت وكأنها الفائزة قبل أن تُهزم بفارق ضئيل.
أما الشوط المصاحب، سباق "كوكوا بيتش ستيكس"، فقد أثبت دراماتيكية متساوية حيث دفع بالمهرة "لبوة" إلى واجهة السباقات الكلاسيكية. فبعد أن تقدمت عليها منافستها المألوفة "تجريد" في الخط المستقيم، استبسلت مهرة المدرب سالم بن غدير لتستعيد الصدارة وتفوز بفارق رأس قصير بقيادة الفارس برناردو بينيرو.
وقال النجم البرازيلي بينيرو، الذي نال جائزة أفضل فارس محلي في جوائز الشيخ محمد للتميز في سباقات الخيل لموسم 2022-2023: "إنها تمتلك قلباً كبيراً. لم أستسلم أبداً، وهي كذلك لم تستسلم".
لاحقاً، أكمل بينيرو وبن غدير ثنائية مع "فولك فيستيفال" (Folk Festival) في شوط "عزيزي مينا". كما حقق فريق "وذنان ريسينغ" القطري فوزين، برز منهما "إنجلش أوك" (English Oak) في "هانديكاب برج عزيزي"، واندفاع "فرنش ديوك" (French Duke) المتأخر ليفوز بسباق "فازيراباد" الختامي.
أبهرت "بيكالي" (Beccali) التابعة لجودولفين الحضور عند عودتها بعد غياب دام 373 يوماً، حيث جعلت الفوز بسباق "عزيزي ريف" يبدو سهلاً تحت قيادة وليام بويك الذي حقق فوزاً مهيمناً بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول، مشيراً إلى أن المهرة ذات الأربع سنوات "أدت بشكل جيد جداً بعد توقف طويل".
وفي ليلة حافلة بالسباقات عالية الجودة في "ميدان"، كان الفوز السادس لسعيد بن سرور في "كيب فيردي" هو الذي سرق الأضواء العاطفية، في تذكير بأنه حتى بعد عقود من الهيمنة وهدوء العاصفة أحياناً، تظل بعض الانتصارات تحمل نكهة خاصة جداً.
هل تود الحصول على عنوان "رشيق ومميز" لهذا الخبر؟