بين الأصدقاء والأساطير: "فيدرر" يراقب من "المقصورة الملكية" تألق "فافرينكا" في دبي

بعد مرور ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة من حديث ستان فافرينكا عن صداقته مع روجر فيدرر في مقابلة مع الخليج تايمز، حضر الأسطورة السويسري إلى استاد دبي للتنس لتشجيع صديقه.
مع مشاهدة فيدرر من المقصورة الملكية، عاد فافرينكا المعتزل بالزمن إلى الوراء بفوز مثير بنتيجة 7-5 و 6-3 على اللاعب اللبناني بنيامين حسن في الدور الافتتاحي لبطولة دبي للتنس الحرة يوم الاثنين.
قدم حسن المولود في ألمانيا مقاومة في المجموعة الأولى ضد الفائز بثلاث بطولات جراند سلام، لكن فافرينكا كان مسيطراً تماماً في المجموعة الثانية ليتقدم إلى الدور التالي من البطولة التي فاز بها عام 2016.
الآن في موسمه الوداعي، يجذب اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً حشوداً كبيرة في كل بطولة لعبها.
مباراة بعد الظهر يوم الاثنين، وهو اليوم الافتتاحي لبطولة ATP 500، لم تملأ الملعب، لكن الحشد الكبير شهد صانع اللقطات السويسري الأنيق في أوج تألقه، خاصة في المجموعة الثانية.
وكانت المفاجأة السارة هي حضور فيدرر في المقصورة الملكية حيث ابتسم الأستاذ السويسري ولوح للجماهير.
قال فافرينكا إنها لحظة خاصة بالنسبة له أن يلعب بطولته الأخيرة في دبي بحضور فيدرر كمتفرج مميز.
“دائماً ما يكون الأمر مميزاً للجميع (وجود فيدرر في الملعب) لأن روجر أسطورة في هذه الرياضة ولدي الكثير من الذكريات معه،” قال فافرينكا.
رويترز
ومن اللافت للنظر أن فافرينكا أصبح أيضاً اللاعب الثاني فقط الذي يصنف ضمن أفضل 100 لاعب في تصنيف ATP العالمي بعد بلوغه الأربعين.
وكان أول لاعب يحقق هذا الإنجاز، بالطبع، ليس سوى فيدرر، الذي اعتزل في سن 41 عاماً في عام 2022.
“أخبرني أنه سيأتي لمشاهدة مباراتي اليوم، لذا كان الأمر لطيفًا. ولكن نعم، دائمًا ما يكون هناك بعض الضغط الإضافي (مع فيدرر في المدرجات)،” قال فافرينكا.
سيكون هناك بالتأكيد ضغط إضافي على فافرينكا إذا واجه دانييل ميدفيديف في الجولة التالية.
سيلتقي ميدفيديف، الفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة 2021، مع فافرينكا في الجولة التالية إذا تغلب على الصين’ي جونتشنغ شانغ في مباراته بالدور الأول يوم الثلاثاء.
بينما لا يتطلع فافرينكا إلى الأمام كثيرًا، فقد وجه بعض الكلمات المشجعة لمنافسه في الدور الأول، حسن، الذي جلب عددًا كبيرًا من المشجعين اللبنانيين إلى الملعب يوم الاثنين.
“لقد رأيته لسنوات عديدة الآن. إنه لاعب رائع، لاعب صعب،” قال فافرينكا.
“لديه أسلوب لعب جميل حقًا؛ يحاول الضغط من الخط الخلفي. كانت مباراة صعبة اليوم؛ كان علي أن ألعب جيدًا حقًا. تمكنت من إيجاد طريقة للفوز، وأنا سعيد بأدائي.”
في غضون ذلك، فاز الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف الأول بمباراته الافتتاحية ضد الصين’ي تشانغ تشي تشن 6-3، 7-6 (7/4).
بعد خسارته نهائي العام الماضي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، يأمل أوجيه-ألياسيم في التقدم خطوة أخرى هذا الأسبوع في دبي.
يوم الاثنين، حسم اللاعب الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة مرتين المجموعة الأولى بسهولة، لكن تشانغ فرض شوطًا فاصلًا في المجموعة الثانية قبل أن يسدد أوجيه-ألياسيم ضربات قوية ليفوز بالمباراة بمجموعتين متتاليتين.
في المباراة الأولى لهذا اليوم، تعرض الفرنسي جيوفاني مبشي بيريكار، صاحب الإرسالات القوية، لضغط شديد من قبل التونسي معز الشرقي الذي شارك ببطاقة دعوة.
اعتمد بيريكار البالغ من العمر 21 عامًا على إرساله القوي لإنقاذه، وفاز بالمباراة الدرامية بنتيجة 7-6 (7/3)، 6-7 (3/7)، 7-6 (7/4).
في آخر مباراة في الليل، أطلق بريطانيا's جاك دريبر 13 إرسالًا ساحقًا ليهزم الفرنسي المتأهل كوينتن هاليس بنتيجة 7-6 (10/8)، 6-3.
دريبر، الذي يعود بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كان سعيدًا بالفوز في ظهوره الأول في دبي.
“لم يكن هذا أفضل أداء لي، ولكن بعد كل هذا الوقت، أنا فخور بنفسي حقًا. الطريقة التي خرجت بها وتنافست؛ لم تكن سهلة ولكن من الآن فصاعدًا، آمل أن أتمكن من الانتقال من قوة إلى قوة،”" قال.