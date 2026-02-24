بين الأصدقاء والأساطير: "فيدرر" يراقب من "المقصورة الملكية" تألق "فافرينكا" في دبي

بعد مرور ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة من حديث ستان فافرينكا عن صداقته مع روجر فيدرر في مقابلة مع الخليج تايمز، حضر الأسطورة السويسري إلى استاد دبي للتنس لتشجيع صديقه.

مع مشاهدة فيدرر من المقصورة الملكية، عاد فافرينكا المعتزل بالزمن إلى الوراء بفوز مثير بنتيجة 7-5 و 6-3 على اللاعب اللبناني بنيامين حسن في الدور الافتتاحي لبطولة دبي للتنس الحرة يوم الاثنين.

قدم حسن المولود في ألمانيا مقاومة في المجموعة الأولى ضد الفائز بثلاث بطولات جراند سلام، لكن فافرينكا كان مسيطراً تماماً في المجموعة الثانية ليتقدم إلى الدور التالي من البطولة التي فاز بها عام 2016.

الآن في موسمه الوداعي، يجذب اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً حشوداً كبيرة في كل بطولة لعبها.

مباراة بعد الظهر يوم الاثنين، وهو اليوم الافتتاحي لبطولة ATP 500، لم تملأ الملعب، لكن الحشد الكبير شهد صانع اللقطات السويسري الأنيق في أوج تألقه، خاصة في المجموعة الثانية.

وكانت المفاجأة السارة هي حضور فيدرر في المقصورة الملكية حيث ابتسم الأستاذ السويسري ولوح للجماهير.