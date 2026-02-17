"بينتشيتش" في دبي.. انتصار على المرضِ والخصم، ولحظات إنسانية تأسر قلوبَ المشجعين

إذا كانت بيليندا بينتشيتش تعاني، خاصة بعد انسحابها في اللحظة الأخيرة من بطولة أبوظبي المفتوحة بسبب المرض، فقد أخفت ببراعة انزعاجها الجسدي، مقدمة ابتسامة دافئة ومظهرة علامة النصر وهي تلتقط صور سيلفي مع المعجبين.

كما بذلت اللاعبة البالغة من العمر 28 عامًا قصارى جهدها لإرضاء أحد المعجبين الذكور، حيث حملت طفله الصغير لالتقاط صورة رائعة.

كانت مشاهدة هذا العمل السخي من بينتشيتش بعد ظهر يوم الاثنين الدافئ مؤثرة بقدر رؤية صورها وهي تحمل كأس بطولة أبوظبي المفتوحة وابنتها بيلا العام الماضي.

كان من المفترض أن تكون بداية العام الجديد احتفالاً بمرونتها، بعد أن عادت إلى قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي للسيدات بعد إجازة الأمومة.

لكن انسحابها من أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب المرض أبعدها عن الملعب.

دون تدريب كافٍ، وصلت بينتشيتش إلى دبي، وهي البطولة التي فازت بها في عام 2019، قبل أسبوع من إكمال مواطنها الأسطوري روجر فيدرر فوزه المئة في مسيرته.

لكن يوم الاثنين، اضطرت المصنفة التاسعة إلى بذل جهد كبير في الدور الأول من بطولة دبي للتنس الحرة قبل أن تعود النجمة السويسرية لتكمل فوزها بنتيجة 2-6 و 6-1 و 6-2 ضد جيسيكا بوزاس من إسبانيا.