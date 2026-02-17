"بينتشيتش" في دبي.. انتصار على المرضِ والخصم، ولحظات إنسانية تأسر قلوبَ المشجعين

إذا كانت بيليندا بينتشيتش تعاني، خاصة بعد انسحابها في اللحظة الأخيرة من بطولة أبوظبي المفتوحة بسبب المرض، فقد أخفت ببراعة انزعاجها الجسدي، مقدمة ابتسامة دافئة ومظهرة علامة النصر وهي تلتقط صور سيلفي مع المعجبين.
كما بذلت اللاعبة البالغة من العمر 28 عامًا قصارى جهدها لإرضاء أحد المعجبين الذكور، حيث حملت طفله الصغير لالتقاط صورة رائعة.
كانت مشاهدة هذا العمل السخي من بينتشيتش بعد ظهر يوم الاثنين الدافئ مؤثرة بقدر رؤية صورها وهي تحمل كأس بطولة أبوظبي المفتوحة وابنتها بيلا العام الماضي.
كان من المفترض أن تكون بداية العام الجديد احتفالاً بمرونتها، بعد أن عادت إلى قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي للسيدات بعد إجازة الأمومة.
لكن انسحابها من أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب المرض أبعدها عن الملعب.
دون تدريب كافٍ، وصلت بينتشيتش إلى دبي، وهي البطولة التي فازت بها في عام 2019، قبل أسبوع من إكمال مواطنها الأسطوري روجر فيدرر فوزه المئة في مسيرته.
لكن يوم الاثنين، اضطرت المصنفة التاسعة إلى بذل جهد كبير في الدور الأول من بطولة دبي للتنس الحرة قبل أن تعود النجمة السويسرية لتكمل فوزها بنتيجة 2-6 و 6-1 و 6-2 ضد جيسيكا بوزاس من إسبانيا.
شهاب
“لقد كان وقتًا عصيبًا حقًا حيث لم أتمكن حتى من التدرب بشكل صحيح (بعد بطولة أبوظبي المفتوحة)،” قالت بينتشيتش.
“لذا أنا سعيدة حقًا بوجودي هنا واللعب مرة أخرى. أشعر بتحسن كبير.”
اعترفت الحائزة على الميدالية الذهبية في فردي أولمبياد 2020 بأن مستواها ليس في أفضل حالاته حاليًا.
“من الواضح أنني أعاني قليلاً من لياقتي البدنية، وبالطبع من أمان الكرة، كما تعلمون. لا أعتقد أنه كان أفضل أداء لي،” قالت.
“لكنني سعيد حقًا لأنني بقيت هنا. ومن الجنون نوعًا ما مدى سرعة فقدان الثقة والوقت الذي يستغرقه استعادتها مرة أخرى. لكن بالتأكيد، أنا هنا لأقاتل وأستعيد ثقتي مرة أخرى.”
تستعد بنسيتش الآن لتحدٍ صعب آخر من سارة بيليك من جمهورية التشيك في الجولة التالية.
“شاهدتها (ضد زينب سونميز من تركيا) أمس؛ إنها تلعب تنسًا رائعًا حقًا. أعتقد أنها في أوج تألقها حاليًا. إنها واثقة جدًا. لذا أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية. لكنني سعيد فقط بالحصول على فرصة أخرى،” قالت.
بينما عاشت بنسيتش لتقاتل يومًا آخر، خرجت النجمة البريطانية إيما رادوكانو، بطلة أمريكا المفتوحة 2021، من البطولة على يد أنطونيا روزيتش من كرواتيا في معركة مثيرة من ثلاث مجموعات بنتيجة 6-1 و5-7 و6-2.
شهاب
كما عانت يلينا أوستابينكو، بطلة فرنسا المفتوحة 2017، من خروج مبكر حيث خسرت اللاعبة اللاتفية بنتيجة 2-6 و6-1 و6-4 أمام آنا كالينسكايا من روسيا.
مكافأة كالينسكايا هي مواجهة في دور الـ 32 مع الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى كوكو غوف من الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، حصلت أماندا أنيسيموفا، وصيفة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة العام الماضي، على فوز بالانسحاب عندما انسحبت منافستها في الجولة الأولى، باربورا كرايتشيكوفا، الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى من جمهورية التشيك، بسبب الإصابة.
كانت باولا بادوسا مسيطرة تمامًا في مباراة المساء حيث فككت الإسبانية كاترينا سينياكوفا من جمهورية التشيك بنتيجة 6-3 و7-5.
شهاب
سيكون يوم الثلاثاء حدثًا مليئًا بالنجوم مع افتتاح بطلة أستراليا المفتوحة إيلينا ريباكينا وحاملة اللقب ميررا أندريفا حملتيهما.
لكن عامل الجذب الأكبر سيكون النجمة الفلبينية ألكسندرا إيالا، التي ستواجه الإيطالية المصنفة سادسة ياسمين باوليني على مكان في دور الـ 16.