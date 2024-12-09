"بيكر" يدافع عن لقبه بفوز مثير في "إم سي بي" للجولف
أثبت الإنجليزي "بيتر بيكر" تفوقه على ملعب الأساطير، ليتمكن من الدفاع عن لقب بطولة جولة إم سي بي بأسلوب مثير في كونستانس بيل ماري بلاج في موريشيوس.
سجل حامل اللقب "بيريدي" في آخر حفرتين ليحقق 68 نقطة في الجولة النهائية، مما دفعه لخوض مباراة فاصلة مع مواطنه الإنجليزي ولاعب العام الصاعد في باري لين، سيمون جريفثس.
ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، حيث سجل بيكر ثلاث نقاط إضافية في الحفرة 18، ليتفوق على غريفيث. وكان أداؤه الشجاع بمثابة تتويج لبطولة لا تُنسى في نهاية الموسم ضمن جولة الأساطير لعام 2024 في موريشيوس.
وقال البطل، الذي فاز أيضاً بالحدث الأول للموسم في بطولة أساطير بربادوس التي استضافها إيان ووسنام: "إنه أمر رائع حقاً، لم أتوقع أياً من ذلك حقاً خلال الأسبوع".
وأضاف: "كان اليوم صعباً للغاية. لم أتمكن من تحقيق الفوز في البداية. كان الأمر صعباً جداً عند المنعطف، لكنني سددت بعض الضربات الجيدة حقاً في طريقي إلى هناك ونجحت في الصمود طوال اليوم. سددنا بعض الضربات الرائعة في الحفر الفاصلة، ولحسن الحظ سارت الأمور في صالحي. أنا سعيد للغاية لأنني حققت الفوز هنا في هذا المكان الرائع".
"أعتقد أن الأمر في بعض الأحيان يكون مقدراً لي. لقد أتيحت لي بعض الفرص الجيدة حقاً هذا العام، لكنني لم أتمكن من تحقيق ما أردت. ومع ذلك، هذا الأسبوع نجحت في الوصول إلى هدفي وأنا فخور جداً بأنني أصبحت البطل".
بدأ بيكر اليوم بفارق ضربة واحدة بعد تسجيله 62 نقطة في الجولة الثانية، ووصل إلى نقطة النهاية في 35 ضربة مع تسجيله 10 نقاط في الحفرتين الرابعة والسادسة، ثم سجل نقطة واحدة في الحفرة الخامسة. بعدها، سجل نقطة واحدة أخرى في الحفرة العاشرة، لكنه حقق بعد ذلك ست نقاط متتالية.
كان بإمكان أي من اللاعبين العشرة الفوز بالبطولة مع انطلاق التسع جولات الأخيرة، لكن جريفثس هو من تأهل من المجموعة قبل الأخيرة. بدأ الفائز بكأس أساطير أوروبا بثلاث ضربات خلف بيكر وسجل أربع ضربات في أول ثماني حفر، ليعادل الرقم القياسي في بطولة إم سي بي التي أُقيمت في موريشيوس.
حصل جريفث، الذي حصل على بطاقة جولة الأساطير من مدرسة التأهل في يناير، على فرصة أخرى في الحفرة 13 وسجل بيردي في الحفرتين الأخيرتين ليحقق 65 نقطة ويصل بالهدف إلى -16. وعادل بيكر بيرديه في الحفرة 17 المذهلة ذات الثلاث ضربات والحفرة 18 ذات الخمس ضربات القابلة للوصول، مما أجبر اللاعبين على خوض حفر إضافية.
سجل جريفثس ضربة قصيرة من مسافة 15 قدما ليحافظ على فرصته في الفوز في الحفرة الأولى، قبل أن يفشل في تسديد ضربة قصيرة من مسافة 10 أقدام ليحقق الفوز بعد ضربة ثانية رائعة في المحاولة الثانية.
نجح بيكر في تسجيل ضربات قصيرة في المرتين. ووجد اللاعبان الحفرة الخضراء في الضربة الثانية في الحفرة الإضافية الثالثة، وعندما فشل جريفثس في الوصول إليها، نجح بيكر في تسجيل ضربة قصيرة ليفوز بالبطولة.
بفارق ثلاث ضربات خلف أفضل اللاعبين، أنهى أربعة لاعبين الجولة في المركز الثالث بالتساوي برصيد 13 تحت المعدل. حقق كيث هورن (جنوب أفريقيا)، الفائز ببطولة أساطير الجولف في زامبيا، سبع ضربات تحت المعدل في 67 ضربة، بينما حقق جيمس كينجستون (جنوب أفريقيا)، المصنف الأول في بطولة موريشيوس للجولف 2022، زوجاً من ضربات تحت المعدل في 68 ضربة.
حقق الاسكتلندي جريج هاتشيون، الذي فاز لأول مرة في بطولة فرنسا المفتوحة للأساطير هذا العام، فوزاً سهلاً في الحفرة الأخيرة بنتيجة 69. من ناحية أخرى، اضطر كارل سونيسون (إسبانيا) إلى الاكتفاء بنتيجة 70، لكن أفضل نتيجة له في عام 2024 رفعت ترتيبه إلى المركز 33 على طريق إم سي بي إلى موريشيوس.
حقق أديلسون دا سيلفا (البرازيل) لقب بطولة موريشيوس للجولف بعد احتلاله المركز السابع بالتساوي مع إيمانويل كانونيكا وروبرت كولز. سجل الثلاثي في الجولات الختامية 69 و68 و69 على التوالي، ليُنهي الأسبوع برصيد 12 تحت المعدل. كما تعادل أندرو مارشال (إنجلترا) وباتريك شولاند (السويد) وكلارك دينيس (الولايات المتحدة) في المركز العاشر برصيد 10 تحت المعدل.
كانت المرة الثالثة بمثابة سحر بالنسبة لدا سيلفا، حيث حصل على كأس جون جاكوبس باعتباره رقم واحد في طريق إم سي بي إلى موريشيوس، بعد أن احتل المركز الثاني في قائمة النقاط طوال الموسم في العامين الماضيين.
حقق البرازيلي انتصارات في بطولة أساطير أو أف أكس الأيرلندية وكأس الأساطير الأوروبية، بالإضافة إلى المركز الثاني في بطولة زامبيا للجولف الأسطورية، والمركز الثاني في بطولة وينستون للجولف للمحترفين المفتوحة، وستة مراكز أخرى ضمن العشرة الأوائل، بما في ذلك المركز السابع في بطولة جولة إم سي بي في موريشيوس هذا الأسبوع.
وقال دا سيلفا: "من الصعب وصف ذلك. هذا هو الكرز الموجود فوق الكعكة حقاً. إنها كأس مرموقة للفوز بها. لقد كانت تجربة رائعة، كما تعلم، أن أنهي الموسم في المركز الثاني مرتين. في بعض الأحيان تبدأ في التفكير في أن هذا لن يحدث".
"من المدهش أن يؤتي كل هذا العمل والجهد ثماره. إنه أمر مجزٍ للغاية. لقد كانت رحلة رائعة بالنسبة لي.
وأضاف: "يتعين عليّ أن أشكر الكثير من الناس. كما تعلمون، الأمر لا يتعلق بك وحدك في النهاية؛ بل يتعلق بعائلتك ومدربيك ومعالجك الطبيعي والرعاة. هناك الكثير من الأشخاص المشاركين. وهذا يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي أيضاً، لذا نعم، إنهم سعداء للغاية".
واحتل بيكر المركز الثاني في ترتيب الاستحقاق، بينما جاء سكوت هند في المركز الثالث، وجريفثس في المركز الرابع، ولاعب كأس رايدر السابق جواكيم هاجمان في المركز الخامس.
وقد حصل جميع الفرق الخمسة على حصة من مكافأة الجولة الإفريقية على الطريق إلى موريشيوس، كما تأهل الأربعة الأوائل إلى كأس الحسن الثاني لجولة الأبطال في المغرب في فبراير/شباط.
ضمن العشرة الأوائل هذا الموسم دخولهم إلى ثلاث بطولات كبرى للمحترفين العام المقبل - بطولة المحترفين المفتوحة، وبطولة الولايات المتحدة للمحترفين المفتوحة، (بطولة بي جي إيه الأمريكية) للمحترفين. وهذا يعني أن كيث هورن، وجيمس كينجستون، وجريج هاتشيون، وروبرت كولز، وتوماس جوجيل يمكنهم أيضاً التطلع إلى بعض الفرص الرائعة في عام 2025.
يمكن لغريفثس أن يكون فخوراً للغاية باحتلاله المركز الرابع في طريق أم سي بي إلى موريشيوس والحصول على جائزة باري لين أفضل لاعب صاعد لهذا العام المرموقة بعد معاناته من الإصابة في النصف الأول من الموسم.
حقق فوزاً، والمركز الثاني هذا الأسبوع، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والثامن في بطولاته التسع الأخيرة هذا الموسم ليرتفع ترتيبه في وسام الاستحقاق.
وقال: "إنه لشرف عظيم لي. إنه لأمر مدهش أن أخرج كواحد من الشباب وألعب بشكل جيد وأكون أفضل لاعب صاعد في العام. أعتقد أن الحصول على سلسلة من البطولات كان أمراً مهماً. مجرد الوصول إلى مراكز معينة، وعندما تلعب، يمكنك التعلم من الأسابيع السابقة. لذلك ساعدني ذلك كثيراً".
تحدث جيف ميلكا سينغ (الهند) الحائز على تأشيرة دبي الذهبية عن أدائه في بطولة جولة إم سي بي في موريشيوس، حيث احتل المركز الثاني والعشرين بالتساوي برصيد 68 و71 و72 نقطة، لينتهي عند 211، بخمس ضربات تحت المعدل.
كما حصل على المركز السادس والعشرين في ترتيب سباقات أم سي بي إلى موريشيوس طوال الموسم. شارك جيف أفكاره مع صحيفة خليج تايمز بعد الحدث.
"لقد لعبت بشكل جيد باستثناء تسديداتي"، كما اعترف. "سأحصل على ستة أسابيع راحة لعلاج قدمي.
"لقد حان الوقت الآن للعمل مع ابني على تحسين مهاراته في رياضة الجولف. سأذهب الآن إلى تشانديغار، موطني في الهند، للعمل على تحسين نفسيتي وصحتي ورفاهيتي".
وأضاف جيف: "أنا أتطلع بالفعل إلى العام المقبل - للعودة أفضل وأقوى".