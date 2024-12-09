"بيكر" يدافع عن لقبه بفوز مثير في "إم سي بي" للجولف

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، حيث سجل بيكر ثلاث نقاط إضافية في الحفرة 18، ليتفوق على غريفيث. وكان أداؤه الشجاع بمثابة تتويج لبطولة لا تُنسى في نهاية الموسم ضمن جولة الأساطير لعام 2024 في موريشيوس.

وقال البطل، الذي فاز أيضاً بالحدث الأول للموسم في بطولة أساطير بربادوس التي استضافها إيان ووسنام: "إنه أمر رائع حقاً، لم أتوقع أياً من ذلك حقاً خلال الأسبوع".

وأضاف: "كان اليوم صعباً للغاية. لم أتمكن من تحقيق الفوز في البداية. كان الأمر صعباً جداً عند المنعطف، لكنني سددت بعض الضربات الجيدة حقاً في طريقي إلى هناك ونجحت في الصمود طوال اليوم. سددنا بعض الضربات الرائعة في الحفر الفاصلة، ولحسن الحظ سارت الأمور في صالحي. أنا سعيد للغاية لأنني حققت الفوز هنا في هذا المكان الرائع".

"أعتقد أن الأمر في بعض الأحيان يكون مقدراً لي. لقد أتيحت لي بعض الفرص الجيدة حقاً هذا العام، لكنني لم أتمكن من تحقيق ما أردت. ومع ذلك، هذا الأسبوع نجحت في الوصول إلى هدفي وأنا فخور جداً بأنني أصبحت البطل".

بدأ بيكر اليوم بفارق ضربة واحدة بعد تسجيله 62 نقطة في الجولة الثانية، ووصل إلى نقطة النهاية في 35 ضربة مع تسجيله 10 نقاط في الحفرتين الرابعة والسادسة، ثم سجل نقطة واحدة في الحفرة الخامسة. بعدها، سجل نقطة واحدة أخرى في الحفرة العاشرة، لكنه حقق بعد ذلك ست نقاط متتالية.

كان بإمكان أي من اللاعبين العشرة الفوز بالبطولة مع انطلاق التسع جولات الأخيرة، لكن جريفثس هو من تأهل من المجموعة قبل الأخيرة. بدأ الفائز بكأس أساطير أوروبا بثلاث ضربات خلف بيكر وسجل أربع ضربات في أول ثماني حفر، ليعادل الرقم القياسي في بطولة إم سي بي التي أُقيمت في موريشيوس.

حصل جريفث، الذي حصل على بطاقة جولة الأساطير من مدرسة التأهل في يناير، على فرصة أخرى في الحفرة 13 وسجل بيردي في الحفرتين الأخيرتين ليحقق 65 نقطة ويصل بالهدف إلى -16. وعادل بيكر بيرديه في الحفرة 17 المذهلة ذات الثلاث ضربات والحفرة 18 ذات الخمس ضربات القابلة للوصول، مما أجبر اللاعبين على خوض حفر إضافية.

سجل جريفثس ضربة قصيرة من مسافة 15 قدما ليحافظ على فرصته في الفوز في الحفرة الأولى، قبل أن يفشل في تسديد ضربة قصيرة من مسافة 10 أقدام ليحقق الفوز بعد ضربة ثانية رائعة في المحاولة الثانية.