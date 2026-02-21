"بيغولا" تواصل نجاحاتها وتطرق أبواب لقب "تنس دبي"

جيسيكا بيغولا لا تتوقف عن تقديم تنس عالي الجودة. يوم الجمعة، عادت اللاعبة الأمريكية بقوة بعد بداية سيئة لتفوز على مواطنتها أماندا أنيسيموفا بنتيجة 1-6 و 6-4 و 6-3 لتصل إلى نهائي بطولة دبي للتنس الحرة.
كان هذا هو الظهور الثاني للاعبة البالغة من العمر 31 عامًا في نهائي إحدى بطولات رابطة محترفات التنس منذ أغسطس 2025، حيث شهدت البطولات الخمس الأخرى، بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، خلال هذه الفترة وصولها إلى الدور نصف النهائي على الأقل.
عزت ابنة الملياردير الأمريكي تيري بيغولا مستواها المميز إلى العمل الشاق والدؤوب الذي بذلته هي وطاقمها التدريبي منذ عام 2025.
كانت الرغبة في مواصلة العمل الجاد واضحة في ملعب دبي المركزي بعد أن تفوقت أنيسيموفا بقوة على المصنفة الخامسة عالمياً في المجموعة الأولى.
أنيسيموفا، وصيفة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة العام الماضي، والتي أطلقت سبع إرسالات ساحقة في المباراة، بدت في طريقها لتحقيق فوز سهل عندما تقدمت 3-1 في المجموعة الثانية.
لكن بيغولا عادت بقوة، وكسرت إرسال المصنفة السادسة عالمياً مرتين لتفوز بالمجموعة الثانية وتفرض مجموعة فاصلة.
ثم، في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، كسرت بيغولا إرسال أنيسيموفا مرة أخرى لتسيطر على المباراة قبل أن تحافظ على هدوئها لتمدد سجلها المثالي في المواجهات المباشرة ضد منافستها الأمريكية الشابة إلى 5-0.
"نعم، كانت مباراة صعبة حقًا، وعودة صعبة. ظللت أقول لنفسي أن أحاول الاستمرار في الصمود وإيجاد بعض الإرسالات المختلفة، والحصول على بعض الزخم،" قالت.
"لحسن الحظ فعلت ذلك في الوقت المناسب. ثم تمكنت من الضغط على إرسالها على الفور وقلب مجريات المباراة ببطء."
كان هذا أيضًا الفوز الثاني على التوالي لبيغولا على أنيسيموفا البالغة من العمر 24 عامًا، بعد أن فازت بمباراتهما في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.
لكن بيغولا تقول إن المنافسة ليست غير متكافئة كما يوحي سجل المواجهات المباشرة.
"لقد لعبنا عدة مرات، ولكن في كل مرة تكون صعبة حقًا. ليس الأمر وكأنني أهزمها في كل مرة،" قالت.
"أعرف ما يمكنني فعله لإزعاج لعبها. شعرت وكأنني لم أتمكن من الوصول إلى ذلك بعد، مثلما حدث في المجموعة الأولى. أشعر أنني بحاجة فقط للوصول إلى الجزء الذي أبدأ فيه بإزعاجها باستراتيجيتي وما أفعله.
"لقد قامت بعمل جيد جدًا بعدم السماح لي بالوصول إلى هناك. كان هناك جزء من ذلك. بمجرد أن تعمقت، ربما فقدت توقيتها قليلاً، وتمكنت نوعًا ما من اغتنام فرصتي لأفعل ما أعرف أنه يزعجها على الأرجح.
"لذا نعم، أعتقد بهذا المعنى، أن معرفة أنها تعمل، وأنها نجحت في الماضي، يساعد بالطبع. لا أعتقد أنك تفكر حقًا في السجل، ولكن فقط من التجارب السابقة."
ستواجه بيغولا الآن الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بطلة دبي مرتين، في النهائي يوم السبت.
"دائمًا ما نخوض مباريات صعبة حقًا. نلعب بأساليب متشابهة. أعتقد أننا نعتمد قليلاً على الهجمات المضادة، ولكن يمكننا اللعب بقوة. نحن ثابتون جدًا من كلا الجانبين. أشعر أنه معها دائمًا ما يكون مزيجًا من محاولة أن نكون عدوانيين ولكن دون المبالغة لأنها تتحرك جيدًا ولديها دفاع جيد،" قالت بيغولا عن سفيتولينا.
في غضون ذلك، ستواجه الروسية فيرا زفوناريفا والألمانية لورا سيجموند الكندية غابرييلا دابروفسكي والبرازيلية لويزا ستيفاني في نهائي الزوجي يوم السبت.
فازت زفوناريفا وسيجموند على الزوجي الروماني جاكلين كريستيان وإيلينا-غابرييلا روس بنتيجة 6-3 و 7-6 (8/6) في الدور نصف النهائي الأول، وتغلبت دابروفسكي وستيفاني على ألكسندرا كرونيتش من صربيا وآنا دانلينا من كازاخستان بنتيجة 4-6 و 6-2 و 10-6.