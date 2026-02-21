"بيغولا" تواصل نجاحاتها وتطرق أبواب لقب "تنس دبي"

جيسيكا بيغولا لا تتوقف عن تقديم تنس عالي الجودة. يوم الجمعة، عادت اللاعبة الأمريكية بقوة بعد بداية سيئة لتفوز على مواطنتها أماندا أنيسيموفا بنتيجة 1-6 و 6-4 و 6-3 لتصل إلى نهائي بطولة دبي للتنس الحرة.

كان هذا هو الظهور الثاني للاعبة البالغة من العمر 31 عامًا في نهائي إحدى بطولات رابطة محترفات التنس منذ أغسطس 2025، حيث شهدت البطولات الخمس الأخرى، بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، خلال هذه الفترة وصولها إلى الدور نصف النهائي على الأقل.

عزت ابنة الملياردير الأمريكي تيري بيغولا مستواها المميز إلى العمل الشاق والدؤوب الذي بذلته هي وطاقمها التدريبي منذ عام 2025.

كانت الرغبة في مواصلة العمل الجاد واضحة في ملعب دبي المركزي بعد أن تفوقت أنيسيموفا بقوة على المصنفة الخامسة عالمياً في المجموعة الأولى.

أنيسيموفا، وصيفة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة العام الماضي، والتي أطلقت سبع إرسالات ساحقة في المباراة، بدت في طريقها لتحقيق فوز سهل عندما تقدمت 3-1 في المجموعة الثانية.

لكن بيغولا عادت بقوة، وكسرت إرسال المصنفة السادسة عالمياً مرتين لتفوز بالمجموعة الثانية وتفرض مجموعة فاصلة.