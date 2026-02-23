"بيغولا" تطارد ألقاب البطولات الأربع الكبرى بفوز دبي

بالنسبة لشخص حصل على هدية عيد ميلاد مبكرة في دبي، تعتقد جيسيكا بيغولا أنه لم يفت الأوان بعد لمطاردة أحلامك.
كان الفوز الساحق بنتيجة 6-2 و 6-4 على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في نهائي بطولة دبي للتنس الحرة يوم السبت هو اللقب الثالث فقط في بطولات WTA 1000 لبيغولا، التي ستبلغ 32 عامًا في 24 فبراير.
ظلت بيغولا واحدة من أكثر اللاعبات ثباتًا في جولة السيدات، لكن نجاحًا كبيرًا ظل بعيدًا عن المصنفة الخامسة عالميًا.
ابنة الملياردير الأمريكي تيري بيغولا، ومع ذلك، لم تتخل بعد عن أحلامها في الفوز بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى حتى مع اقترابها من منتصف الثلاثينات.
لا تزال الإيطالية فلافيو بينيتا اللاعبة الوحيدة في العصر المفتوح — الفترة التي بدأت عام 1968 عندما سُمح للاعبين المحترفين بالمشاركة في البطولات إلى جانب الهواة — التي فازت ببطولة كبرى بعد بلوغها الثلاثين.
كانت بينيتا تبلغ 33 عامًا عندما فازت بأول لقب لها في البطولات الكبرى في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2015.
الآن، لا تستبعد بيغولا إمكانية محاكاة بينيتا، الإيطالية المتواضعة، بعد أن وصلت إلى سبع مباريات نصف نهائية متتالية في البطولات، بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي وبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.
خلال هذه الفترة، يُعد انتصار دبي أكبر نتيجة للعمل الشاق الذي بذلته منذ العام الماضي.
إنه انتصار ألهمها الآن أيضًا لتحلم أحلامًا كبيرة و‘تستمر في إثبات خطأ الناس’.
“نعم، إنه (لقب جراند سلام) الخطوة التالية بالنسبة لي. لقد اقتربت جدًا،” قالت، مشيرة إلى حصولها على المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة 2024.
“في الوقت نفسه، لا أشعر أنني أريد أن يحدد (الفوز ببطولة جراند سلام، إذا حدث) مسيرتي المهنية. أعتقد أنه لو توقفت الآن، لكانت لدي مسيرة مهنية رائعة. بالتأكيد لن يكون لدي أي ندم.”
من اللافت للنظر أن بيغولا لم تدخل قائمة أفضل 100 لاعبة في التصنيف العالمي لفردي السيدات إلا في سن 25 عامًا.
“أعتقد أنني أثبتت أنه يمكنك أن تحقق أداءً جيدًا في سن متأخرة. أعتقد أنني لم أحقق اختراقًا حقيقيًا إلا بعد سن 24 أو 25، وهو ما يعتبر متأخرًا بعض الشيء في الوقت الحاضر. أعتقد أنني أثبتت خطأ الكثير من الناس،” قالت.
“أعتقد أنني أثبتت لنفسي أنني رياضية من الطراز الأول في هذا المستوى. وصلت إلى نهائيات البطولات الكبرى، وتوغلت بعمق في عدة بطولات كبرى الآن. فزت بعشرة ألقاب في الجولة.
“كان أعلى تصنيف لي هو 3. هناك بالتأكيد الكثير مما يدعو للفخر. أنا بالتأكيد لا أربط هويتي بلقب بطولة كبرى بعيد المنال. إنه دائمًا ما يكون الهدف الأخير الذي أسعى إليه حقًا.”
ومع ذلك، تقر بيغولا بالدور الذي سيلعبه فوز دبي عندما تكون مستعدة لمحاولة أخرى لتحقيق المجد الكبير.
قالت: “إن القدرة على اكتساب الثقة والفوز بألقاب مثل هذا (في دبي) سيساعدني آمل أن يثبت أنني تحسنت كلاعب.”
“آمل أن أتمكن في البطولة الكبرى القادمة (بطولة فرنسا المفتوحة) من التنفيذ والقيام بتلك الأشياء التي أحتاج إليها لمواصلة التقدم والوصول بعمق ومنح نفسي أفضل فرصة.”