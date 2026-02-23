"بيغولا" تطارد ألقاب البطولات الأربع الكبرى بفوز دبي

بالنسبة لشخص حصل على هدية عيد ميلاد مبكرة في دبي، تعتقد جيسيكا بيغولا أنه لم يفت الأوان بعد لمطاردة أحلامك.

كان الفوز الساحق بنتيجة 6-2 و 6-4 على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في نهائي بطولة دبي للتنس الحرة يوم السبت هو اللقب الثالث فقط في بطولات WTA 1000 لبيغولا، التي ستبلغ 32 عامًا في 24 فبراير.

ظلت بيغولا واحدة من أكثر اللاعبات ثباتًا في جولة السيدات، لكن نجاحًا كبيرًا ظل بعيدًا عن المصنفة الخامسة عالميًا.