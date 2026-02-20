"بيغولا" تترجم جهدها بصمت إنجازاً صاخباً في"دبي للتنس"

آخر مرة فشلت فيها بيغولا في الوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كانت في بطولة سينسيناتي للأساتذة في أغسطس 2025. ومنذ ذلك الحين، كانت متسقة بلا رحمة، حيث وصلت على الأقل إلى الدور نصف النهائي في كل حدث شاركت فيه — بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة لهذا العام’ وبطولة أمريكا المفتوحة للعام الماضي’، حيث احتلت المركز الثاني.