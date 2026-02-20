"بيغولا" تترجم جهدها بصمت إنجازاً صاخباً في"دبي للتنس"

في سن 31، لا تزال جيسيكا بيغولا تبحث بلا كلل عن طرق لتحسين لعبها. وقد بدأت تلك الجهود الدؤوبة في تحقيق بعض النتائج الرائعة، حيث وصلت الأمريكية الآن إلى نصف نهائي بطولتها السابعة على التوالي.
يوم الخميس، تغلبت بيغولا على تحدٍ قوي من كلارا تاوسون من الدنمارك’، وصيفة العام الماضي’، بفوزها في معركة درامية من ثلاث مجموعات بنتيجة 6-3، 2-6، 6-4 لتحجز مكانها في نصف نهائي بطولة دبي للتنس الحرة.
آخر مرة فشلت فيها بيغولا في الوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كانت في بطولة سينسيناتي للأساتذة في أغسطس 2025. ومنذ ذلك الحين، كانت متسقة بلا رحمة، حيث وصلت على الأقل إلى الدور نصف النهائي في كل حدث شاركت فيه — بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة لهذا العام’ وبطولة أمريكا المفتوحة للعام الماضي’، حيث احتلت المركز الثاني.
اعترفت ابنة الملياردير الأمريكي تيري بيغولا بأن الاتساق الجديد في لعبها هو نتيجة العمل الجاد المستمر.
“منذ الصيف الماضي، كنت أعمل على الكثير من الأشياء،” قالت بيغولا. “لقد عملت أنا ومدرباي على الكثير من الأمور لاستعادة مستواي والتأكيد على ما أفعله جيدًا حقًا.
“أعتقد أنني أصبحت أخدم بشكل أفضل بكثير. جسديًا، كنت أشعر بحالة جيدة وأتحرك بشكل أفضل مرة أخرى. بصراحة، كنت’ أعمل على لعبتي كثيرًا، وأصبحت’ لاعبة أفضل خلال الأشهر الستة الماضية.”
بيغولا مستعدة الآن لمواجهة نصف نهائي الجمعة ضد مواطنتها الأمريكية أماندا أنيسيموفا.
“لقد لعبت ضدها في أستراليا. لقد’ لعبت ضدها عدة مرات،” قالت بيغولا. “لقد’ خضنا العديد من المباريات المتقاربة حقًا. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى.”
