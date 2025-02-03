بيع تذاكر مباراة الهند وباكستان في كأس العالم للكريكيت بدبي خلال ساعة واحدة
وصلت أشهر من الترقب إلى ذروتها في موجة شراء محمومة عندما تم طرح تذاكر مباريات كأس العالم للرجال في الهند 2025 المقررة في دبي للبيع في الساعة الرابعة مساءً.
وكان السكان والسياح على حد سواء يحدقون في شاشاتهم في انتظار افتتاح شباك التذاكر. ومع اقتراب الساعة من الرابعة، جلس المشجعون المتلهفون على استعداد لشراء التذاكر. وفي غضون دقيقتين فقط، وجدت إحدى المشجعات نفسها خلف أكثر من 111 ألف مستخدم في قائمة الانتظار.
بعد الانتظار في الطابور لمدة ساعة تقريبًا، واجه مشجعو لعبة الكريكيت الذين يتطلعون إلى حجز تذاكر مباراة الهند وباكستان فئات بيعت بالكامل. اعتبارًا من الساعة 4.56 مساءً، تم بيع التذاكر في جميع الفئات للمباراة بين المتنافسين في لعبة الكريكيت. وشملت هذه الفئة "البلاتينية" بسعر 2000 درهم، وفئة "جراند لاونج" بسعر 5000 درهم.
وتوقع خبراء الصناعة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تصل إلى 50 في المائة مع قيام المشجعين من الهند وباكستان ودول أخرى محبة للكريكيت باستكمال خطط السفر، وفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة خليج تايمز.
لا يعد السفر الجوي القطاع الوحيد الذي قد يشهد ارتفاعات في الأسعار؛ إذ تمتلئ الفنادق بسرعة. وتقدم تجارب الضيافة الفاخرة عروضًا حصرية في أيام المباريات وقوائم طعام ذات طابع خاص وترفيه. وقال مطلعون على الصناعة لصحيفة خليج تايمز في وقت سابق إن العقارات الفاخرة في نخلة جميرا وشارع الشيخ زايد تشهد زيادة في الحجوزات المميزة.