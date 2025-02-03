بيع تذاكر مباراة الهند وباكستان في كأس العالم للكريكيت بدبي خلال ساعة واحدة

بعد الانتظار في الطابور لمدة ساعة تقريبًا، واجه مشجعو لعبة الكريكيت الذين يتطلعون إلى حجز تذاكر مباراة الهند وباكستان فئات بيعت بالكامل. اعتبارًا من الساعة 4.56 مساءً، تم بيع التذاكر في جميع الفئات للمباراة بين المتنافسين في لعبة الكريكيت. وشملت هذه الفئة "البلاتينية" بسعر 2000 درهم، وفئة "جراند لاونج" بسعر 5000 درهم.