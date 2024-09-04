"بيسبول يونايتد": تجمع الهند وباكستان وفلسطين في دبي

"أنا من فنزويلا، بلاد بعيدة عن الولايات المتحدة. لقد منحتني لعبة البيسبول الفرصة لتحقيق أحلامي، والعيش كلاعب بيسبول في الدوري الرئيسي. هذا هو السبب الذي جعلني آتي إلى بيسبول يونايتد. أردت أن أمنح الأطفال من دول مثل فلسطين وغيرها من دول المنطقة فرصة لتحقيق أحلام كبيرة على الرغم من كل المشاكل التي يواجهونها في حياتهم."