وسط المشهد المتألق بنجوم كرة القدم في المملكة العربية السعودية بعد انتقال كريستيانو رونالدو بصفقة بملايين الدولارات إلى النصر في أوائل عام 2023، قد يُغفر لك عدم الانتباه لثورة هادئة تحدث في كرة القدم النسائية بقلب المملكة.

على عكس دوري المحترفين السعودي المليء بالنجوم، فإن الدوري السعودي الممتاز للسيدات لا يجذب نفس القدر من الأضواء. لكن الدوري النسائي، الذي انطلق في عام 2022، أي قبل أشهر قليلة من تدفق النجوم العالميين إلى دوري المحترفين بفضل رونالدو، بدأ يجذب الفتيات الصغيرات إلى كرة القدم.

كجزء من مشروع رؤية 2030 للمملكة، تكتسب كرة القدم النسائية موطئ قدم في الصحراء، حيث يلهم الدوري المكون من 10 فرق الجيل الشاب للخروج وممارسة ما أسماه بيليه "اللعبة الجميلة".

تقود "جوجا بونيتو" السعودية اللاعبة بيان صدقة. اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا، وهي لاعبة خط وسط، قائدة في الملعب — فهي تقود فريق ناديها الاتحاد في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، والمنتخب السعودي للسيدات.1

والجدير بالذكر أن رونالدو أو بيليه لم يكونا مصدر إلهام صدقة للعب كرة القدم. بل كانت الروح الحرة للاعبي كرة القدم في الشوارع الحفاة في بلدها هي التي جذبت قلبها.

خلال مقابلة مع "خليج تايمز"، تحدثت الممرضة السابقة عن رحلتها من قسم الطوارئ في أحد المستشفيات إلى الساحة الرياضية وكيف يمكن أن يكون كأس العالم 2034 أيضًا نقطة تحول لكرة القدم النسائية في بلدها.

س: بصفتك لاعبة كرة قدم وقائدة للمنتخب الوطني، ما مدى أهمية دورك في سياق رؤية المملكة للمستقبل؟

ج: كوني لاعبة كرة قدم سعودية وقائدة هو شرف أحمله بفخر. أحيانًا يستغرق الأمر لحظة لاستيعاب أننا لا نشهد تغييرًا فحسب — بل نعيش هذا التحول. نحن جزء من رؤية قوية تكسر الحواجز وتعيد تعريف ما هو ممكن للمرأة في الرياضة. لا آخذ هذا الأمر باستخفاف. دوري يتجاوز مجرد القيادة في الملعب — إنه يتعلق بتقديم مثال، وتمثيل التقدم، وآمل أن ألهم الفتيات الصغيرات في جميع أنحاء البلاد ليؤمنّ بأحلامهن أيضًا.