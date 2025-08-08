بيان صدقة: ممرضة تصنع حلم كرة القدم النسائية السعودية

وسط المشهد المتألق بنجوم كرة القدم في المملكة العربية السعودية بعد انتقال كريستيانو رونالدو بصفقة بملايين الدولارات إلى النصر في أوائل عام 2023، قد يُغفر لك عدم الانتباه لثورة هادئة تحدث في كرة القدم النسائية بقلب المملكة.
على عكس دوري المحترفين السعودي المليء بالنجوم، فإن الدوري السعودي الممتاز للسيدات لا يجذب نفس القدر من الأضواء. لكن الدوري النسائي، الذي انطلق في عام 2022، أي قبل أشهر قليلة من تدفق النجوم العالميين إلى دوري المحترفين بفضل رونالدو، بدأ يجذب الفتيات الصغيرات إلى كرة القدم.
كجزء من مشروع رؤية 2030 للمملكة، تكتسب كرة القدم النسائية موطئ قدم في الصحراء، حيث يلهم الدوري المكون من 10 فرق الجيل الشاب للخروج وممارسة ما أسماه بيليه "اللعبة الجميلة".
تقود "جوجا بونيتو" السعودية اللاعبة بيان صدقة. اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا، وهي لاعبة خط وسط، قائدة في الملعب — فهي تقود فريق ناديها الاتحاد في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، والمنتخب السعودي للسيدات.1
والجدير بالذكر أن رونالدو أو بيليه لم يكونا مصدر إلهام صدقة للعب كرة القدم. بل كانت الروح الحرة للاعبي كرة القدم في الشوارع الحفاة في بلدها هي التي جذبت قلبها.
خلال مقابلة مع "خليج تايمز"، تحدثت الممرضة السابقة عن رحلتها من قسم الطوارئ في أحد المستشفيات إلى الساحة الرياضية وكيف يمكن أن يكون كأس العالم 2034 أيضًا نقطة تحول لكرة القدم النسائية في بلدها.
س: بصفتك لاعبة كرة قدم وقائدة للمنتخب الوطني، ما مدى أهمية دورك في سياق رؤية المملكة للمستقبل؟
ج: كوني لاعبة كرة قدم سعودية وقائدة هو شرف أحمله بفخر. أحيانًا يستغرق الأمر لحظة لاستيعاب أننا لا نشهد تغييرًا فحسب — بل نعيش هذا التحول. نحن جزء من رؤية قوية تكسر الحواجز وتعيد تعريف ما هو ممكن للمرأة في الرياضة. لا آخذ هذا الأمر باستخفاف. دوري يتجاوز مجرد القيادة في الملعب — إنه يتعلق بتقديم مثال، وتمثيل التقدم، وآمل أن ألهم الفتيات الصغيرات في جميع أنحاء البلاد ليؤمنّ بأحلامهن أيضًا.
س: بدأتِ كممرضة في وحدة الطوارئ في مستشفى. هل يمكنكِ أن تخبرينا المزيد عن حياتك المبكرة؟
ج: نعم، عملت كممرضة في قسم الطوارئ في مستشفى في جدة، مسقط رأسي. كانت واحدة من أكثر التجارب كثافة وتواضعًا في حياتي. غرف الطوارئ هي بيئات عالية الضغط — يجب أن تفكر بسرعة، وأن تحافظ على هدوئك، وأن تكون حاضرًا بالكامل للأشخاص في بعض أسوأ لحظاتهم.
هذه التجربة شكلتني. علمتني الانضباط، والمرونة، وكيفية الحفاظ على الهدوء في الفوضى — وكل ذلك يترجم مباشرة إلى ملعب كرة القدم. سواء كانت مباراة صعبة أو لحظة حاسمة، أعرف كيف أقود تحت الضغط وأظل مركزة.
س: ما هي أولى ذكرياتك عن مشاهدة كرة القدم؟
ج: أتذكر مشاهدة كرة القدم على التلفزيون مع عائلتي — الطاقة، الشغف، الدراما. كان شيئًا نشاركه جميعًا، خاصة مع أخواتي. ولكن بصراحة، أكثر ما علق في ذهني كانت مباريات الشارع، أحيانًا حتى حفاة الأقدام، حيث كان الأمر يبدو حرًا وطبيعيًا. في ذلك الوقت وقعت في حبها حقًا.
س: من هم أول أبطال كرة القدم بالنسبة لكِ؟
ج: لقد استوحيت الإلهام من سحر ميسي، وعبقرية إنييستا، وفنية زيدان ورونالدينيو. ومن مارتا، كان أسلوبها وقيادتها وطريقة تصرفها مصدر إلهام كبير. لطالما أعجبت بمن جعلوا اللعبة تبدو سهلة، على الرغم من أنك كنت تعرف كم من العمل يكمن في كل لمسة.
س: ولكن ما مدى سهولة أو صعوبة إقناع عائلتك بأنك تريدين أن تصبحي لاعبة كرة قدم محترفة؟
ج: كانت عائلتي داعمة منذ اليوم الأول. وبمجرد أن رأوا مدى جديتي — الانضباط، التضحيات، الاتساق — ازداد دعمهم. لقد كان تحولًا تدريجيًا، والآن هم يدعمونني بالكامل وفخورون بالرحلة.
س: وبما أنكِ لاعبة كرة قدم بدوام كامل الآن، كيف كان دعمهم؟
ج: الحمد لله، كان دعمهم مذهلاً. لقد رأوا كيف شكلتني كرة القدم — ليس فقط جسديًا، بل عاطفيًا وذهنيًا أيضًا. يأتون إلى المباريات، ويسافرون عندما يستطيعون، ويسألون عن التدريب، ويشاهدون مبارياتنا — دعمهم يعني لي كل شيء.
س: منذ أن بدأتِ اللعب بجدية، هل ترين المزيد من الفتيات في السعودية يرغبن في لعب كرة القدم؟
ج: بالتأكيد. النمو كان هائلاً. عندما بدأت، لم تكن هناك مسارات تقريبًا. الآن لدينا فتيات ينضممن إلى الأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية، ويلعبن في المدارس ويشاركن في البطولات، ويشاهدننا في الملعب ويقلن: "أريد أن أكون مثلها". حتى أن البعض يرتدين أسماءنا على قمصانهن. هذا أمر قوي. وهذا يتزايد كل عام.
س: هل يمكنكِ أن تخبرينا عن الدوري السعودي للسيدات؟
ج: لقد قطع الدوري خطوات كبيرة في بضع سنوات فقط. بدأنا بثمانية فرق، والآن لدينا 10 في الدوري الممتاز. لقد تحسنت الجودة والاحترافية والرؤية بشكل كبير. معظم اللاعبات سعوديات، وقد رحبنا بلاعبات دوليات أيضًا.
أعتقد أن الدوري لديه القدرة على جذب أفضل المواهب العالمية، تمامًا مثل دوري الرجال. البنية التحتية تتحسن، والطموح موجود. أعتقد حقًا أن كل ما نحتاجه للوصول إلى هناك هو الوقت.
س: السعودية ستستضيف كأس العالم 2034. هذه لحظة كبيرة جدًا. هل تعتقدين أنها ستحدث تغييرًا إيجابيًا كبيرًا؟
ج: بالتأكيد. استضافة كأس العالم أمر هائل، ليس فقط لكرة القدم، ولكن لصورة البلد وثقافته وفرصه ككل. سيلهم جيلًا جديدًا من الفتيان والفتيات ليحلموا بشكل أكبر، وسيدفع التنمية على كل مستوى من مستويات اللعبة، من الفئات العمرية إلى المحترفين.
س: هل تأملين أيضًا في أن تستضيف السعودية كأس العالم للسيدات في المستقبل؟
ج: بالطبع. سيكون هذا حلمًا. وبصراحة، ليس الأمر بعيد المنال كما كان يبدو في السابق. مع الطريقة التي تتطور بها الأمور، لن أتفاجأ برؤية ذلك يحدث في غضون العقدين المقبلين. ستكون لحظة فخر وقوة.
س: بصفتك قائدة للمنتخب الوطني السعودي، ما هي الأهداف؟ هل ترين إمكانية التأهل لكأس آسيا في السنوات السبع أو الثماني المقبلة؟
ج: هذا بالتأكيد هدف طويل المدى. لقد كان أول ظهور دولي لنا في عام 2022، لذلك ما زلنا نبني — ولكننا نبني بسرعة. الموهبة موجودة، والشغف حقيقي، ولدينا دعم أكثر من أي وقت مضى. أعتقد حقًا أنه يمكننا الوصول إلى كأس آسيا في غضون 7-8 سنوات، إن لم يكن قبل ذلك. ولكن أبعد من ذلك، نحن نبني إرثًا، وهذا شيء يمكن للأجيال القادمة أن تنظر إليه بفخر.
س: بصفتك رياضية، من هم قدوتك أو أبطالك في الحياة؟
ج: أمي، بلا شك. قوتها وصبرها ومرونتها قد شكلتني. لقد كانت مرساي الهادئ.
رياضيًا، كانت سيرينا ويليامز مصدر إلهام كبير — ليس فقط لما حققته، ولكن كيف فعلت ذلك: بفضل، وقوة، ورفض التراجع. لقد فتحت الأبواب للعديد من الآخرين.
س: بخلاف كرة القدم، ما الذي تحبين فعله؟
ج: أحب الذهاب إلى الشاطئ، والبستنة، وشرب فنجان قهوة جيد، والاستماع إلى الموسيقى، والطهي. أحب أيضًا قضاء الوقت مع الأصدقاء وتجربة أشياء جديدة. وما زلت أحمل في داخلي حبًا للرعاية الصحية — فبمجرد أن تكوني ممرضة، تظلين ممرضة بطريقة ما.