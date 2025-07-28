"بوجاكار"يكتب التاريخ في طواف فرنسا مع فريق الإمارات

بعد لحظات من فوزه ببطولة طواف فرنسا للدراجات أربع مرات، احتفل "تاديج بوجاكار" بهذا الإنجاز المذهل مع زملائه في فريق الإمارات الإماراتية-XRG في باريس.

واعترف المتسابق السلوفيني بأن الجميع في الفريق لعبوا دورًا كبيرًا في انتصاره.

بالنسبة لبوجاكار، ربما كان فوزه الرابع في طواف فرنسا هو الأبرز في مسيرته حتى الآن، حيث لم يخسر السلوفيني ثانية واحدة على الطريق نحو أيٍّ من المراكز الخمسة الأولى في الترتيب العام بين المراحل من 1 إلى 20. ليصبح بذلك ثاني دراج في تاريخ طواف فرنسا، بعد موريس غارين عام 1903، يحقق ذلك.

خلال مسيرته، حقق بوجاكار أربعة انتصارات لا تُنسى في مراحل مختلفة، متفوقًا على غريمه اللدود جوناس فينجيجارد (فيسما-ليز أ بايك). لم يدخر بطل الطواف الدنماركي مرتين جهدًا يُذكر في سعيه لإزاحة بوجاكار عن عرش سباق جراند بوكل، بما في ذلك حصارٌ صعبٌ في المرحلة الثامنة عشرة، لكنه لم يتمكن من تكرار انتصاريه في عامي 2022 و2023. ونظير جهوده، حصد فينجيجارد المركز الثاني في الترتيب العام، بينما حلّ فلوريان ليبوفيتز، سائق ريد بُل-بورا-هانزجروه، ثالثًا على منصة التتويج.

بالنسبة لفريق الإمارات الإماراتي-XRG، قاد بوجاكار خط النهاية بأسلوب رائع ولكنه فعل ذلك بدعم ثابت من زملائه في الفريق، من ليل إلى باريس عبر جبال البرانس وجبال الألب.

أنهى الفريق الإماراتي مشاركته التاسعة في طواف فرنسا بخمسة انتصارات في مراحله، منها أربعة انتصارات لبوجاكار، وفوز تيم ويلينز الرائع في المرحلة الخامسة عشرة من انطلاقة الفريق المنفصل. وبهذا الفوز، رفع فريق الإمارات الإماراتي-XRG رصيده إلى 26 انتصارًا في أهم مراحل هذه الرياضة.

مرتديًا القميص الأصفر المُقدس في 13 مرحلة، وعلى منصة التتويج الأخيرة في باريس، يُتوّج بوجاكار أيضًا بلقب تصنيف "ملك الجبال" بقميصه المُنقّط. وهذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها السلوفيني بالتصنيفين في مسيرته، بفضل أدائه المُهيب في المراحل الجبلية.

"أنا عاجز عن التعبير. الفوز بجولة فرنسا الرابعة وإنهاء ست سنوات متتالية على منصة التتويج، شعورٌ رائعٌ للغاية. أنا فخورٌ جدًا بارتداء هذا القميص الأصفر،" قال بوجاكار.

أعتقد أن كل شيء بدأ مع بداية مشاركتنا مع الفريق. تمتعنا بأجواء رائعة، وفريق رائع، وروح معنوية عالية. كنا نقاتل منذ اليوم الأول، وبعد المرحلة الخامسة ومور دي بريتاني، أدركت أنني أمتلك قوة بدنية تؤهلني للمنافسة على الفوز.

واصلنا القتال، وأعتقد أن الأسبوع الثاني كان اللحظة الحاسمة. استغللنا الأفضلية ودخلنا الأسبوع الثالث براحة أكبر.

وأشاد أيضًا بطبيعة فينجيجارد التنافسية الشرسة كدراج.

وقال بوجاكار: "تحدثت أنا وجوناس [فينجارد] في المنطقة المحايدة عن مدى التغيير الذي حدث خلال السنوات الخمس الماضية من سباقاتنا ضد بعضنا البعض".

لقد رفعنا مستوى بعضنا البعض إلى مستوى أعلى بكثير، ونبذل قصارى جهدنا للتغلب على بعضنا البعض. لا بد لي من القول إن المواجهة ضد جوناس كانت تجربة صعبة مرة أخرى، ولكن لا بد لي من التعبير عن احترامي له، وأهنئه بشدة على أدائه.

لقد كان سباقًا رائعًا. الآن حان وقت الاحتفال.

احتفالًا بإنجازاته، ركب بوجاكار دراجة كولناجو Y1R صفراء بالكامل في المرحلة الحادية والعشرين، مرتديًا خوذة ونظارات شمسية متطابقة من ميت وساكون على التوالي. في هذه الأثناء، ارتدى زملاؤه أطقمًا صفراء مصممة خصيصًا من العلامة التجارية الإيطالية العريقة، بيسي. بعد ثلاثة أسابيع من السباقات السريعة في أنحاء فرنسا، شكّل يوم الأحد لحظة احتفالية مميزة لأولئك الذين عملوا بلا كلل للوصول إلى قمة باريس.

ويعادل بوجاكار الآن الرقم القياسي الذي حققه كريس فروم بأربعة انتصارات في طواف فرنسا، وفي سن 26 عاما فقط، سوف تتحول أنظاره ببطء إلى حاملي الرقم القياسي جاك أنكيتيل، وإيدي ميركس، وبيرنارد هينولت، وميغيل إندوراين - الذين أنهوا جميعا مسيرتهم المهنية بخمسة انتصارات في طواف فرنسا.

وبعد أن حقق أكثر من 100 انتصار في مسيرته خلال سباق هذا العام، يواصل بوجاكار تعريف التميز الرياضي، ويظل فريق الإمارات الإماراتي-XRG إلى جانبه طوال الطريق.

بوجاكار، لاعب فريق الإمارات، يحرز لقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية. بوجاكار، لاعب فريق الإمارات، يصطدم بسيارة الفريق المنافس قبل انطلاق مرحلة طواف فرنسا للدراجات الهوائية.