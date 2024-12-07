"بوتجيتر" يتقدم بثلاث ضربات في الجولة النهائية من بطولة "نيدبانك" للجولف
سيتقدم اللاعب المفضل "ألدريتش بوتجيتر" بفارق ثلاث ضربات في الجولة الأخيرة من بطولة "نيدبانك" للجولف بعد أن سجل 66 ضربة خالية من العيوب ليحقق تقدمًا هائلاً يوم السبت في جولة DP World Tour.
وكان اللاعب الجنوب أفريقي البالغ من العمر 20 عاما، والذي انتقل إلى غرب أستراليا عندما كان طفلا، متأخرا بأربع ضربات عن الصدارة في منتصف البطولة لكنه سجل نسراً وأربعة طيور في اليوم الثالث ليقتحم القمة.
وكان إجمالي ما حققه بوتجيتر من سبع ضربات تحت المعدل في 54 حفرة أفضل بثلاث ضربات من أقرب منافسيه الإنجليزي ماثيو جوردان والإيطالي فرانشيسكو لابورتا الذي لعب الكثير من الجولف في جنوب أفريقيا في بداية مسيرته.
وتعادل حامل اللقب "ماكس هوما" في المركز الرابع بثلاث ضربات تحت المعدل مع "جوردان سميث" و"رومان لانجاسك".
وسجل بوتجيتر ضربة ناجحة في الحفرة العاشرة ليتقاسم الصدارة بخمس ضربات تحت المعدل قبل أن يتقدم بفارق ضربتين عن منافسيه بتسديدة رائعة من على بعد ثمانية أقدام في الحفرة الرابعة عشرة. ثم شق طريقه ببراعة في المرحلة الختامية الصعبة في نادي جاري بلاير الريفي، حيث نجح في إنقاذ ضربة ناجحة من على بعد ستة أقدام في الحفرة السادسة عشرة قبل أن يتعافى من إخفاقه في تسديد ضربة رائعة من على بعد خمسة عشر قدما في الحفرة السابعة عشرة.
ونجح في الفوز بضربة أخيرة بأمان ليتقدم بفارق ثلاث ضربات قبل الجولة النهائية التي ستقام يوم الأحد حيث يتطلع إلى تأمين لقبه الأول في بطولة DP World Tour.
ويعرف بوتجيتر ما يلزم لعبور خط الفوز، بعد أن ذاق طعم الفوز في بطولة الهواة في عام 2022 في نادي رويال ليثام وسانت آنز للغولف قبل أن يصبح أصغر فائز في جولة كورن فيري في وقت سابق من هذا العام في بطولة جزر الباهاما العظيمة أباكو الكلاسيكية.
وقال بوتجيتر في ختام جولته: "لقد كان الأمر رائعًا. لقد استمتعت بحب الجماهير هناك، وكان من الرائع أن يكون لدينا جمهور كبير يتابعنا، وقد لعبت بعض الجولف الجيد.
"لقد قمت بالعديد من عمليات الإنقاذ الكبيرة التي سقطت، لذا أنا سعيد حقًا بما قدمته اليوم وسأحاول القيام بنفس الشيء غدًا. (في الحفرة 14) كانت عبارة عن خمس ضربات، وكنت أهدف إلى منتصف المنطقة الخضراء.
وأضاف "ضربت الكرة إلى اليمين قليلاً، لكنني كنت أعلم أن الرياح كانت هناك. وعندما نظرت إلى الأعلى، رأيتها تتجه نحو الحفرة. في البداية، اعتقدت أنها كانت تتجه إلى اليمين قليلاً، لكنني سعيد بالنتيجة".
"سيكون ذلك بمثابة حلم يتحقق. اللعب أمام جمهور محلي، لم يسبق لي أن لعبت جولة مثل هذه أمام جمهور كبير وكان الأمر هائلاً.
واختتم: "لقد كنت في هذا الموقف عدة مرات مع عدد قليل من الأشخاص يشاهدون، لكن أن أكون في المنزل فهذا أمر جيد جدًا".
بالنسبة للجولة النهائية غدًا (الأحد) سيخرج المتصدرون في المركز الأخير في الساعة 11.01 صباحًا (بالتوقيت المحلي لمدينة صن سيتي) مع اللعب بثلاث كرات.
نتائج الجولة الثالثة الرائدة
(7,819 ياردة، بار 72)
بوتجايتر (RSA) 73. 70. 66. 209.
لابورت (فرنسي) 73. 70. 69. 212.
الأردن (الإنجليزية) 69. 72. 71. 212.
هوما (الولايات المتحدة) 66. 75. 72. 213.
سميث (الإنجليزية) 72. 72. 69. 213.
لانجاسك (فرنسا) 70. 70. 73. 213.