"بوتجيتر" يتقدم بثلاث ضربات في الجولة النهائية من بطولة "نيدبانك" للجولف

وسجل بوتجيتر ضربة ناجحة في الحفرة العاشرة ليتقاسم الصدارة بخمس ضربات تحت المعدل قبل أن يتقدم بفارق ضربتين عن منافسيه بتسديدة رائعة من على بعد ثمانية أقدام في الحفرة الرابعة عشرة. ثم شق طريقه ببراعة في المرحلة الختامية الصعبة في نادي جاري بلاير الريفي، حيث نجح في إنقاذ ضربة ناجحة من على بعد ستة أقدام في الحفرة السادسة عشرة قبل أن يتعافى من إخفاقه في تسديد ضربة رائعة من على بعد خمسة عشر قدما في الحفرة السابعة عشرة.