"بهولار" يحقق الصدارة في "بلاك ماونتن" بعد أداء مميز

فاز بهولار، البالغ من العمر 36 عامًا، من أمريتسار بالهند، 11 مرة في الجولة الآسيوية - وهو أكبر عدد من الانتصارات للهنود - ولكن بسبب آلام الورك هذا العام، لم يحتل مرتبة أفضل من المركز 33 في السلسلة الدولية بالمغرب. بعد إخفاقه في التصفيات الثلاثة الأخيرة، يحتل حاليًا المركز 123 على ترتيب الاستحقاق للجولة الآسيوية.