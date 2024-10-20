"بهولار" يحقق الصدارة في "بلاك ماونتن" بعد أداء مميز
استعاد "جاجانجيت بهولار" مستواه اليوم، حيث انتزع صدارة الجولة الثالثة في بطولة بلاك ماونتن بعد موسم صعب غير معهود.
كان بهولار، حامل التأشيرة الذهبية لدبي، في أفضل حالاته بتسجيله 66 ضربة تحت المعدل دون أي أخطاء، ليحقق إجمالي 19 ضربة تحت المعدل في البطولة. وتضعه جولته الرائعة في الصدارة بفارق ضربتين عن الأمريكي جون كاتلين، اللاعب الأبرز هذا العام حتى الآن.
وسجل كاتلين 65 نقطة هنا في نادي بلاك ماونتن للغولف في هوا هين، تايلاند - حيث كانت الظروف بعيدة كل البعد عن المثالية مع سماء رمادية واستمرار الأمطار طوال اليوم.
وسجل مواطنه مايكل ماجواير 68 ضربة، وهو ما يجعله متأخراً بضربة أخرى. وفي الوقت نفسه، سجل لي تشيه بو من تايبيه الصينية أدنى ضربة في اليوم، 64 ضربة، ليحتل المركز الرابع، بفارق ضربة إضافية خلف ديفيد بوريبونسوب من تايلاند، الذي سجل 67 ضربة.
فاز بهولار، البالغ من العمر 36 عامًا، من أمريتسار بالهند، 11 مرة في الجولة الآسيوية - وهو أكبر عدد من الانتصارات للهنود - ولكن بسبب آلام الورك هذا العام، لم يحتل مرتبة أفضل من المركز 33 في السلسلة الدولية بالمغرب. بعد إخفاقه في التصفيات الثلاثة الأخيرة، يحتل حاليًا المركز 123 على ترتيب الاستحقاق للجولة الآسيوية.
ومع ذلك، يبدو أن الانتعاش قد بدأ هذا الأسبوع، وأن تحقيق الفوز الثاني عشر هو احتمال حقيقي.
وقال النجم الهندي الذي سجل ستة طيور وبدأ اليوم بتقاسم الصدارة مع سوتيبات براتيبتيانشاي من تايلاند: "كانت جولة جولف جيدة بصراحة".
"أعتقد أن أفضل جزء في المباراة هو أنها كانت جولة خالية من الأخطاء. ربما أصابت حوالي 17 حفرة خضراء وفقًا للقواعد، وهو ما أعطاني فرصة جيدة لتسجيل الكثير والكثير من النقاط.
وأضاف "لقد قدمت أداء جيدا اليوم، وأستطيع أن أقول إنني كنت في أفضل حالاتي بالأمس، وسددت الكرة بشكل جيد، وأخطأت مرتين فقط في الممرات اليوم. ولكن بخلاف ذلك، أعتقد أنها كانت جولة قوية".
يحمل الرقم القياسي في هذا الملعب، وهو تسعة ضربات تحت المعدل في عام 2009، ولم يخسر سوى ضربتين طوال الأسبوع. وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية اليوم، والذي كان لحسن الحظ مجرد أمطار وعدم وجود إضاءة، فقد واصل هيمنته على الملعب.
وقال بهولار لصحيفة خليج تايمز: "عادة ما تكون عاصفة رعدية ولا نلعب، لكن نعم، كان الأمر صعبًا للغاية. في الواقع، في الحفر القليلة الأخيرة، كان علي تغيير استراتيجيتي في البداية لأنني لم أكن مرتاحًا لضرب السائق في جميع الحفر.
"في الحفرة رقم 16، كان عليّ أن أضرب بمضرب خشبي رقم 3، وفي الحفرة رقم 17، كان عليّ أن أضرب بمضرب حديد رقم 4. لن أفكر إلا في شيء واحد غدًا - ضربة واحدة في كل مرة."
ويهدف كاتلين إلى تحقيق ثلاثية هذا الأسبوع، بعد موسم استثنائي شهد فوزه مرتين: بطولة ماكاو الدولية المقدمة من وين، وبطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، على التوالي.
كما كاد أن يفوز ببطولة المغرب الدولية، لكن كامبل من نيوزيلندا أوقفه، بعد فوز الكيوي في الحفرة الأولى من لعبة الموت المفاجئ.
واحتل كاتلين أيضًا المركز الثاني في بطولة Yeangder TPC، والمركز الثالث المشترك في بطولة ماليزيا المفتوحة، والمركز الرابع في بطولة SJM Macao Open.
وهو المتصدر في ترتيب الجولة الآسيوية وترتيب السلسلة الدولية.
من الواضح أن اللاعب الأمريكي يستمتع باللعب في هوا هين - موطنه الثاني، حيث اختار قبل أقل من عقد من الزمان أن يكون مقره هنا عندما كان يلعب في الجولة الآسيوية.
وقال: "من الرائع أن أكون هنا، في أي وقت أستطيع فيه المشاركة في بطولة في هوا هين، إنه أمر رائع. لقد كان هذا بمثابة بيتي الثاني، وقد كان لي مكان هنا لمدة ثماني سنوات. لقد لعبت في ملعب الجولف هذا أكثر من عدد المرات التي يمكنني إحصاؤها، لذلك فإن كل هذا يساعدني بالتأكيد على اللعب بشكل جيد".
لقد خسر ضربة واحدة فقط اليوم وحصل على ثمانية طيور.
لدى ماجواير، خريج مدرسة التصفيات العام الماضي، الفرصة غدًا لتحسين أفضل أداء له في الجولة الآسيوية، والذي تعادل في المركز الرابع في سلسلة فيتنام الدولية العام الماضي.
وسجل سوتيبات 71 نقطة ويتأخر بخمس نقاط عن بهولار، إلى جانب الإيطالي ستيفانو مازولي، الذي سجل 70 نقطة.