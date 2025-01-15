"بهاتيا" يتطلع للتألق في"دبي ديزرت كلاسيك" التاريخية

"إن مجرد الحصول على فرصة المنافسة واللعب في هذا الحدث، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة يوم الأحد، هو ما نريده جميعاً. سواء كنا نلعب في بطولة جولة بي جي إيه أو بطولة بين دي بي وورلد تور أو بطولة اليابان، فهذا لا يهم.