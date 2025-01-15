"بهاتيا" يتطلع للتألق في"دبي ديزرت كلاسيك" التاريخية
النجم الصاعد "أكشاي بهاتيا" متحمس لفرصة عرض مستواه خارج جولة "بي جي إيه"، حيث يستعد للمشاركة الأولى له في بطولة "هيرو دبي" الصحراوية في نادي الإمارات للجولف من 16 إلى 19 يناير.
ويعد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، والذي فاز مرتين ببطولة "بي جي إيه"، آخر لاعب أمريكي يعبر المحيط الأطلسي للمشاركة في أقدم بطولة دي بي وورلد تور الشرق الأوسط، على خطى لاعبين من أمثال تايجر وودز وكاميرون يونج وبرايسون ديشامبو.
وقال بهاتيا، الذي فاز ببطولة باراكودا 2023، وهي حدث مزدوج الترخيص بين دي بي وورلد تور وبي جي إيه: "إنه لأمر رائع أن أتمكن من عرض مهاراتي في الخارج".
"أحب التعرف على تاريخ الأماكن واللقطات المميزة، ومن الواضح أن البطولة رائعة للغاية. تحدثت مع كام يونج قليلاً - قال إن الأمر كان مذهلاً وكانت التجربة بأكملها رائعة.
"ثم تحدثت مع فيكتور (هوفلاند)، وأخبرني أنني سأستمتع بالحدث. كما أخبرني بعض المساعدين أن الحدث سيكون ممتعاً أيضاً، اذ لم يقل أحد أي شيء سيء عن الحدث أو دبي".
ومن المتوقع أن تقدم تشكيلة هذا الأسبوع المليئة بالنجوم، والتي تضم البطل أربع مرات روري ماكلروي، والفائز مرتين بالبطولات الكبرى جون راهم، وبطل كأس فيديكس 2023 فيكتور هوفلاند، بالإضافة إلى تيريل هاتون، وتومي فليتوود، وتوأم هوجغارد، واحدة من أقوى المنافسين في الذاكرة الحديثة.
ويدرك بهاتيا جيداً مدى الموهبة المعروضة ويستعد لاختبار صعب في "بطولة الشرق الأوسط الكبرى".
وقال "أتوقع أن تكون المنافسة رائعة".
"أنت ترى نوعاً ما اللاعبين الذين حصلوا على بطاقة جولة بي جي إيه من جولة دي بي العالمية، وهم مستعدون للفوز. أعني، ماثيو (بافون)، لقد لعبت معه عدة مرات، إنه لاعب جيد للغاية ومن الواضح أنه فاز بالفعل في الولايات المتحدة.
"أعرف الأخوين هوججارد جيداً، وهما يتمتعان بموهبة فائقة. وأنا سعيد للغاية لأن راسموس حصل على بطاقة بطولة بي جي إيه لينضم إلى نيكولاي هناك. وأتوقع نفس مستوى المنافسة هذا الأسبوع كما هو الحال في بطولة بي جي إيه.
"أضف إلى ذلك لاعبين مثل روري ورام، وستحصل على فريق رائع، لذا أعلم أن الأمر سيكون تحدياً، لكنني متحمس لأن أكون جزءاً من هؤلاء اللاعبين.
"إن مجرد الحصول على فرصة المنافسة واللعب في هذا الحدث، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة يوم الأحد، هو ما نريده جميعاً. سواء كنا نلعب في بطولة جولة بي جي إيه أو بطولة بين دي بي وورلد تور أو بطولة اليابان، فهذا لا يهم.
"كل فوز هو هدف للجميع، لذلك أنا متحمس حقاً للحصول على هذه الفرصة."