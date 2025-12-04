بن سليم: فخورون بدور أبوظبي المحوري في الفورمولا 1

قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم إنه يشعر بالفخر الوطني قبل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي يوم الأحد حيث تصل منافسة السائقين إلى خاتمة ثلاثية مثيرة في عاصمة الإمارات.

مع استعداد لاندو نوريس وماكس فيرستابن وأوسكار بياستري لمواجهة بطولة مشوقة في حلبة مرسى ياس، يشعر بن سليم، أسطورة رياضة السيارات الإماراتية، بالحماس لدور بلاده في الفورمولا 1 الذي سيتم عرضه لجمهور دولي كبير.

وقال بن سليم: «قدمت السلطات الإماراتية دعماً مخصصاً لرياضة السيارات على مدى سنوات عديدة، حيث طورت أحداثاً وضعت البلاد على خريطة الرياضة العالمية، وجذبت المنافسين والمشاهدين من جميع أنحاء العالم، وأثارت حماس قاعدة جماهير الفورمولا 1 العالمية».

وأضاف: «بصفتي إماراتياً، أنا فخور بإنجازات بلادي في رياضة السيارات، كما أبرزها تأثير جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1. بصفتي رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أنا ملتزم بمواصلة دعم الجهود المستمرة في الإمارات لتعزيز مكانة البلاد كوجهة عالمية لرياضة السيارات».

يقول رئيس الاتحاد الدولي للسيارات إن التأثير الكبير للفورمولا 1 في أبوظبي يعكس التأثير المتزايد للشرق الأوسط مع استضافة البحرين والسعودية وقطر والإمارات للسباقات وتشكيل جزء كبير من جدول بطولة العالم.

بالعودة إلى ظهور أبوظبي الأول في الفورمولا 1 في عام 2009، كانت الإمارات رائدة في رياضة السيارات لأكثر من 30 عاماً، لكن استضافة البطولة في حلبة مرسى ياس جلبت تحديات جديدة.