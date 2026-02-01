بنشيتش تعود إلى "مبادلة أبوظبي المفتوحة" بحثاً عن اللقب الثالث

تعود بنشيتش، المصنفة العاشرة عالمياً حالياً، إلى أبوظبي سعياً لتحقيق لقبها الثالث في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بعد أن رفعت الكأس في عامي 2023 و2025. وقد شكل فوزها في وقت سابق من هذا العام على الأمريكية آشلین كروجر نقطة ذروة انتصاراتها في موسم العودة للاعبة البالغة من العمر 28 عاماً بعد إجازة الأمومة، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر المنافسات استمرارية وحيوية في جولة رابطة محترفات التنس (WTA).