بنشيتش تعود إلى "مبادلة أبوظبي المفتوحة" بحثاً عن اللقب الثالث

عادت بليندا بنشيتش إلى الملعب الرئيسي في مدينة زايد الرياضية صباح يوم الأحد لإجراء جلسة تصوير بجانب الكأس التي اعتادت على الفوز بها. ومع انطلاق القرعة الرئيسية يوم الأحد في أبوظبي، ابتسمت اللاعبة السويسرية لالتقاط الصور وصور "السيلفي" قبيل أسبوع مثير من المنافسات.
تعود بنشيتش، المصنفة العاشرة عالمياً حالياً، إلى أبوظبي سعياً لتحقيق لقبها الثالث في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بعد أن رفعت الكأس في عامي 2023 و2025. وقد شكل فوزها في وقت سابق من هذا العام على الأمريكية آشلین كروجر نقطة ذروة انتصاراتها في موسم العودة للاعبة البالغة من العمر 28 عاماً بعد إجازة الأمومة، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر المنافسات استمرارية وحيوية في جولة رابطة محترفات التنس (WTA).
بفضل دقتها ومرونتها وذكائها في جميع جوانب اللعب، لا تزال النجمة السويسرية لم تهزم في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، وهي البطولة التي جعلتها ملكاً خاصاً بها بسرعة. كما أصبح فوزها في عام 2025 أحد أبرز اللحظات العاطفية في الحدث، حيث احتفلت في الملعب مع ابنتها "بيلا" أمام حشد غفير في مدينة زايد الرياضية.
حصدت النجمة السويسرية البالغة من العمر 28 عاماً، والمصنفة الرابعة عالمياً سابقاً، ثمانية ألقاب للفردي في مسيرتها ضمن جولة محترفات التنس، وفازت بالميدالية الذهبية الأولمبية في طوكيو 2020، حيث هزمت ماركيتا فوندروسوفا في نهائي من ثلاث مجموعات. وقد أعفيت من خوض دور الـ 32 (Bye) وستبدأ مشوارها في المنافسات يوم الاثنين.
وقالت بنشيتش: "تعد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بطولة خاصة بالنسبة لي - فقد حظيت ببعض من أفضل ذكرياتي هنا. الأجواء دائماً مذهلة، ويعني لي الكثير العودة إلى مكان شعرت فيه بكل هذا الدعم من المشجعين. إنني أتطلع إلى أسبوع رائع آخر من التنس هذا الأسبوع".
تُنظم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة من قبل شركة "ماري" (MARI) بالشراكة مع "مبادلة" ومجلس أبوظبي الرياضي، وقد أثبتت البطولة مكانتها سريعاً كواحدة من أكثر أحداث بداية الموسم إثارة في جولة محترفات التنس، حيث تجمع بين رياضة التنس العالمية والتركيز القوي على الشباب والمشاركة المجتمعية وتجربة المشجعين.
تقام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير، وتجمع بين منافسات التنس النسائية العالمية وجدول حافل بالأنشطة المجتمعية والعائلية. التذاكر متاحة الآن عبر "بلاتينيوم ليست" (Platinumlist).